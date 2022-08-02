‫Intersec تعلن عن أكثر الأعوام المالية نجاحاً في تاريخ الشركة

باريس, 2 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — سجلت Intersec (أو المشار إليها أسفله بِـ”الشركة”)، الشركة العالمية الرائدة في مجال البيانات المتنقلة وحلول ذكاء الموقع، نتائج هائلة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2022. نمت الإيرادات بنسبة 40٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

هذا الأداء غير المسبوق مدفوعًا بزيادة حضور الشركة في سوق اتصالات المهام الحرجة ( MCX ) ويدعمه تركيز قوي على العمليات العالمية، مما يجعل الخبراء أقرب إلى العملاء. يخدم Intersec الآن 65 من مقدمي خدمات الاتصالات والسلطات العامة في أكثر من 50 دولة.

ملامح الأعمال

· زيادة الإيرادات بنسبة 40٪ مقارنة بالسنة المالية 2021

· مضاعفة إيرادات السلامة العامة في 9.7

· زخم ممتاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا مع زيادات قوية من رقمين في كل منطقة

· عام آخر مربح مع زيادة كبيرة في هامش EBITDA

· 250.000.000 شخص وأجهزة إضافية موجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر حلولنا، لتصل إلى 850.000.000 في نهاية السنة المالية، وتقترب بسرعة من المليار

· 40٪ من عدد الموظفين عالمي، مقارنة بـ 25٪ في السنة المالية 2021

يان شوفالييه، الرئيس التنفيذي لشركة Intersec :

“كان هذا أكثر الأعوام نجاحًا منذ بداية الشركة في عام 2004. نحن مستمرون في البناء على هذا الزخم لتنمية كل من أرباحنا الأعلى والأدنى بمعدلات من رقمين وسط عدم اليقين المتزايد في قطاع التكنولوجيا. ما زلنا نرى طلبًا متزايدًا على جناح السلامة العامة الخاصة بنا والاستفادة من التحول من مشغل اتصالات لشركة تكنولوجيا لوضع منصة المواقع الجاهزة للجيل الخامس لدينا. “

نبذة عن Intersec

Intersec هي شركة عالمية رائدة في مجال البيانات المتنقلة وحلول ذكاء الموقع. صُممت حلولنا بواسطة خبراء بيانات سريعين، حيث ترشد الحكومات وشركات الاتصالات في ثورتها القائمة على البيانات لبناء قيمة ملموسة، بدءًا من تحذير الأشخاص بكفاءة في حالة الخطر إلى دفع مصادر جديدة للإيرادات. يستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 65 المتواجدون في 50 دولة من أجهزتنا للوصول إلى 850 مليون جهاز محمول وتحديد موقعهم ورسم خرائط لهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتغطي حلول الإنذار العامة لدينا 28٪ من سكان الاتحاد الأوروبي. في Intersec ، تتخطى الخصوصية المعايير المقبولة حسب التصميم، فهي تضمن الامتثال التنظيمي، بغض النظر عن مكان عمل عملائنا.

لمزيد من المعلومات: شارلوت كاردونا، مدير الاتصالات، charlotte.cardona@intersec.com