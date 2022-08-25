‫Olive Gaea التي تتخذ من دبي مقرًا لها تتعاون مع Sapio Analytics لإطلاق “مشروع مستقبل المناخ”

وستدعم الشراكة أهداف إزالة الكربون الإقليمية التي تقدم حلولًا تقنية قائمة على البيانات لمكافحة تغير المناخ.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 25 أغسطس / آب 2022 Olive Gaea/ PRNewswire/ — وهي منصة للاستدامة كخدمة (SaaS) مقرها دبي توفر حلول Net Zero للمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تعاونت مع شركة Sapio Analytics، وهي منظمة دعم حكومي قائمة على الذكاء الاصطناعي، لإطلاق “مشروع مستقبل المناخ”.

وتجمع الاتفاقية بين التكنولوجيا العميقة لشركة Sapio Analytics القائمة على تحليلات البيانات وخبرة Olive Gaea في مجال الاستدامة وإزالة الكربون. وستمكن الشراكة الاستراتيجية من تطوير الأدوات الذكية التي تشتد الحاجة إليها للحكومات والشركات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف إزالة الكربون.

وتأتي هذه الشراكة في وقت حاسم لرحلة إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توشك مصر والإمارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP ، في عامي 2022 و2023 على التوالي. كما يدعم المبادرة الاستراتيجية “صافي الصفر 2050” التي أطلقتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، التي تدعو الدول إلى إعداد استراتيجيات طويلة الأجل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

“تغير المناخ هو الآن محور تركيز رئيسي للصناعات والحكومات في جميع أنحاء العالم”، هذا ما علق به أشوين سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة Sapio Analytics. “مع اجتماع Olive Gaea و Sapio Analytics معًا، نجمع بين الخبرة العميقة في مجال حل أزمة المناخ من خلال تحقيق أهداف الاستدامة مع التحليلات القائمة على البيانات باستخدام تقنيات العصر الجديد. لدينا رؤية لخلق مستقبل صاف صفري دون أي تنازلات عن نمو الدول”.

نظرًا لأن كثافة الكربون واستدامته يصبحان عاملين حاسمين بشكل متزايد للكيانات الخاصة والعامة في الاقتصاد العالمي اليوم، فإن برامج إدارة انبعاثات غازات الدفيئة ( GHG ) التي يمكن التحقق منها ( GHG ) هي المفتاح للوفاء بولايات صافي الصفر الوطنية والدولية. وستمكن الشراكة بين Sapio Analytics و Olive Gaea الشركات والكيانات الحكومية من قياس بصمتها الكربونية واتخاذ إجراءات قائمة على المعلومات الاستخبارية للحد منها.

مع وجود عدد من المنتجات قيد الإعداد، بما في ذلك حاسبة البصمة الكربونية للمدن الذكية، ولوحة معلومات صافي الصفر للكيانات على مستوى المدن والولايات، بالإضافة إلى جهاز مراقبة مبتكر لأهداف التنمية المستدامة ( SDG ) جاهز لدخول السوق في الربع الأخير من عام 2022، سيساعد “مشروع مستقبل المناخ” المدن الذكية على أن تصبح أكثر ذكاء، كما يوفر فرصًا لتوليد الإيرادات على خلفية أحدث المبادرات الحكومية.

“يجب أن تستند استراتيجيات العمل المناخي وإزالة الكربون إلى بيانات قوية. لقد انتهى الوقت لمطالبات الاستدامة والتزامات حياد الكربون التي لا تدعمها تدابير سليمة لمراقبة غازات الدفيئة والحد منها”، هذا ما قاله فيفيك تريباثي، الرئيس التنفيذي ومؤسس Olive Gaea .

“هذا هو السبب في أن الشراكة بين Olive Gaea و Sapio Analytics مهمة للغاية اليوم: فهي ستمكن جميع أنواع المؤسسات من تحمل المسؤولية عن تأثيرها وتصميم استراتيجيات Net Zero والاستدامة الصحيحة. وسيجعل مشروع مستقبل المناخ أخيرًا إزالة الكربون فعالة وقائمة على البيانات وسهلة”.

نبذة عن Sapio Analytics

Sapio Analytics هي شركة تكنولوجيا العصر الجديد التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر بحيرات البيانات الذكية في العالم، مما يساعد الحكومات على اتخاذ السياسات الصحيحة والشركات على اتخاذ القرار الصحيح. ومن خلال التركيز على إحداث التأثير، حددت Sapio Analytics تغير المناخ باعتباره جزءا لا يتجزأ من نمو البلاد.

نبذة عن Olive Gaea

Olive Gaea ، هي أول منصة للاستدامة كخدمة ( SaaS ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا هي جعل الحياد الكربوني في متناول أي شخص، في أي وقت وفي أي مكان وبناء مستقبل مناخي مرن في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

تساعد Olive Gaea الشركات والهيئات الحكومية على تطوير استراتيجيات صافي الصفر من خلال حساب غازات الدفيئة وخرائط طريق التخفيف من حدتها، وتقدم تعويضات مختارة بعناية ومعتمدة من طرف ثالث على أساس الطبيعة ومتجددة من المنطقة والعالم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Olive Gaea مجموعة من الحلول المبتكرة من زراعة الأشجار المدعومة بالتكنولوجيا، وصولا إلى واجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية، وملصقات العمل المناخي، وتطبيق Newtrl للجوال لمشاركة الموظفين، والاستشارات، والتي تندرج جميعها تحت مظلة الاستدامة.

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