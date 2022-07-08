‫ Ningbo: أسطورة بحرية تتمتع بالشجاعة لتكون رائدة في مبادرة BRI

نينغبو، الصين، 8 يوليو، 2022 / PRNewswire/ — تقرير إخباري من NBGD :

هناك دائمًا أوجه تشابه أكثر من الاختلافات بين المدن. في حالة نينغبو ودبي، وفقًا للسيد لي شوهانغ، القنصل العام للصين في دبي، كلاهما “مدينتان ساحليتان مع موانئ عالمية المستوى، تلعب دورًا حاسمًا في الخدمات اللوجستية العالمية وسلسلة التوريد وفي مبادرة الحزام والطريق”. بعد الاستفادة من تجربة الإصلاح والانفتاح في الصين، أنشأ ميناء جبل علي أول منطقة تجارة حرة في دبي في 1970s وبدأ في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم بسياسات تفضيلية. سرعان ما شهدت المدينة ازدهارًا اقتصاديًا.

“اليوم، دبي هي أكبر مركز توزيع تجاري في الشرق الأوسط للمنتجات المصنوعة في مقاطعة تشجيانغ. وتصل العديد من البضائع الصينية إلى شمال أفريقيا عبر ميناء جبل علي في دبي بعد مغادرة ميناء نينغبو تشوشان”. “تساهم كل من نينغبو ودبي في مبادرة الحزام والطريق من خلال مزيجها من النقل البحري والبري.” في سبتمبر 2018، وقع ميناء نينغبو تشوشان وموانئ دبي العالمية اتفاقية لإطلاق مشاريع جديدة في مبادرة الحزام والطريق في دبي. ومن المتوقع أن تبني الاتفاقية علاقات تجارية أوثق وأوسع نطاقا بين الحزام الاقتصادي لدلتا نهر اليانغتسي والشرق الأوسط.

في عام 2011، أصبح ميناء نينغبو تشوشان ثالث ميناء في العالم يتجاوز 30 مليون حاوية نمطية في حركة الحاويات، بعد ميناء شنغهاي وميناء سنغافورة. تربط طرق الشحن ميناء نينغبو تشوشان بأكثر من 600 ميناء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة نموا، وكذلك شعبية الثقافة الصينية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. زار سعيد الحفيتي، مدير المكتب الإعلامي في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الصين ووقع في حب ثقافتها. وهو من المعجبين ب “أوبرا بكين” الصينية، بل وأعطى نفسه اسما صينيا، “سا تشونغهوا”، مع كون “سا” هوموفون من المقطع الأول لاسمه الأول، و”تشونغهوا” تعني “الصين”. ويأمل الحفيطي أن يساعد التعاون الإعلامي بين البلدين نينغبو على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مدينة ساحلية حديثة. وقال الحفيتي: “نينغبو مدينة ساحلية مهمة في شرق الصين، وأتطلع إلى علاقات أوثق بين دبي ونينغبو. المدن الصينية لديها أهدافها الإنمائية الخاصة بها ويمكنها الوفاء بوعودها باستمرار. لا أعتقد أن نينغبو ستكون استثناء”.