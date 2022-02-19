‫Les Eaux Minérales d’Oulmès تحصل على شهادة “أفضل أماكن العمل” في المغرب لعام 2022

الدار البيضاء، المغرب، 19 فبراير 2022 /PRNewswire/ — شُهد مؤخرا لشركة Les Eaux Minérales d’Oulmès، وهي الشركة الرائدة في صناعة تعبئة المياه، كواحدة من “أفضل أماكن العمل” في المغرب لعام 2022. حيث تقر هذه السمة بتفاني الشركة في تعزيز بيئة ذات ثقافة مؤسسية من الاحترام والالتزام والابتكار والتضامن وفخر الانتماء، بين موظفيها. ووفقا لنتائج الشركة، فقد أكد 86% من الموظفين أن “الشركة مكان عمل رائع”، ويأتي هذا التأكيد كشهادة على أن الشركة تقدم أعلى قيمة لبيئة العمل إلى حد كبير من المتوسط الوطني. نجحت الشركة في العامين الماضيين في تهيئة ثقافة تدعم قوة عاملة نابضة بالحياة ومتنوعة من الأشخاص ذوي المهارات العالية الذين يعملون معًا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء في المغرب وغيرها من البلدان.

برنامج “أفضل أماكن العمل” (Best Places to Work) هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

صرح نوفل جلال، العضو المنتدب للشركة: “تجعلنا شهادة “أفضل أماكن العمل” فخورين للغاية. وهذا دليل واضح على أن أفضل ممارساتنا في الحوكمة والشفافية أدت إلى مستوى مشاركة عال بين موظفينا. كما أن توفير ببيئة شاملة لموظفينا سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا. وفي نهاية المطاف، فهذه هي أعظم أصولنا”.

“يسعدنا ملاحظة أن مشاركة موظفينا عالية جدًا. وهذه شهادة على أن التحسين المستمر لسياسات الموارد البشرية لدينا مشهود له ويساهم في الأداء العام”، علق بذلك علامي لشكر، مدير الموارد البشرية في شركة Les Eaux Minérales d’Oulmès.

نبذة عن برنامج “أفضل أماكن العمل”

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم ويعترف بها من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. انضم إلى مجتمعنا على LinkedIn ، Twitter ، و Facebook .

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org

نبذة عن شركة “ Les Eaux Minérales d’Oulmès “

Les Eaux Minérales d’Oulmès هي شركة عامة محدودة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي شركة تابعة لمجموعة هولماركوم (Holmarcom Group). تُعد الشركة المُنتِج الرائد في إنتاج وتوزيع المياه المعبأة في زجاجات في المغرب. وباعتبارها أحد المؤسسات الرئيسية الفاعلة على المستوى الدولي، فإنها أيضًا تعمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال شركة E.T.E التابعة لها تقع في بنين. كما يُشهد لشركة Les Eaux Minérales d’Oulmès بأنها شركة مغربية تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية كونها مكرسة جهودها لتوفير المياه الصحية والمرطبات، والتي دعمت ثلاثة أجيال من المغاربة في حياتهم اليومية من خلال علاماتها التجارية الرمزية. ومنذ ما يقرب من 90 عاما، كانت الشركة تبتكر باستمرار لتقديم منتجات ذات جودة عالية، وفقا للمعايير الدولية الصارمة.

تلتزم المجموعة بالنمو المستدام والمسؤول، وجعلت من الحد من بصمتها البيئية أولوية في صميم مهمتها المؤسسية. ومن بين المبادرات، تُعد شركة Les Eaux Minérales d’Oulmès عضوًا في اتفاق الأمم المتحدة “الاتفاق العالمي”، الذي تقدم إليه تقريرًا سنويًا عن التقدم المحرز من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. لقد حصلت الشركة أيضًا على جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) منذ عام 2017.

لمزيد من المعلومات: www.oulmes.ma