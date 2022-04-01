‫LAGRIDE تبدأ تسليم 1000 سيارة من شركة GAC MOTOR إلى لاغوس

أطلقت حكومة ولاية لاغوس خدمة سيارات الأجرة التي يتم استدعاؤها إلكترونيًا مع 1000 سيارة جديدة من شركة GAC MOTOR

غوانغزو، الصين، 1 أبريل / نيسان 2022 / PRNewswire / – بدأ تسليم 1000 سيارة من شركة GAC MOTOR إلى حكومة ولاية لاغوس، “ LAGRIDE” ، أحدث مخطط لاستدعاء سيارات الأجرة في الولاية. ستوفر المبادرة خيار تنقل أكثر أمانًا وراحة للمقيمين.

وكان من بين الضيوف الكرام في حفل الافتتاح باباجيد سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس؛ وكوي جيان تشون سفير الصين في نيجيريا؛ وجين مينجيو، نائب القنصل العام الصيني في لاغوس، وديانا تشان، رئيس شركة CIG Motor .

جهود استمرت عامين تؤتي ثمارها

تهدف LAGRIDE إلى توفير وسيلة سفر موثوقة بسعر مناسب. بدأت الخطط في نوفمبر 2019 عندما زار حاكم الولاية سانو أولو مقاطعة غوانغدونغ، المقر الرئيسي لشركة GAC MOTOR .

من المتوقع أن تعمل الجودة المثبتة لسيارات GS3 الرياضية المتعددة الاستخدامات و GA4 السيدان والمقصورة الفسيحة والتكنولوجيا الذكية على تحسين الجودة والسلامة على طرق لاغوس.

بعد عامين من تصورها الأولي، تم شحن 1000 سيارة من شركة GAC من مدينة تشينغداو بالصين في أكتوبر 2021 ووصلت إلى لاغوس بعد أربعة أشهر. وانتقل الأسطول المطلي باللونين الأزرق والأبيض فوق جسر البر الرئيسي الثالث لنيجيريا في أحد أكبر المعارض على الطريق في البلاد.

تعد LAGRIDE فرصة رئيسية لتعزيز سمعة العلامة التجارية لشركة GAC MOTOR في نيجيريا من خلال إحداث تأثير محلي إيجابي. من الناحية التكنولوجية، تساعد GAC MOTOR في تطوير قطاع النقل في نيجيريا. ومن الناحية الاقتصادية، يشجع البرنامج على شراء السيارات ويعزز فرص العمل، مما يساعد على النمو الاقتصادي العام.

أعرب يو جون، عضو اللجنة التنفيذية ومدير وحدة الأعمال الدولية لمجموعة GAC ورئيس مجلس إدارة GAC MOTOR International ، عن أن LAGRIDE تمثل أولوية قصوى لمجموعة GAC وتدعمها بشدة حكومتا غوانغدونغ ولاغوس. جاء الإطلاق الناجح للمشروع بعد التغلب على عامين من الوباء المتكرر ونقص إمدادات الرقائق وتأخيرات الشحن. على الرغم من الظروف غير المواتية، فقد احتفظت GAC MOTOR بروح الحرفية، حيث قدمت خدمات نقل عالية الجودة إلى نيجيريا. تعد العلامة التجارية الآن قوة دافعة مهمة في تطوير قطاع طلب سيارات الأجرة الإلكتروني المحلي.

الالتزام بروح الحرفية

تحتفظ GAC MOTOR بحضور قوي في نيجيريا. ففي عام 2021، فازت شركة GAC MOTOR بجائزة “شركة سيارات العام” المرموقة في البلاد. وبعد سنوات من النمو، اعترف السوق النيجيري بشركة GAC MOTOR كممثل للحرفية الصينية. تواصل GAC MOTOR الحفاظ على روح الحرفية والسعي لتحقيق الجودة، بهدف توفير حياة ممتعة أثناء التنقل للمستخدمين العالميين.

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