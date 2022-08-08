‫ JA Solar و PNS توسع التعاون إلى 100 ميجاوات في النصف الأول من عام 2022 

بكين، 8 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة JA Solar ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للوحدات الكهروضوئية ( PV ) في العالم، مؤخرًا أن تعاونها مع Power n Sun المشار إليها أسفله بِـ (PNS) ، موزع منتجات الطاقة الشمسية ذو الخبرة العالية في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط، قد وصل إلى أكثر من 100 ميجاوات في النصف الأول من عام 2022. يعتبر التقدم ملحوظًا بالنظر إلى أن الشركتين بدأتا تعاونهما العام الماضي فقط، حيث سجلت أحجامًا استثنائية في أسواق الطاقة الكهروضوئية النامية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

بهدف تعزيز تطبيق منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة في الأسواق المستهدفة، أقامت الشركتان علاقة تعاون في عام 2021. من خلال قنوات التوزيع الخاصة بـ PNS ، تم بيع أكثر من 100 ميجاوات من وحدات DeepBlue 3.0 الكهروضوئية من JA Solar في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط. يُعتقد على نطاق واسع أن سوقي الطاقة الكهروضوئية يتمتعان بإمكانيات هائلة بناءً على مواردهما الشمسية الوفيرة.

قام منتج JA Solar المميز- DeepBlue 3.0 – بدمج العديد من التقنيات الكهروضوئية المتقدمة واكتسب اعترافًا عالميًا. ومع استمرار زيادة الوعي بحياد الكربون في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تتبنى هذا الاتجاه أيضًا. من المتوقع أن توفر شركة JA Solar وشركة PNS الوحدات الكهروضوئية الأكثر تقدمًا وموثوقية للعملاء المحليين، نظرًا لريادتهما الصناعة في مجال تصنيع المنتجات الكهروضوئية وتوزيعها على التوالي، مما يساعدهم على جني الثمار أثناء عملية التحرك نحو هدف حيادية الكربون، زيادة تعزيز تنمية صناعة الطاقة الكهروضوئية في المنطقة.