‫ Kawaiiverse Hackathon 2022: بناء النظام البيئي للألعاب Kawaiiverse

رود تاون، إنجلترا، 13 يوليو 2022 / PRNewswire / — ستتاح الفرصة لفرق مطوري الألعاب والأفراد الذين لديهم شغف بالألعاب للفوز بجائزة أولية قدرها 5000 دولار وخيارات لمواصلة تطوير لعبتهم بدعم من SmartML للانضمام إلى Kawaiiverse ، المركز المركزي لمبدعي الأنيمي والمانجا في blockchain . النظام البيئي للألعاب هو مجرد بداية لهذا الانقلاب والفرص مفتوحة لمزيد من المطورين المهتمين للانضمام.

Kawaiiverse هو مشروع مشترك بين Imba ، وهي شركة ألعاب مشهورة مع العديد من الألعاب الناجحة و Oraichain ، وهو أول حل ذكي وآمن في العالم للويب 3 الناشئة، Dapps القابلة للتطوير، والذكاء الاصطناعي اللامركزي. بدأت Kawaiiverse مع جزر كاواي، وهي لعبة زراعة على طراز الأنمي في عام 2021 مع رؤية لبناء Anime Metaverse ، حيث يمكن للجميع اللعب والابتكار والتواصل والربح. بعد العديد من التحديثات الاقتصادية، تعمل جزر كاواي الآن على نموذج اقتصاد مستدام، مصمم لحماية رموزها من التضخم المفرط وحل واحدة من المشاكل الرئيسية لألعاب P 2 E .

جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد المتوازن، لدى Anime Metaverse الآن شبكته الفرعية الخاصة على Oraichain مع دعم EVM و Cosmos الكامل، يقوم الفريق بإنشاء بنية تحتية أساسية قوية للتطوير في المستقبل.

تصميمًا منه على توسيع النظام البيئي للألعاب، وهو أحد الخطوط الأساسية لـ Kawaiiverse ، يعقد فريق المطورين الآن أول اختراق للمشروع على الإطلاق. دعوة جميع مطوري الألعاب المستقلين واستوديوهات الألعاب المستقلة حول العالم للانضمام، وتطوير نموذج أولي للعبة من اختيارهم والازدهار جنبا إلى جنب مع النظام البيئي المتنامي باستمرار.

الفوائد

عند الانضمام إلى الهاكاثون، ستحظى الفرق المشاركة بفرصة للاستفادة مما يلي:

· تقديم المشورة الخاصة حول تطوير الألعاب و البلوك تشين من المتخصصين في كاواي؛

· منحة أولية لا تقل عن 5000 دولار لتطوير المشروع مع إمكانية التمويل في المستقبل؛

· الوصول الحصري لأدوات مطوري Kawaiiverse مع تعليمات خاصة من خلال تطوير مهندسين من Oraichain ؛

· دعم بيع NFT في Kawaiiverse ، مع هيكل مشاركة الأرباح على المدى الطويل؛

· مخطط تقاسم الإيرادات من سوق NFT ومن اللعبة التي يقومون بتطويرها.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل من https://hackathon.kawaii.global/ .

فرق من المطورين المستقلين واستوديوهات الألعاب المستقلة، قم بإعداد فكرتك، وإعداد النموذج الأولي والاستعداد للانضمام إلى Kawaiiverse .