Innodisk تعلن عن إطلاق محركات الأقراص SSD Edge AI
تايبيه، 29 يوليو 2022 — /PRNewswire/ ، Innodisk الشركة الرائدة عالميًا في التخزين على مستوى الصناعة والأجهزة الطرفية المدمجة، تدفع بتطوير edge AI ، وبذلك أطلقت رسميًا خط إنتاج جديد للأقراص الحوسبة الصلبة الحالة ( SSD) ، تتكون من 2.5″ SATA 3TS6-P , 3TS9-P و M.2 (P80) 4TS2-P محركات. تتميز محركات الأقراص الصلبة الحالة الجديدة edge AI من Innodisk بانخفاض زمن الاستجابة، وارتفاع DWPD (عدد كتابات محرك الأقراص في اليوم )، والسعة الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تحمي التقنيات المتضمنة iCell و AES البيانات من الخسائر والخروقات. تهدف شركة Innodisk إلى تحقيق مبيعات التجزئة الذكية والمدينة الذكية وإدارة الأسطول الذكي وتطبيقات تخزين شبكة NAS ، وتوفر Innodisk سرعات عالية وموثوقية وجودة عالية من الدرجة الصناعية للاستجابة لاحتياجات السوق المتزايدة.
تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق مراكز بيانات edge إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.58% بين عامي 2020 و 2028. مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و 5G ، تحول استخدام البيانات من التطبيقات السحابية إلى تطبيقات edge ، مما أدى إلى زيادة الطلب على خوادم edge ومراكز بيانات edge . Innodisk على استعداد لتقديم حلول سوق خوادم edge وفتح فرص عمل جديدة.
محركات الأقراص الصلبة الحالة من Edge AI داخل خوادم edge مطلوبة لمعالجة البيانات بسرعات عالية عند المصدر، بدلًا من إعادة إرسال جميع البيانات إلى مركز بيانات مركزي، وبالتالي تحسين زمن الاستجابة وتقليل التكلفة. على سبيل المثال، تعتمد مصابيح الشوارع الذكية ووحدات مراقبة حركة المرور على محرك الأقراص الصلب الحالة ( SSD ) لتوفير قراءة/كتابة عالية السرعة وسعة كبيرة وكمية منخفضة من الوقت لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمراكز بيانات edge . مع وصول السلسلة إلى 6.4 تيرابايت، من المؤكد أن محركات الأقراص الصلبة الحالة الجديدة هذه ستعطل سوق تخزين edge وتحسن تجارب المستخدمين النهائيين.
أشار سي سي وو، المدير العام لقسم فلاش في Innodisk ، إلى أن Innodisk بدأت بالفعل في التركيز بنشاط على التطبيقات لمجالات 5G والذكاء الاصطناعي سريعة النمو. يدمج خط الإنتاج الجديد هذا قدرات Innodisk في مجال البحث والتطوير في البرامج والأجهزة والبرامج الثابتة. مع إدخال محركات الأقراص الصلبة الحالة المتخصصة التي تجمع بين مزايا محركات الأقراص الصلبة الحالة الصناعية وخصائص محركات الأقراص الصلبة الحالة لمركز البيانات، تأمل Innodisk في اغتنام فرص أعمال الحوسبة المتقدمة وتلبية احتياجات القطاع المتزايد باستمرار.
نبذة عن Innodisk
Innodisk هي مزود خدمة للذاكرة الفلاشية ووحدات ذاكرة الوصول العشوائي ( DRAM ) والمنتجات الطرفية المدمجة لتطبيقات الصناعة والمشاريع. لمزيد من المعلومات عن شركة Innodisk ؛ يُرجى زيارة https://www.innodisk.com
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