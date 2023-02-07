‫Locus تطلق “تقييم نضج الميل الأخير” للشركات لتحسين استراتيجياتها

توفر أداة القياس الجديدة للشركات رؤى وتوصيات مخصصة حول نضج عمليات الميل الأخير في سبع دقائق فقط

سان فرانسيسكو 7 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — Locus ، وهي شركة تقنية رائدة تقدم حلولًا للتميز في خدمات الميل الأخير اللوجستية، أعلنت عن إطلاق تقييم Last-Mile Maturity Assessment “ – وهي أداة قياس مرجعية الأولى من نوعها في الصناعة مصممة لمساعدة المؤسسات على تقييم نقاط القوة، ولكشف أوجه القصور الخفية، وتحديد فرص النمو الجديدة في الميل الأخير.

ولمساعدة الشركات على تقييم مدى نضج عملياتها في الميل الأخير، يجري التقييم التفاعلي المجاني عبر الإنترنت تحليلًا متعمقًا من خلال أسئلة مدروسة جيدًا تغطي خمسة مؤشرات أداء أساسية:

تميّز الميل الأخير: مدى قوة قدرات الميل الأخير في مواجهة الاستثناءات والأحجام غير المتوقعة والربحية

تجربة العملاء: جودة واتساق تجربة العملاء لعروض الميل الأخير الخاصة بالمؤسسة

تمكين القوى العاملة: قدرات الموظفين على التعامل مع تحديات الميل الأخير

تحليلات متقدمة: فرصة الاستفادة من بيانات الميل الأخير واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن سلسلة التوريد

الاستدامة: مدى الاستدامة البيئية لوظيفة الميل الأخير للشركة اليوم

ثم يقيس التقييم الشركات على نظام تصنيف من 5 نقاط ويصنفها على أنها شركات في المرحلة الناشئة أو مرحلة النمو أو مرحلة التحسين. يقدم القائمون بالتقييم تقريرًا شاملًا بزاوية 360 درجة يقدم توصيات مخصصة ورؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية فتح إيرادات جديدة، وجعل تجارب التسليم مميزة للمؤسسات.

“الميل الأخير هو نقطة الاتصال الرئيسية لتجربة العملاء الحديثة، وبينما بدأت الشركات في إعطاء الأولوية لهذه الوظيفة أكثر من أي وقت مضى، لا يعرف الجميع أين يقفون في رحلة تطويرهم”، قال نيشيث راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus . “يقوم تقييم Last-Mile Maturity من Locus بتزويد المؤسسات بتوصيات مخصصة لمساعدة الشركات على زيادة نموها في الميل الأخير. إنها الميزة التنافسية التي يجب أن تفكر فيها كل شركة اليوم”.

لمعرفة المزيد وإجراء التقييم، تفضل بزيارة تقييم Last-Mile Maturity من Locus .

نبذة عن Locus :

يساعد برنامج إدارة إرسال الطلبات من Locus الشركات على تحويل لوجستيات الميل الأخير من مراكز التكلفة إلى مولدات الإيرادات من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة والتشغيل الآلي لسير العمل البديهية. بدعم من GIC Singapore و Tiger Global و Qualcomm Ventures و Falcon Edge ، ساعدت العديد من العملاء العالميين عبر الصناعات – Unilever و Nestle و Bukalapak و The Tata Group و BlueDart وما إلى ذلك – في تنفيذ 850 مليون عملية تسليم عبر أكثر من 30 دولة. كما ساعدت تقنيتها أيضًا في توفير 275 مليون دولار من تكاليف النقل، مما أدى إلى تعويض 70 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على نسبة التزام بنسبة 99.5٪ باتفاقية مستوى الخدمة.