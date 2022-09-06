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Press Release

‫‫Infortrend تم اختياره من قبل الحكومة الكورية في مشاريع المراقبة، بتقليل بصمة الأجهزة بنسبة 75%

 |  Sep 6, 2022

تايبيه، 6 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تقوم شركة  (TWSE: 2495)   Infortrend® Technology, Inc.  ، وهي شركة رائدة في مجال تخزين الشركات، ساعدت في مكتب مقاطعة جانجبوك-غو في سيول تخزين المزيد من لقطات  CCTV  مع حلول التخزين الموحدة  EonStor GS . توفر أنظمة  EonStor GS  سعة تخزين تصل إلى 1.2 بيتابايت مع احتلال 8 وحدات من مساحة فقط، وتتميز بتكاليف توسع أقل وموثوقية مثبتة وإدارة سهلة.

أدرك مكتب مقاطعة جانجبوك غو في سيول، مع شبكات كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة سريعة التوسع، أن التوسع في حل التخزين الحالي سيكلف ثروة. تم تعريفهم على  Infortrend  من قبل مكاتب المقاطعات الأخرى التي نفذت حلول  Infortrend  قبل خمس سنوات ولم يكن لديها أي فواق. تتمتع حلول  Infortrend  بموثوقية وأداء ممتازين، مما يجعل من السهل البحث عن التسجيلات. والأفضل من ذلك كله، للتكيف مع شبكات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تتوسع بسرعة، يوفر توسيع  EonStor GS  المزيد من الانفجار لباك مع قدرات التوسع والتوسع.

بعد تنفيذ حل  Infortrend ، يتمكن المكتب من توفير تكاليف توسيع التخزين بنسبة 50% تقريبًا مقارنة باستخدام حل التخزين السابق. باستخدام  EonStor GS 3060  و4 U 60-Bay JBOD  – وحدتان من 4 U 60-bay  مع وحدات تحكم مزدوجة زائدة، يخصص الحل الجديد  8U  مساحة خزانة تسمح بسعة تخزين 1.2 بيتابايت مع تقليل بصمة الأجهزة بنسبة 75% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، من السهل إدارة  EonStor GS  باستخدام واجهة المستخدم الرسومية على الويب التي تساعد على زيادة كفاءة سير العمل. وخلال عملية التنفيذ، أُعجبت المفوضية بإجراءات الخدمة الفورية التي اتخذتها  Infortrend .

“يوفر حل تخزين  EonStor GS 4U 60-bay  من  Infortrend  قدرات هي بالضبط ما نحتاجه لشبكات  CCTV  المتوسعة باستمرار. وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في مكتب مقاطعة جانجبوك غو في سيول: “كان علينا إنفاق المال حيث كانت هناك حاجة ماسة إليه، ولم نتمكن من التفكير في طريقة أفضل لإصلاح نظام التخزين لدينا من مع  EonStor GS “.

تعلم المزيد عن EonStor GS و Security & Surveillance Solution

اتصل ب  Infortrend  لإجراء استفسار

نبذة عن شركة  Infortrend

شركة  Infortrend  (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة  Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

® Infortrend  و® EonStor  هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة  Infortrend Technology ؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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