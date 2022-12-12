‫iGAS USA  تفتتح منشأتين جديدتين للإنتاج في أبو ظبي 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 كانون الأول/ديسمبر / كانون الأول 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة آي جي أيه أس يو أس أيه، وهي إحدى أكبر موردي غاز التبريد في العالم، عن افتتاح مرفقي إنتاج حديثين في أبو ظبي على النحو التالي: تبلغ مساحة منشأة إنتاج المبردات التي تم تشييدها حديثًا 2 مليون قدم مربع وتقع على مساحة 40 فدانًا من الأرض ومرفق إنتاج الأسطوانات الذي تبلغ مساحته 80 ألف قدم مربع مع خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل معدة لتصنيع أسطوانات المبردات التي تستخدم لمرة واحدة. يُظهر افتتاح المصنعين التنوع والطبيعة الفريدة لشركة آي جي أيه أس يو أس أيه، التي تنتج غاز التبريد والأسطوانات المعدنية ضمن شركة عالمية واحدة.

ويقول بن مينغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آي جي أيه أس يو أس أيه “في العام 2023، سنمر بعام مثير بفضل مصنعينا الجديدين اللذين سيوفران خدمة العملاء على مستوى العالم مع بدء عمليات تسليم المنتجات إلى الولايات المتحدة بدءًا من الربع الأول من العام 2023.” “تهدف منشأة إنتاجنا للمبردات إلى تصنيع 40,000 طن متري من R32 سنويًا، كما ستصل قدرتنا الإنتاجية من الأسطوانات في منشأة دي أو تي الجديدة لأسطوانات التبريد القابل للتخلص منها 4 ملايين أسطوانة سنويًا. فريقنا حريص على مواصلة تقديم المنتجات المتميزة في الوقت المناسب.”

وفي مقدمة أعمالها، تعزز آي جي أيه أس يو أس أيه إنتاج غاز التبريد وكفاءته وجودته التي أصبحت من يحدد معايير السوق. لا تزال آي جي أيه أس يو أس أيه ملتزمة بنمو ونجاح صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتقدم المبيعات والدعم للعملاء والمنافسين على حد سواء. تقدم آي جي أيه أس يو أس أيه خدمات الموزعين بالجملة ومصنعي المعدات الأصلية وشركات البيع بالتجزئة لما بعد البيع والمطارات والمستشفيات ومباني المكاتب والمطاعم وشركات التصنيع ومراكز التسوق ومحطات القطارات ووحدات التخزين البارد ومحلات البقالة والمجمعات السكنية والمنتجعات.

منذ العام 2016، كانت آي جي أيه أس يو أس أيه واحدة من أكبر موردي غاز التبريد في الولايات المتحدة من خلال مقر عملياتها في تامبا، فلوريدا. وتبقى مهمة الشركة متركزة في في تطوير الحلول المبتكرة التي سيكون لها تأثير إيجابي على عمل الشركة وأعمالها وعلى البيئة.

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للتواصل الإعلامي: فاليري زوكر / Valerie@Vzucker.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1965658/iGas_Production.jpg