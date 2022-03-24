‫HONOR تعلن الإطلاق العالمي ل HONOR X8

مع ما تتميز به من تصميم نحيف وخفيف الوزن، وحواف فائقة الضيق ورائدة صناعيًا، تطلق HONOR سلسلة HONOR X8 ، مما يوسع محفظة منتجاتها في الأسواق العالمية.

شنجن، الصين، 24/مارس/2022/ PRNewswire /– أعلنت اليوم العلامة التجارية العالمية للتقنية HONOR عن الإطلاق العالمي ل HONOR X8 ، الذي يمثل أحدث أعضاء سلسلة HONOR X الموثوقة من HONOR . يمثل ذلك أول إطلاق لمنتجات سلسلة HONOR X في الخارج منذ أن أصبحت علامة تجارية مستقلة بالكامل، وعقب الإطلاق الناجح لسلسلة HONOR 50 وجميع سلاسل HONOR Magic4 الجديدة كليًا، في خطوة من شأنها توسيع حافظة منتجات العلامة التجارية، وإتاحة تقنية HONOR القوية لجميع المستخدمين حول العالم.

ومع تقديمه لمجموعة من الحلول التقنية المبتكرة، يتميز HONOR X8 بتصميم أنيق ورفيع للغاية، إلى جانب خفة وزنه، وشاشة كبيرة ذات حواف ضيقة، وإمكانيات تصوير استثنائية وأداء قوي يفوق التوقعات، وتُتاح كل هذه الخدمات بسعر مناسب ، ومع دعم نظام أندرويد 11 المزود بخدمات جوجل للجوال، تتاح حاليًا HONOR X8 داخل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، بأسعار تبدأ من 899 درهم إماراتي (ما يقارب 224 يورو)

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Honor Device المحدودة “نلتزم في HONOR بإتاحة الوصول إلى حلولنا التكنولوجية القوية والمبدعة لجميع الأشخاص حول العالم من خلال سلسلة X التي تم طرحها”، وأضاف “تم تزويد HONOR X8 بواحدة من أحدث منصات شرائح Qualcomm ، ومنصة Snapdragon ® 680 “، كما أنها تتميز بسمات رائدة صناعيًا، إلى جانب كاميرا متطورة مثالية للمستخدمين المتعطشين اليومية.

تصميم مذهل فائق النحافة وخفيف الوزن

صُمم هاتف HONOR X8 النحيف والأنيق والعصري بشكل لا يصدق بهيكل فائق النحافة وخفيف الوزن، وبسمك 7.45 مم فقط[1] ووزن لا يتجاوز 177 جرام[2]، ويتميز بتصميم مسطح الحواف، وزوايا مستديرة أنيقة من جميع الجوانب الأربعة، ويتناسب HONOR X8 بشكل مريح مع راحة اليد، ويمكن أن ينزلق بسهولة في حقائب اليد والجيوب الصغيرة، بما يضمن عدم حمل المستخدمين للوزن الثقيل.

حواف فائقة النحافة وشاشة عرض كاملة من HONOR بمقاس 6.7 إنش.

يقدم تجربة ترفيه بصرية غامرة للغاية، ويتميز بحواف ضبقة للغاية توفر نسبة مذهلة من الشاشة تقدر ب 93.6%[3] لصالح الجسم وهي النسبة الأعلى التي يمكن تحقيقها بين الهواتف الذكية التقليدية من نفس الفئة، والمستوى. لتحقيق هذه الطفرة الصناعية، طورت HONOR حلًا مبتكرًا لتوزيع المادة اللاصقة، بما يُمكن من ضغط الإطارات اليمنى واليسرى لهاتف HONOr X8 حتى 1.1 مليمتر، بينما يبلغ سمك الإطار العلوي 1.15 مليمتر فقط [4].

يتميز HONOR X8 [5] بشاشة عرض كاملة مقاس 6-7 إنش. تبلغ دقة الشاشة 2388X1080 بكسل، [6] وتدعم 16.7 مليون لون، لون، بما يعزز الوضوح ويقدم تجربة مشاهدة واقعية ومثالية لمشاهدة الأفلام وتصفح الصور والألعاب..

تم دعم HONOR X8 بميزات متقدمة لحماية العين، بما في ذلك شهادة الضوء الأزرق المنخفض TÜV Rheinland [7]، ونمط الكتاب الإلكتروني، والنمط المظلم، بما يضمن تجربة قراءة ومشاهدة مريحة حتى بعد فترات طويلة من الاستخدام، أو في البيئات منخفضة الإضاءة.

قدرات تصوير فوتوغرافي مميزة لالتقاط صور مذهلة

توفر HONOR X8 تجربة تصوير استثنائية لا مثيل لها، ويتميز بكاميرا رباعية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 5 ميجا بكسل، وكاميرا ناكرو للاستشعار بدقة 2 ملي، وكاميرا بوكيه للاستشعار بدقة 2 ملي.

مثالية للمصورين المبتدئين والمبدعين الذين يحبون التقاط المحتوى أثناء التنقل وتسجيل اللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء، وتسمح الكاميرا الفائقة الوضوح بدقة 64 ميجا بكسل للمستخدمين بالتقاط المزيد من التفاصيل والصور الحية. تتيح الكاميرا ذات الزاوية العريضة بحجم 5 ميجابكسل، وزاوية رؤية o 120 [8] ,وثقب عدسة يبلغ 2.2/ f ، بما يسمح للمستخدمين بالتقاط المزيد من العناصر في اللقطة بسهولة وراحة أكبر.

أداء مدعوم ب Snapdragon ® 680 و HONOR RAM Turbo

قوة الهاتف الذكي، تم تزويد HONOR X8 بمنصة جوال Qualcomm® Snapdragon® 680 ومعالج متقدم بمقياس 6 نانومتر، مصمم لتقديم أداء فائق مع الحفاظ على الطاقة.

تم تزويد HONOR X8 ب HONOR RAM Turbo (6G + 2G) ، وهي تقنية HONOR التي تنقل جزءً من ذاكرة الفلاش إلى ذاكرة الوصول العشوائي، بما يعني إمكانية زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي البالغة 6 جيجا بايت إلى 8 جيجا بايت. توسع هذه التقنية مساحة تخزين ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية، ومنع اختفاء الخلفية عند تبديل المستخدمين بين التطبيقات، مما يضمن قدرتهم على إجراء مكالمة وكتابة رسالة، مع استمرار تشغيل التطبيقات في الخلفية.

بطارية بعمر لا يدعو للقلق بقدرة 22.5 واط

تم تزويد HONOR X8 ببطارية بقدرة 400 ملي أمبير في الساعة [9]، بما يضمن استمتاع المستخدمين بعمر بطارية طويل الأمد، ويوفر ما يصل إلى 13 ساعة من محتوى فيديو اليوتيوب، و19 ساعة من تصفح الويب، أو 9.3 ساعة من الألعاب [10]. ويمكن للمستخدمين من خلال بطارية HONOR السلكية الفائقة بقدرة 22.5 واط شحن أجهزتهم بشحنة كافية لإتاحة 3 ساعات من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت [11] في غضون 10 دقائق.

السعر والتوافر

وباعتبار HONOR X8 مصمم للجمهور الأنيق الواعي، فهو متاح بثلاث ألوان جذابة تيتانيوم فضي، أسود ليلي، وأزرق مائي [12].

وبدءً من 24/ مارس/2022، سيكون HONOR X8 متاحًا للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال متجر HONOR عبر الإنترنت بسعر مناسب يبلغ 899 درهم إماراتي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com .

نُبذة عن HONOR

تأسست HONOR في عام 2013، وهي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. ونحن ملتزمون بالتحول إلى علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتمكين حياة ذكية عبر جميع المواقف وجميع القنوات، لجميع الأشخاص. من خلال التركيز الإستراتيجي على الابتكار والجودة والخدمة، تكرس HONOR جهودها لتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من استباق قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال مجموعة من منتجات مبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com .

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