‫Kohler تعرض منتجاتها الرائدة في فئة المطبخ والحمام في المعرض الإلكتروني للمستهلك 2023 مع ابتكارات وتصميمات ذكية جديدة لتعزيز الصحة في المنزل

كولر، ويسكونسن, 3 يناير/كانون الثاني 2022/PRNewswire/ — بدأت شركة Kohler، التي تأسست عام 1873، عامها الـ 150 في تقديم الابتكارات الأولى في السوق من خلال الإعلان عن مجموعة المنتجات الذكية التي تعرضها في المعرض الإلكتروني للمستهلك 2023 في لاس فيجاس. ستطلق الشركة الرائدة في المطابخ والحمام وأنظمة الطاقة والضيافة، المنتجات والخدمات المصممة لمساعدة الناس على تعزيز رفاهيتهم في المنزل مع الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير توصيل المياه وإدارتها بطريقة ذكية في الحياة اليومية.

يمكنك الاطّلاع على البيان الصحفي التفاعلي متعدّد القنوات الكامل هنا: https://www.multivu.com/players/English/9115452-kohler-showcases-kitchen-bath-category-leadership-ces-2023/

يعد إنشاء تجارب أفضل للأشخاص من خلال تحسين أداء توصيل المياه وكفاءتها ميزة تنافسية لشركة Kohler . سيتم تسليط الضوء على ابتكارات المنتجات التالية، من بين أمور أخرى، في كشك شركة Kohler في المعرض الإلكتروني للمستهلك (#5921):

توفر صمامات وأنظمة الدش الذكية Anthem في نفس الوقت درجات حرارة وضغوط وإعدادات رش مختلفة لكل منفذ مياه بلمسة زر واحدة. يوفر الشطف بالماء الدافئ والبارد في نفس الوقت فوائد العلاج المائي ويخلق تجربة تشبه السبا في المنزل. تتحكم أنظمة الاستحمام الذكية الرقمية من Anthem في ما يصل إلى ستة منافذ للمياه وتعرض كمية المياه التي تم استخدامها بعد كل دش للمساعدة في إعلام الناس باستهلاكهم.

Statement VES (رذاذ صديق للبيئة متغير) يستخدم رأس الدش والدش اليدوي ما يصل إلى 40 بالمائة من الماء أقل من رأس الدش النموذجي 2.5gpm . تم تحسين رذاذ التدفق المنخفض من Statement VES لتوفير تغطية شطف قوية مع الحفاظ على الدفء – لتلبية احتياجات تجربة الاستحمام الرئيسية. تتضمن مجموعة Statement تقنية Katalyst للحث الهوائي الخاصة بِـ Kohler التي تنفث الهواء في قطرات الماء لجعلها تشعر بأنها أكبر ولتحتفظ بالحرارة لفترة أطول من أجل نقع أكثر فخامة أثناء استخدام كمية أقل من الماء. رؤوس الدش لِـ Statement متوافقة مع الأنابيب الموجودة من أجل ترقية سهلة.

أنظمة مراقبة المياه الذكية H2Wise ، المدعومة من Phyn تراقب وتتتبع جميع استخدامات المياه المنزلية، وتنبه المستخدمين إلى التسريبات، وتوفر تحذيرات التجميد المسبق. يتميز نظام H2Wise + بوظيفة الإغلاق عن بُعد في حالة حدوث تسرب كارثي. ميزة ذكية جديدة لتخفيف الأنابيب المجمدة قادمة في الربع الثاني من عام 2023، تكتشف ما إذا كانت الأنابيب بدأت في التجمد وتصدر تعليمات إلى تركيبات المياه + بوظيفة الإغلاق عن بُعد في حالة حدوث تسرب كارثي. ميزة ذكية جديدة لتخفيف الأنابيب المجمدة قادمة في الربع الثاني من عام 2023، تكتشف ما إذا كانت الأنابيب بدأت في التجمد وتصدر تعليمات إلى تركيبات المياه KOHLER Konnect لتخفيف الضغط لفترة وجيزة وتقليل الضرر المحتمل.

يوفر مرحاض Eir الذكي ميزات مريحة مثل المقعد الساخن والتطهير الشخصي والفتح التلقائي للغطاء والشطف المزدوج وقدرات الشطف التلقائي الذكي التي تلبي معايير WaterSense الخاصة بوكالة حماية البيئة. يعمل التصميم الأنيق وخيارات الإنهاء المتعددة على توسيع نطاق مجموعة مراحيض Kohler الذكية.

Sprig هي العلامة التجارية الجديدة لنمط الحياة من Kohler ، وتتألف من أنظمة ضخ دش أنيقة مع كبسولات ضخ طبيعية للاستحمام، ورذاذ للجسم متعدد الاستخدامات، وقنابل استحمام فاخرة توفر ملاذًا هادئًا من خلال العلاج العطري. يتم دمج أنظمة ضخ Sprig بسهولة في الدش الموجود لنشر العلاج العطري في الماء، مما يجعل من السهل على الأشخاص الحصول خلال الروتين اليومي على لحظة هروب لتعزيز الرفاهية.

بلاط Alo من ANN SACKS ، وهي شركة تابعة لشركة Kohler ، مصنوع من 50-70 بالمائة من الزجاج المعاد تدويره من شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر التي تم التخلص منها وسيتم عرضها في المعرض الإلكتروني للمستهلك.

سيظهر حمام Stillness Infinity Experience من Kohler لأول مرة، باعتباره الحائز على جائزة المعرض الإلكتروني للمستهلك للابتكار لعام 2023، في الموقع هذا العام للحضور لرؤية وشم وسماع والشعور بتجربة الاستحمام الذكية متعددة الحواس التي تحول الحمام إلى ملاذ للاسترخاء والاستجمام.

تقدم Kohler أدوات التشخيص عن بُعد لتوفير أعلى مستوى من رعاية العملاء للمنتجات التي تشكل مشكلات باستخدام تطبيق KOHLER Konnect للهاتف المحمول. يقدم ملاحظات فورية حول حالة الأجهزة، وإرشادات خطوة بخطوة لتشخيص المشكلات ومعالجتها، أو القدرة على نقل البيانات وتوصيل الأشخاص مباشرة بممثل خدمة العملاء للحصول على دعم شخصي. إن التشخيص عن بُعد الآن متوفر الآن للاستحمام الذكي من Anthem وحشو الحمام الذكي PerfectFill ، الحائز على جائزة المعرض الإلكتروني للمستهلك للابتكار لعام 2022، وسيكون خيارًا لمنتجات KOHLER Konnect المستقبلية.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة مجموعة KOHLER للمعرض الإلكتروني للمستهلك الصحفية .

نبذة عن شركة Kohler

تأسست شركة كوهلر ( Kohler Co ) في عام 1873 ومقرها في كوهلر بولاية ويسكونسن، وهي واحدة من أقدم وأكبر الشركات الخاصة في أمريكا وتتألف من أكثر من 40,000 موظف. تأسّست شركة Kohler في عام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطابخ والحمّامات، وأثاث المطابخ والبلاط الفاخر ومنتجات الإضاءة، والمحرّكات والمولّدات وحلول الطاقة النظيفة؛ وتمتلك الشركة وتدير اثنين من أفخم الفنادق ومنتجعات الجولف من فئة الخمس نجوم في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت أندروز في اسكتلندا. ويستضيف ملعب وسلن ستريتس للجولف الخاصة بشركة Kohler كأس رايدر في عام 2021. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة kohlercompany.com .

الإيمان بالأفضل: كوكب أفضل، مجتمعات أفضل، حياة أفضل

إن الإيمان بالأفضل هو إستراتيجية Kohler للاستدامة والتأثير الاجتماعي، وهي تستند إلى فلسفة تشغيل الشركة التي تقول أن أفضل ما لديها يمكن أن يكون دائمًا أفضل – للكوكب والناس والمجتمعات والأعمال. الإيمان بالأفضل له ثلاثة أركان: كوكب أفضل ومجتمعات أفضل وحياة أفضل. من خلال كل من هذه الركائز، تعمل Kohler على تطوير المنتجات والبرامج التي سيكون لها تأثير ملموس، ليس فقط لأعمالها، ولكن للمجتمعات التي تخدمها، ولحياة الأشخاص الذين يستخدمون منتجاتها.

للتواصل : ستيفن ماليشوسكي جيليان روزون stephen.maliszewski@kohler.com Jillian.rosone@kohler.com