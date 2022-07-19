‫Infortrend EonStor CS Scale Out NAS تم اختياره بواسطة أفضل مدمج لحلول الوسائط والترفيه في الهند

تايبيه، 19 يوليو 2022 / PRNewswire / — شركة Infortrend® Technology, Inc. (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495)، الشركة الرائدة في مجال تخزين الشركات، أعلنت أنه تم اختيار شركة EonStor CS SCOUT NAS من قبل أفضل مدمج لحلول الوسائط والترفيه ( M&E ) في الهند لتكملة نظام البث مع الأداء وحماية البيانات والتشغيل على مدار العام.

مع أكثر من عقدين من الخبرة في تخصيصات حلول الرصد والتقييم، لدى تكامل نظام الرصد والتقييم الهندي قائمة من العملاء تشمل Netflix و Cisco و Facebook ، ومع خدمات تتراوح من البث التلفزيوني وإنتاج الأفلام وما بعد الإنتاج، إلخ.

مع احتياجات تخزين تشغيل البث المحددة، احتاج المدمج إلى حل التخزين لدعم 80 قناة تشغيل للاقتران مع برنامج تشغيل البث ( OASYS ، Broadstream Solutions ). بالإضافة إلى ذلك، تضمنت قائمة المتطلبات أيضًا 1 بيتابايت ( PB ) من السعة، وسهولة توسيع سعة التخزين للبيانات سريعة النمو، وإنتاجية 2 جيجابايت/ثانية على الأقل لضمان التشغيل السلس، والأهم من ذلك، الاستقرار والتوافر لتلبية العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قدمت Infortrend ثلاثة أنظمة تخزين NAS 4U EonStor CS 4060 مع حماية العقد. توفر أجهزة 4U NAS الثلاثة سعة تخزين تبلغ 1PB ويمكن أن تزيد من الأداء والسعة من خلال توسيع النطاق والتوسيع.

تم تكوينه في كود محو لحماية العقدة، وهو يضمن التوافر الحيوي للأعمال في حالة تعطل أحد أجهزة CS NAS ، وسيتولى جهاز آخر في غضون ثوانٍ ويقدم خدمات مستمرة. باستخدام أربعة محركات أقراص صلبة الحالة كذاكرة تخزين مؤقت، يمكن لنظام التخزين تلبية متطلبات الأداء بسهولة دون استخدام تكوين فلاش بالكامل أكثر تكلفة بكثير.

“استجابةً لتخصص عملائنا في تكامل حلول الرصد والتقييم، يعد نظام EonStor CS Scale out NAS خيارًا رائعًا. يوفر حماية لعقدة عن طريق كود المحو، بالإضافة إلى RAID لحماية البيانات في حالة فشل محرك الأقراص. والأفضل من ذلك كله، أنه يؤمن التشغيل المستمر بأدائه العالي” هذا ما قاله فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات.

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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