‫Mars يعلن عن مجلس M&M’s® FUNd الاستشاري كجزء من غرضه لخلق عالم يشعر الجميع أنهم ينتمون إليه

تتخذ M&M’s ، وهي جزء من Mars ، الخطوات التالية نحو تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الشعور بالانتماء لعشرة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025

نيوارك، نيوجيرسي، 21 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة M&M’s ® اليوم، العلامة التجارية الشهيرة للحلوى التي هي جزء من شركة Mars ، عن المجلس الاستشاري لشركة M&M’ s FUND ، وهو مجموعة من الخبراء الذين سيقودون برامج العلامة التجارية لشركة M&M من التنوع والشمول والانتماء في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن علامة M&M’s FUNd في يناير الماضي بهدف تتبع عمل العلامة التجارية مقابل الغرض المنشط لخلق عالم يشعر فيه الجميع بأنهم ينتمون إليه. تقدم M&M’s FUNd الموارد والإرشاد والفرص والدعم المالي في مجال الفنون والترفيه لربط الناس وضمان حصولهم على تجارب لزيادة الشعور بالانتماء لعشرة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025.

سيضم المجلس الاستشاري التأسيسي لـ M&M’s FUNd ممثلين من Coqual ، Disability:IN GLAAD ، Global Beliging Coaborative ، GroupM و PolicyLink . ستجمع M&M’s المستشارين أدناه من المنظمات المحترمة معًا عدة مرات في السنة لتقييم برامج العلامة التجارية، وقياس التأثير، وتقديم المشورة وتعزيز مهمتنا من خلال الشبكات الخاصة بمؤسساتنا.

· جوينيث ميكس، نائب الرئيس الأول، لتطوير القيادة، في Coqual

· جيل هوتون، الرئيس والمدير التنفيذي، في Disability:IN

· جون ماك كورت، نائب رئيس الشراكات الاستراتيجية، في GLAAD

· د.كيلي آن ألين، دكتوراه FAPS ، والمدير الرئيسي والمؤسس، لـ Global Belonging Collaborative

· غونزالو ديل فا، رئيس GroupM

· آشلي غارديري، نائب الرئيس التنفيذي في PolicyLink

قالت جيسيكا أديلمان، نائبة رئيس شؤون الشركات في Mars Wrigley: “Mars تبتكر لخلق تأثير إيجابي على المجتمع وتشكيل العالم الذي نريده غدًا – والغرض من M&M’s المتطور هو مثال آخر على قدرة علاماتنا التجارية على إلهام لحظات السعادة اليومية للمستهلكين”. “تتشرف Mars والعلامة التجارية M&M’s أن يتشاركوا مع هذه المنصة العميقة من الخبراء العالميين الذين هم جزء من M&M’ s FUND وسوف يساعدنا ذلك على خلق عالم يشعر الجميع أنهم ينتمون إليه.”

منذ أن كشفت M&M’s عن غرضها، عملت بجد على الوفاء بوعدها بخلق عالم يشعر فيه الجميع بالانتماء، مما يجلب التزامها بالحياة عبر كل نقطة اتصال، بما في ذلك من خلال المنتج والعروض الرقمية والمحتوى والبرامج داخل المتجر وتنشيط المستهلك، وكل ذلك تحت إشراف M&M’ s FUNd .

· تعكس أحدث المواقع الإعلانية لـ M&M’S – “ Office Party ” و “ Meet The Parents ” – الغرض الجديد للعلامة التجارية، مما يمثل بصريًا أهمية الاحتفال باختلافات الناس واستخدام المرح لتعزيز التواصل والشعور بالانتماء.

· في ألمانيا، طورت M&M’S مشروع Projekt Open Mic ، بالشراكة مع موهبة المتصدرين لإطلاق مسارات مهنية لثلاثة كوميديين جدد متنوعين للمساعدة في جعل مشهد الكوميديا الألماني أكثر شمولاً.

· احتفالًا باليوم الدولي للمرأة في Mars ، أنشأت M&M’S قائمة تشغيل # StreamingFemaleVoices Spotify تضم أغاني لجميع الفنانات للمساعدة في البدء في سد الفجوة بين الجنسين في الموسيقى وتبرعت بدولار واحد لكل stream (حتى 25 ألف دولار) إلى Women in Music .

· واصلت M&M’S شراكتها مع مؤسسة مهرجان بنتونفيل السينمائي لتقديم برنامج إرشادي لصانع أفلام متنوع، يتكون من منحة بقيمة 20,000 دولار وفرصة للعمل مع فريق M&M’S في مشروع يركز على مناصرة الإندماج. تم الإعلان عن الحاصل على “جائزة M&Ms For All Funkind ” المختارة من التقديمات من مؤسسة مهرجان بينتونفيل السينمائي لعام 2021 في 25 يونيو.

· في أستراليا، أطلقت M&M’s منصة M&M’ٍS Comedy Spotlight ، لتسليط الضوء على سبعة نجوم كوميديين صاعدين لخلق مشهد كوميدي أكثر شمولاً.

ونحن بدأنا للتو. لمعرفة المزيد عن المجلس الاستشاري لشركة M&M’S ومتابعة العمل الذي تقوم به شركة M&M’S لتحقيق الغرض منها، يرجى زيارة موقع MMS.com .

نبذة عن شركة MARS

شركة Mars مدفوعة بالاعتقاد بأن العالم الذي نريده غدًا يبدأ بكيفية قيامنا بالأعمال اليوم. كعمل تجاري عالمي مملوك للعائلة، يقوم Mars بالتحول والابتكار والتطور لإحداث تأثير إيجابي على العالم.

من خلال ملفنا المتنوع والمتوسع من منتجات وخدمات الحلويات والأطعمة والعناية بالحيوانات الأليفة عالية الجودة، نوظف أكثر من 140,000 شريك مخصص. مع ما يقرب من 45 مليار دولار في المبيعات السنوية، ننتج بعضًا من أفضل العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Ben’s Original ™ و CESAR ® و Cocoavia ® و DOVE ® و EXTRA ® و KEND ® و M&M’s ® و SNICKERS ® و pedigree ® و ROYAL CANIN ® و Whiskas® . نحن نخلق عالمًا أفضل للحيوانات الأليفة من خلال شبكتنا العالمية من مستشفيات الحيوانات الأليفة وخدمات التشخيص – بما في ذلك AniCura و BANFIELD ™ و BLUEPEARL ™ و Linnaeus و VCA ™ – باستخدام أحدث التقنيات لتطوير برامج رائدة في فحص الصحة الوراثية واختبار الحمض النووي.

لمزيد من المعلومات حول Mars ، يرجى زيارة www.mars.com . انضم إلينا على Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn and YouTube .

للتواصل: أنجلينا فرانكو كاتي دوركين Angelina.Franco@effem.com KDurkin@webershandwick.com