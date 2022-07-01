‫Lummus Digital تعقد شراكة مع LACC لتطوير حل مراقبة أداء وحدتها لتكسير الإيثان عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

هيوستن، يوليو 1, 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Lummus Digital ، وهي شركة رائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة عن عقدها اتفاقية مع شركة LACC (ش.ذ.م.م)، وهي شركة تابعة لشركة Lotte Chemical – الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في إطار تنفيذ عمليات تحوّلها الرقمي. وقد وقع على هذه الاتفاقية -التي أبرمت مؤخرًا- كل من كيونغ جو هان، المديرة التنفيذية لشركة LACC ، ونيخيل شوهان، مدير الإستراتيجية في شركة Lummus Digital .

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود شركة LACC في تنفيذ خطتها للتحوّل الرقمي، من خلال تزويدها بقيمة تجارية واقتصادية متزايدة في كل مرحلة من مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، مع التركيز في الوقت الحالي على تطوير حل مراقبة الأداء عن بُعد لوحدة تكسير الإيثان التابعة للشركة في مدينة ليك تشارلز بولاية لويزيانا.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت كيونغ جو هان، المديرة التنفيذية لشركة LACC : “تتميّز Lummus Digital بجمعها بين المعرفة الفنّية القوية بتكنولوجيا العمليات ومنصتها للذكاء الاصطناعي وخبرتها الواسعة في علم البيانات. ونحن نتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إحداث تحوّل كبير في عمليات مراقبة أداء مصنعنا وتحسين كفاءته التشغيلية عن بُعد؛ حيث تمتلك Lummus Digital منصة tcg mcube متكاملة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والعديد من النماذج مسجلة الملكية”.

وقال كل من ديبداس شين وأوجال موخرجي، المديران الإداريان لشركة Lummus Digital : “نحن فخورون بعقد هذه الشراكة المتميّزة مع شركة LACC والتي ستمثل مرحلة مهمّة وأساسية في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وسنعمل على مراقبة أداء مصنع الشركة وتحسين كفاءته التشغيلية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ( KPIs ) وعرض رقمي ذكي للمصنع لمعرفة المشكلات التي يواجهها، وتحديد أسبابها الرئيسية، والتوصية بعد ذلك بالإجراءات المناسبة لعلاجها. وستتضمّن مراقبة الأداء عن بُعد الحصول على بيانات فورية من كل من نظام Historian ، ونظام LIMS (إدارة معلومات المختبرات)، ونظام ERP (تخطيط موارد المؤسسات)، وسيتم دمج تلك البيانات في منصتنا tcg mcube التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

عن شركة Lummus Digital

Lummus Digital هي شركة رائدة توفر لعملائها منصة ذكاء اصطناعي ومجموعة واسعة من الحلول الرقمية، وتتمتع الشركة بخبرة عميقة في قطاع النفط والغاز، وتعمل بنهج مختلط في إنشاء النماذج، وتوفر حلولًا مُعدّة مسبقًا لعمليات التكرير والمُعالجة والتسويق للشركات العاملة في هذا القطاع. وتعمل الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وقيمة الأصول لمصانع شركات تكرير البترول والبتروكيماويات ومعالجة الغاز من خلال استخدامها لنهج يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمعرفة الفنّية المرخصة للعمليات، والخبرة العملية في قطاع النفط والغاز، والحلول التوجيهية بهدف إحداث تحوّل رقمي مستدام. وهذه الشركة هي مشروع مشترك بين شركة Lummus Technology ، وهي شركة رائدة في مجال خدمات وتكنولوجيا العمليات؛ وشركة TCG Digital ، وهي شركة متخصّصة في عمليات التحوّل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.lummusdigital.com .