‫Kasisto ترفع 15.5 مليون دولار إضافية من FIS و Westpac في جولة السلسلة C المكتتبة أكثر من اللازم

نيويورك، 23 أغسطس 2022 / PRNewswire / — Kasisto أعلن مؤسسو KAI ، منصة الخبرة الرقمية الرائدة لصناعة الخدمات المالية، اليوم عن تمديد السلسلة C بقيمة 15.5 مليون دولار، بقيادة Fidelity Information Services ، LLC في الولايات المتحدة ( NYSE: FIS ) وعلى الصعيد الدولي من قبل شركة Westpac Banking Corporation (OTCMKTS: WEBNF ) ، بمشاركة من BankSouth . وبذلك يصل مجموع التمويل من الفئة C إلى 31 مليون دولار.

Kasisto هي الشركة الرائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة (AI) ، وتعمل منصة KAI الخاصة بها على تزويد المساعدين الرقميين الأكثر ذكاءً والأكثر حكمة من الناحية المالية في صناعة الخدمات المالية. مع هذا التمويل الإضافي، تخطط Kasisto لمواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات، والمبادرات الاستراتيجية للانتقال إلى السوق، وتوسيع الشراكات مع كبار مقدمي الخدمات المالية.

إن التحول الرقمي للقنوات وإشراك المستهلكين يحتلان مكان الصدارة في صناعة الخدمات المالية. منذ بداية الوباء، تسارع التبني الرقمي بوتيرة مذهلة. تدرك شركات التكنولوجيا المالية العالمية والمؤسسات المالية من جميع الأحجام أن المساعدين الرقميين ومنصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الاستثنائية هما المفتاح لتطوير تجارب العملاء ونماذج الخدمة بنجاح.

تعتبر FIS مزودًا رائدًا لحلول التكنولوجيا المالية للتجار والبنوك وشركات أسواق رأس المال على مستوى العالم. تستثمر الشركة في Kasisto لدعم مهمة FIS للنهوض بكيفية دفع العالم، والبنوك والاستثمار.

قال ستيفان وايبر، نائب رئيس FIS Impact Ventures : “نعتقد أن مستقبل التجارب المصرفية سيصبح سياقيًا أكثر من أي وقت مضى وسيتم دعمه من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تخلق تفاعلات أكثر جاذبية لكل عميل”. “نحن متحمسون للاستثمار في Kasisto واستكشاف الفرص للاستفادة من تقنية KAI الخاصة بهم عبر قدراتنا المصرفية الرقمية لإضفاء المزيد من الطابع الإنساني على تفاعلات المستهلك الرقمية.”

تعاونت Westpac ، وهي مؤسسة مالية متعددة الجنسيات مقرها في سيدني، أستراليا، وتخدم أكثر من 12 مليون عميل، مع Kasisto لتطبيق تقنية تنسيق الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا والتي توجه طلبات العملاء بسلاسة إلى المساعد الرقمي الأكثر دراية. والنتيجة هي تجربة أكثر سلاسة لكل من العملاء والموظفين.

وقال سكوت كولاري، المدير التنفيذي لمجموعة Westpac ، لخدمات العملاء والتكنولوجيا: “دورات الابتكار تزداد سرعة، وكذلك احتياجات وتوقعات عملائنا الذين يريدون خدمة سريعة وبديهية ومخصصة”. “مكنتنا تقنية Kasisto من التطور من روبوتات الدردشة التقليدية إلى تجربة محادثة متطورة تشبه الإنسان، وموحدة لأول مرة تحت منصة تنسيق ذكاء اصطناعي واحدة. وهذا يعني أنه سيتم الرد على استفسارات العملاء بشكل أكثر كفاءة مع تقليل أوقات الانتظار وعدد أقل من عمليات التسليم.”

كما انضم إلى الجولة BankSouth ، وهو بنك مجتمعي أمريكي في جورجيا، وأحد أوائل المتبنين الناجحين لمنصة Kasisto متعددة المستأجرين. يعرض نشر BankSouth لمنتج KAI Consumer Banking الطرق التي يمكن بها للمساعد الرقمي ليس فقط خدمة العملاء ولكن المساعدة في تنمية الأعمال.

“قال هارولد رينولدز، رئيس مجلس إدارة BankSouth والرئيس التنفيذي: “لقد رأينا الاعتماد الناجح للذكاء الاصطناعي المحادثة من قاعدة عملائنا المصرفية عبر الإنترنت، ووجد كل من عملائنا والمصرفيين أن تقنية Kasisto فعالة وسهلة الاستخدام “. “كلما عملنا مع هذه المنصة القوية، أصبحت التجربة أعمق وأكثر ثراءً لعملائنا. نتوقع تمامًا أن يكون مساعدنا الرقمي المخصص للغاية الذي توفره KAI جزءًا لا يتجزأ بشكل متزايد من التجربة المصرفية لعملائنا، ويبرهن هذا الاستثمار في Kasisto على التزامنا بتحقيق ذلك.”

قال زور غورلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Kasisto : “إن توسيع السلسلة C هو تصويت مدوي على الثقة في رؤيتنا”. “سيسمح لنا التمويل بمواصلة القيادة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي المحادثة. شهدنا هذا العام أقوى نمو لنا حتى الآن وتوسعًا في أعمالنا المصرفية العالمية والمجتمعية الأمريكية. وأنا فخور بما أنجزناه وأشعر بامتنان عميق لفريقنا الموهوب الذي يعمل بلا كلل، مع العملاء والشركاء، لتشكيل مستقبل العمل المصرفي”.

نبذة عن Kasisto

KAI هي منصة الخبرة الرقمية الرائدة في مجال الخدمات المالية. يشمل عملاء Kasisto J.P. Morgan , و Westpac , و Standard Chartered ,و TD , و Manulife Bank ، والاتحادات الائتمانية مثل Fairwinds و Excite – وغيرها الكثير. اختارت هذه المؤسسات المالية KAI لسجلها الحافل في دفع نمو الأعمال وتحسين تجارب العملاء. تعمل المنصة مع ملايين المستهلكين في جميع أنحاء العالم، طوال الوقت، عبر قنوات متعددة، بلغات مختلفة، ويتم تحسينها للأداء وقابلية التوسع والأمان والامتثال. تم بناء KAI مع أعمق محفظة ذكاء اصطناعي محادثة في الصناعة المالية ويتم دمجها بإحكام في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية من خلال شراكات مع مزودي التكنولوجيا المثبتين مثل FIS و NCR و Q2 وغيرها. يقع المقر الرئيسي ل Kasisto في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في وادي السيليكون وسنغافورة. شركة Kasisto Singapore Pte Ltd هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Kasisto . للمزيد من المعلومات قم بزيارة kasisto.com . تابع Kasisto على Twitter و Facebook .

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أماندا هيل

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