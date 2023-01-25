‫Lucid تكشف عن وحدة القيادة الكهربائية الحديثة لرياضة السيارات، والتي تنقل المحرك الكهربائي المتطور وتكنولوجيا القيادة من Lucid Air إلى مضمار السباق

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ومدير التقنية التنفيذي لـ Lucid Group : “مع كثافة طاقة لا تصدق تبلغ 14.7 حصان/كجم واستعادة هائلة للطاقة، ستعمل وحدة القيادة هذه مرة أخرى على تحويل رياضة السيارات الكهربائية، متبعةً خطى بطاريتنا الثورية في مواسم السباق السابقة”. “بالنسبة إلى Lucid ، يعتبر نقل التكنولوجيا بين رياضة السيارات وسيارات الطرق تعايشًا ثنائي الاتجاه. تعتمد وحدة القيادة الجديدة لرياضة السيارات هذه مباشرةً على تقنية توليد القوة الرائدة التي طورتها شركة Lucid داخليًا والتي أثبتت فعاليتها على الطريق في كل سيارة Lucid Air . أنا متحمس من احتمالية أن بعض التطورات التقنية المقدمة قد تشق طريقها بدورها إلى أن تصبح سيارات الطرق المستقبلية من Lucid .”

تتألف وحدة القيادة الجديدة من محرك، وعاكس، وترس تفاضلي، وناقل حركة كلهم مجتمعين، وتنتج 469 حصانًا – على الرغم من وزنها البالغ 70.5 رطلًا فقط (32 كيلوغرامًا) – وهي قادرة على أقصى سرعة للدوار تبلغ 19500 دورة في الدقيقة. إنه يتميز بنفس تقنية اللف بالموجات المستمرة ذات الجهد العالي ونظام تبريد microjet خاص يمكن العثور عليه في المحركات التي تقوم بتشغيل السيارة السيدان الرياضية Lucid Air .

تم وضع وحدة القيادة من Lucid الجديدة في مخروط المقدمة لكل سيارة سباق في بطولة العالم الحالية للسيارات الكهربائية، وتوفر استعادة الطاقة المتجددة من العجلات الأمامية تحت ضغط المكابح، مما يعزز بشكل كبير أداء سيارة السباق، وكفاءتها، وأهميتها لتقدم السيارة على الطريق.

تمامًا كما تم تصميم وهندسة وإنتاج المحركات في السيارة السيدان الرياضية الشهيرة Lucid Air من قبل Lucid داخليًا، فإن وحدة القيادة الأمامية الجديدة لرياضة السيارات مملوكة لها بالكامل. اعتمدت Lucid على خبرتها في تصميم المحركات الإلكترونية وإلكترونيات الطاقة ومحاكاة الكمبيوتر وهندسة التصميم لإنشاء وحدة القيادة المتطورة هذه. يتم تصنيع كل وحدة قيادة سيارات رياضية وفقًا للمواصفات الصارمة في مقر Lucid في كاليفورنيا.

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبنّي الطاقة المستدامة وذلك من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية التي تتمحور حول التجربة الإنسانية. أول سيارة للشركة هي Lucid Air ، وهي سيارة سيدان فاخرة على أحدث طراز بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا وهي تتميز بمساحة داخلية فاخرة ذات حجم كامل في مساحة خارجية متوسطة الحجم. تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring المرتقبة بقدرة تبلغ 819 حصانًا. تجري حاليًا تسليمات Lucid Air ، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي، في أريزونا، للعملاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

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العلامات التجارية

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البيانات التطلعية

يتضمن هذا البلاغ “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “تقدير” أو “خطة” أو “مشروع” أو “توقع” أو “ينوي” أو “سوف” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “يعتقد” أو “يسعى” أو “يستهدف” أو “يستمر” أو “يمكن” أو “ربما” أو “قد يُحتمل” أو “ممكن” أو “محتمل” أو “يتنبأ” أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالخطط والتوقعات فيما يتعلق بوحدة القيادة الكهربائية الجديدة من Lucid لرياضة السيارات، بما في ذلك مواصفاتها وتأثيرها المحتمل، ووعد تكنولوجيا Lucid . تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة شركة Lucid . لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lucid . تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان “عوامل الخطر” في الجزء الثاني، البند 1A من تقرير Lucid ربع السنوي في النموذج 10- Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها Lucid أو سوف تقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًا أو تعتقد Lucid حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات Lucid . ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Lucid اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1989543/Lucid_Motorsports_FDU_Tech_02.jpg