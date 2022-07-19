‫ Huawei’s ديفيد وانغ: الابتكار وإضاءة عصر 5.5G

ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي، يلقي كلمة رئيسية

وقال وانغ: “بالنظر إلى عام 2025، فإن التنوع الهائل وحجم متطلبات خدمة الشبكة سيخلقان إمكانات سوقية جديدة ضخمة”. “نحن هنا لمناقشة هذه الفرص مع المشغلين وشركاء الصناعة، واستكشاف الابتكارات التي نحتاجها للمساعدة في تمهيد الطريق لـ 5.5G.”

اقترحت هواوي 5.5G لأول مرة في المنتدى العالمي الحادي عشر للنطاق العريض للأجهزة المحمولة في عام 2020، و F5.5G (أو 5.5G الثابتة) في قمة المحللين العالمية في أبريل. منذ ذلك الحين، كانت الصناعة تغلي بالأفكار الجديدة وأفضل الممارسات.

ستؤدي وفرة المتطلبات الجديدة إلى رفع مستوى الجيل التالي من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وفقًا لوانغ، تحتاج التطورات الجديدة في التكنولوجيا الرقمية إلى دعم تجربة تفاعلية وغامرة في الوقت الحقيقي حقًا في العالم الرقمي، وإتاحة تجربة شبكة 10 جيجابت في الثانية تدريجيًا في كل مكان على هذا الكوكب.

على الصعيد الصناعي، دخلت الرقمنة بالفعل في المسار السريع. سيتم دمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في عمليات إنتاج المؤسسات، وسينمو حجم سوق 5.5G IoT بسرعة. سيؤدي التعاون بين الروبوتات والأشخاص في سيناريوهات معقدة إلى فرض متطلبات أكبر على شبكات المجال الصناعي من الجيل التالي.

حاليًا، تعيق الاختناقات في الحوسبة، مثل جدران الذاكرة، والاستخدام غير المتوازن لموارد مركز البيانات، وانخفاض كفاءة الطاقة، ارتفاع الطلب على الحوسبة الجديدة. لمواجهة هذه التحديات، تحتاج الصناعة إلى الابتكار على مستوى العمارة والنظام لتعزيز إمداد الحوسبة.

ست ميزات لـ 5.5G – قيمة جديدة للحياة الرقمية والتنمية

الأول هو تجربة مستخدم 10 جيجابت في الثانية. ستوفر 5.5G تجربة 10 جيجابت في الثانية من خلال تقنية MIMO التي تتميز بنطاق ترددي أكبر وكفاءة أعلى للطيف وتعديل أعلى رتبة. مع تقنيات الجيل التالي مثل FTTR و Wi-Fi 7 و 50G PON و 800G ، ستوفر F5.5G تجربة 10 جيجابت في الثانية في كل مكان.

في هذا الحدث، اقترح وانغ Net5.5G لأول مرة، لتحديد تطور شبكات IP لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة من خلال التطبيقات الذكية. قال وانغ: “مع انتشار التحول الرقمي، ستشهد التطبيقات الذكية تسويقًا تجاريًا واسع النطاق وستكون موارد الحوسبة موجودة عبر غيوم متعددة”. “تحتاج الشركات إلى الاستفادة من قوة الحوسبة من سحابة متعددة بتكاليف أقل، مع قدر أكبر من المرونة والمرونة. تحقيقًا لهذه الغاية، نحتاج إلى مواصلة الابتكار استنادًا إلى IPv6 لمساعدة الصناعة على الازدهار. هذا هو السبب في أننا اقترحنا Net5.5G “.

ثانيًا، سيتجاوز نطاق الأعمال الاتصال. ستتجاوز 5.5G إمكانية الاتصال لتشمل الاستشعار، مما سينتج عنه ثروة من السيناريوهات والتطبيقات الجديدة. سيتم استخدام تقنيات الاستشعار اللاسلكي واستشعار الألياف في التعاون بين المركبات والطرق ومراقبة البيئة. سوف تدمج إنترنت الأشياء السلبي تقنيات العلامات الخلوية والسلبية لإنشاء 100 مليار اتصال محتمل. ستعيد الشبكات الأساسية 5.5G تعريف البنى والتقنيات الأساسية لتمكين سيناريوهات الخدمة الجديدة، مثل الشبكات الخاصة للصناعة، وشبكات المجال الصناعي، والاتصال الجديد.

ثالثًا، ستتيح الحوسبة المتنوعة تطبيقات متنوعة. في عصر 5.5G ، ستتم إعادة تعريف معماريات الحوسبة لزيادة كفاءة الحوسبة بمقدار 10 أضعاف من خلال هندسة الرقائق وبنيات الترابط الكامل من نظير إلى نظير.

رابعًا، سيتجاوز التخزين المرتكز على البيانات الحدود الحالية في بنية التخزين. سيعمل التخزين المستقبلي على تحسين أداء التخزين بمقدار 10 أضعاف من خلال بنية الأجهزة والبرمجيات المتمحورة حول البيانات ومحركات تسريع تطبيقات البيانات المتنوعة.

خامسًا، ستجعل شبكات القيادة الذاتية عالية الاستقلالية ( ADN ) من L4 حقيقة واقعة. أصبحت شبكات ADN هدفًا مشتركًا لهذه الصناعة. سيعمل الذكاء الاصطناعي الأصلي الكامل، من عناصر الشبكة إلى الشبكات والخدمات، على تسريع التقدم في تقنية ADN . سيتم تطبيق نتائج الابتكار الجديد، مثل خوارزميات الضغط لمئات من مؤشرات الشبكة وتحديد الأخطاء غير المعروفة بواسطة نماذج مؤسسة الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في عصر 5.5G .

أخيرًا، ستؤدي التطورات في التكنولوجيا الخضراء والابتكار على مستوى النظام إلى زيادة كفاءة الطاقة. اعتمد قطاع تقييس الاتصالات بيانات شبكة الكربون/كثافة الطاقة ( NCIe ) كمقياس موحد لكفاءة الطاقة لتوجيه خارطة طريق التنمية الخضراء للصناعة. طورت هواوي حلولًا مبتكرة للمواقع الخضراء والشبكات الخضراء والعمليات الخضراء لزيادة سعة الشبكة وخفض استهلاك الطاقة لكل بت. ستعمل هذه الحلول على تمكين المشغلين في عصر 5.5G .

قال وانغ: “بينما نتحرك نحو عصر 5.5G ، يحتاج جميع الفاعلين في الصناعة إلى العمل معًا لتحقيق المعايير حتى النضج وتنمية صناعة مزدهرة”. واقترح ثلاث توصيات ليختتم كلمته.

تحتاج الصناعة إلى العمل بشكل وثيق معًا لتحديد الرؤية وخارطة الطريق لـ 5.5G .

يجب أن تحدد الصناعة معايير التكنولوجيا ضمن أطر المعايير التي وضعتها 3GPP و ETSI و ITU .

يجب على جميع الفاعلين في الصناعة العمل معًا لتعزيز نظام بيئي مزدهر للصناعة من خلال احتضان المزيد من حالات الاستخدام وتسريع التحول الرقمي الذكي.

يُقام أسبوع الابتكار في هواوي في الفترة من 18 يوليو إلى 21 يوليو في مدينة شينزين بالصين. جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل 5.5G ، والتنمية الخضراء، والتحول الرقمي لتصور النجاح المشترك في الاقتصاد الرقمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

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