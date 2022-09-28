‫Mindray تعرض ابتكارات أمراض الدم والإنجازات الأكاديمية للعالم في الندوة الدولية حول الابتكارات التكنولوجية في أمراض الدم المختبرية (ISLH 2022)

بولونيا، إيطاليا، 27 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — عُقدت الندوة الدولية حول الابتكارات التكنولوجية في أمراض الدم المختبرية ( ISLH 2022 ) في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 شتنبر/أيلول في بولونيا بإيطاليا. شهد هذا الحدث عرض Mindray (SZSE: 300760) ، المطور العالمي الرائد والمزود للأجهزة والحلول الطبية، ابتكاراتهم في مجال أمراض الدم والإنجازات الأكاديمية للخبراء الطبيين من أوروبا وحول العالم.

تُعقد الندوة سنويًا، وهي بمثابة منصة دولية حيث يتم عرض ومشاركة أحدث التقنيات والأفكار الجديدة ونتائج الأبحاث في أمراض الدم المختبرية.

خلال الندوة الدولية حول الابتكارات التكنولوجية في أمراض الدم المختبرية ( (ISLH 2022 ، عقدت Mindray ندوة تحت عنوان “العصر الجديد للتشكل الرقمي”، حيث قدمت البروفيسور جينا زيني والبروفيسور آنا ميرينو، وهما خبيران مشهوران في علم علم التشكل المورفولوجيا، تقييمًا للأداء المتميز لِـ محلل مورفولوجيا الخلايا الرقمية MC-80 من Mindray في الكشف عن أمراض الأورام الدموية بالرجوع إلى حالات سريرية خاصة، وعرضتا كيف يمكن أن يساعد MC-80 ، من خلال صور خلايا الدم عالية الدقة، الأطباء في فحص وتشخيص أمراض الدم الخبيثة وغير الخبيثة، على التوالي.

خلال جلسة ملصق ISLH ، تم تقديم 32 ملصقًا من المستخدمين النهائيين لأمراض الدم في Mindray بعد تقييم صارم بناءً على رؤى فريدة وقيم أكاديمية استثنائية، مما يفوق عدد العارضين الآخرين.

قبل ISLH ، جذبت Mindray أكثر من 700 مشارك إلى حدث HemaTalk Italy 2022 العالمي المباشر . وأشار الدكتور رامون سيمون-لوبيز من Mindray IVD للبحث العلمي والشؤون الطبية إلى أن الشركة تستخدم مواردها العالمية لبناء منصة تعليمية وتبادل للخبراء الطبيين العالميين وتمكين مستقبل الطب المخبري.

أجرى الحاضرون محادثة عبر الإنترنت مع فريق Mindray للبحث والتطوير لمناقشة مستقبل أمراض الدم في المختبر وأحدث الاتجاهات في ترجمة نتائج البحوث السريرية إلى ممارسة. أعقب ذلك جلسة أسئلة وأجوبة حيث أجاب خبراء Mindray على الأسئلة الأكثر قلقًا.

في جناحها في الندوة الدولية حول الابتكارات التكنولوجية في أمراض الدم المختبرية ( (ISLH 2022 ، عرضت Mindray محلل مورفولوجيا الخلايا الرقمي الجديد MC-80 و محلل أمراض الدم سلسلة BC-700 ، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من الزوار.

كما تم الاعتراف بالقوة الأكاديمية لِـ Mindray من قبل لجنة ISLH ، التي منحت Mindray “جائزة Berend Houwen Travel ” لمساهماتها البارزة في الصناعة والتميز في الأكاديميين.

نبذة عن Mindray

تأسست شركة Mindray في عام 1991، وأصبحت إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الأجهزة والحلول الطبية. نحن ملتزمون بالابتكار في مجالات مراقبة المرضى ودعم الحياة، والتشخيص المخبري، ونظام التصوير الطبي وجراحة العظام. منتجات وخدمات Mindray متوفرة اليوم في أكثر من 190 دولة ومنطقة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.mindray.com

ريتا وانغ

rita.wang@mindray.com