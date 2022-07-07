‫Omdia تطلق ورقة بيضاء حول القيمة المستدائمة ل IP + Optical

برشلونة، إسبانيا، 6 يوليو، 2022 / PRNewswire/ — أصدرت Omdia ورقة بيضاء: “القيمة الدائمة ل IP + Optical ” في منتدى الجيل القادم من الشبكات البصرية ( NGON ) لعام 2022 الذي عقد في برشلونة، إسبانيا.

يقدم المستند التعريفي التمهيدي تحليلا ل “ IP عبر WDM ” و “ IP + Optical” ، حيث ينص على أن IP عبر WDM تم تصميمه في البداية لتطبيق متخصص محدد لمزود الخدمة السحابية. بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ، لا يزال “ IP + Optical ” هو الحل الأكثر عملية لشبكة CSP والتطبيقات والاحتياجات التشغيلية.

وكما هو مذكور في الورقة البيضاء، فإن مفهوم الملكية الفكرية عبر WDM (IPoWDM) موجود منذ سنوات عديدة. كانت فرضيتها الأساسية دائما هي القدرة على نشر بصريات الإرسال داخل منصات التوجيه لخفض مستوى الشبكات وتبسيطها.

ومع ذلك، فإن توحيد الأجهزة والبرمجيات في IPoWDM يعمل في مبادرات الصناعة الجارية ويتم تحويل جهد تكامل كبير من البائعين إلى CSPs .

على النقيض من البنية متعددة المتغيرات ل IPoWDM ، يستمر IP + Optical في إظهار قيمة دائمة لمجتمع CSP .

يمكن لمقدمي خدمات الطاقة الإنتاجية الاستمرار في الاستفادة بسرعة من أفضل التطورات التكنولوجية. يمكن إدارة الشبكات باستخدام مجموعات المهارات والموارد الموجودة. يستمر التقدم الكبير في إدارة الطول الموجي، سواء في القلب أو على نطاق واسع أو على الحافة.

يلبي رغبة الطاقة الشمسية المركزة في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الطيفية وإجمالي سعة النظام.

تعتقد Omdia أن التآزر البصري IP+optical سيجلب قيمة دائمة لمقدمي خدمات الطاقة الآمنة.