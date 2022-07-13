‫LambdaTest تطلق الطبعة الأولى من مؤتمر Testμ الخاص بها

مؤتمر Testμ (TestMu) عبر الإنترنت سيكون حول الاتجاهات المهمة في المشهد التجريبي وسيساعد المختبرين/المطورين على إلقاء نظرة على مستقبل الاختبار.

سان فرانسيسكو13 يوليو 2022/PRNewswire/ — أطلقت LambdaTest ، وهي منصة سحابية رائدة لاختبار الجودة المستمرة، الطبعة الأولى من مؤتمر Testμ . سيتم عقد الحدث المجاني على الإنترنت لمدة ثلاثة أيام بين 23 و 25 أغسطس 2022. سيركز على الاتجاهات المهمة في الفضاء وسيتطلع إلى الكشف عن مستقبل الاختبار. سيتعلم المشاركون أيضًا كيف تبتكر الشركات الرائدة لتحقيق التميز في الاختبار.

المتحدثون الرئيسيون في مؤتمر Testµ يشملون قادة الفكر البارزين مثل Maaret Pyhäjärvi ، مهندسة الاختبار الرئيسية في Vaisala ؛ ريتشارد برادشو، الرئيس التنفيذي في Ministry of Testing ؛ شيثانيا كولار، المدير الإداري وقائد هندسة الجودة في Deloitte US ؛ براديب جوفينداسامي، الرئيس التنفيذي لشركة Qualizeal ؛ مانيش شارما، مدير العمليات في LambdaTest ، ومانوج كومار، نائب رئيس علاقات المطورين في LambdaTest . سيكشف LambdaTest أيضًا عن أكثر من 20 مكبر صوت ذائع الصيت عالميًا وهم جزء من التشكيلة في الأيام القادمة.

“يسعى الجميع للحصول على منتجات عالية الجودة هذه الأيام بسبب زيادة المنافسة وزيادة طلبات العملاء. لا يمكن أن تكون الجودة فكرة لاحقة، وبالتأكيد لا يمكن حقنها لاحقًا دون تأثير كبير. هذا يعني أن الفريق بأكمله يحتاج إلى لعب دور، وأحد الجوانب التي يمكن أن تساعد هو الاختبار. يحتاج المطورون والمختبرون على وجه الخصوص إلى إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن. للقيام بذلك، نحتاج إلى التعلم المستمر وتحسين مهاراتنا. ستكون Testμ فرصة رائعة للقيام بذلك”. هذا ما قاله ريتشارد برادشو، الرئيس التنفيذي ل Ministry of Testing . “يسعدني أن أكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر عبر الإنترنت وأتطلع أيضًا إلى بعض التفاعلات المثيرة للتفكير.”

سيمكن المؤتمر المشاركين من التواصل مع قادة الفكر العالمي من خلال جلسات الخبراء وورش العمل والدروس التعليمية، مع منحهم أيضًا مساحة للتواصل مع المختبرين والمطورين من أكثر من 130 دولة، وعرض مهاراتهم، والفوز بجوائز مثيرة من خلال مسابقات Test-a-thon و Blog-a-thon .

“مؤتمر Testµ هو كله عنك، يا مجتمعنا الحبيب. نحن نحضر ممارسين من الطراز العالمي لمشاركة معارفهم وأفكارهم حول كل شيء من الجوانب الفنية العميقة للاختبار إلى الجوانب التي لا يتحدث عنها كثيرًا مثل الثقافة”، هذا ما قاله مانوج كومار، نائب الرئيس للعلاقات الإنمائية في LambdaTest . “نحن نهدف حقًا إلى توفير منصة للمجتمع للتعلم من بعضهم البعض واكتشاف إمكانيات جديدة. نتوق لرؤيتك في المؤتمر عبر الإنترنت وفتح مستقبل الاختبار بجودة عالية معًا”.

جمعت LambdaTest مؤخرًا 45 مليون دولار في جولة مشروع بقيادة Premji Invest بمشاركة المستثمرين الحاليين. أطلقت الشركة أيضًا HyperExecute ، وهي منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي تساعد المختبرين والمطورين على تشغيل اختبارات الأتمتة من البداية إلى النهاية بأقصى سرعة ممكنة، و Test at Scale (TAS) ، وهي منصة اختبار الذكاء وقابلية الملاحظة.

إذا كنت مهتمًا بأن تكون جزءًا من مؤتمر Testμ ، فيمكنك التسجيل هنا مجانًا – https://www.lambdatest.com/testuconf-2022 .

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. يعتمد أكثر من 7000 عميل ومليون مستخدم في 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجاتهم من الاختبارات.

توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

· تتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

· يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

· يساعد Test at Scale (TAS) المطورين في الحصول على تحكم دقيق في جودة الاختبار من خلال اكتساب رؤى عميقة حول تنفيذ الاختبار، وإدارة الاختبار غير الواضحة، وتقليل أوقات التغذية الراجعة من خلال تشغيل الاختبارات المتأثرة فقط، وبالتالي، المساعدة في الحصول على ملاحظات أسرع حول تغييرات الكود. TAS مفتوح المصدر ويدعم أطر عمل اختبار متعددة.