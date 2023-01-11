‫Ondo تطلق السندات والخزانة الأمريكية المرمزة، مستهدفة سوق عملات مستقرة بقيمة 100 مليار دولار

اليوم، لدى مستثمري العملات المشفرة مجموعة غير جذابة نسبيًا من فرص العائد المتاحة لهم. أكثر البروتوكولات التي أثبتت جدواها مثل Compound و Aave تنتج حوالي 1-2 ٪ سنويًا. في حين أن بروتوكولات الإقراض غير المضمونة الحديثة تقدم عوائد في نطاق معدل الفائدة السنوية من 7 إلى 10٪، وقد شهدت هذه القروض معدلات تخلف عن السداد أعلى من المتوقع وأثبتت أنها أقل شفافية وأكثر خطورة من العديد من السندات التقليدية ذات العوائد المماثلة. وفي الوقت نفسه، فإن منحنى العائد المقلوب وإمكانية تجاوز معدل الأموال الفيدرالية 5٪ يجعل من سندات الخزانة قصيرة الأجل أصلًا مقنعًا بشكل خاص.

“إن سوق العملات المشفرة في حاجة ماسة إلى وصول منخفض الاحتكاك إلى أسواق رأس المال التقليدية. يواجه حاملو العملات المستقرة الكبار، بما في ذلك الشركات الناشئة والمنظمات اللامركزية المستقلة ( DAOs) ، خيارًا بين تآكل قوتهم الشرائية بسبب التضخم أو تحمل الكثير من المخاطر مع المجموعة الحالية من عروض العائد على السلسلة”، كما يقول ناثان ألمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ondo Finance . “يسعدنا أن نقدم إلى السوق عروض عالية الجودة على مستوى المؤسسات مثل سندات الخزانة الأمريكية المرمزة.”

سيقوم الصندوق بمعالجة الاشتراكات وعمليات الاسترداد اليومية في العملات المستقرة بالإضافة إلى العملات الورقية التقليدية، وسيتلقى المستثمرون الرموز المميزة على Ethereum blockchain التي تمثل ملكيتهم. ستكون هذه الرموز المميزة قابلة للتحويل بين عناوين المستثمرين المدرجة في القائمة البيضاء، بالإضافة إلى أي عقد ذكي يمر بمراجعة الامتثال. تتصور Ondo أن المستثمرين يستخدمون العقود الذكية للانخراط في التداول عبر السلسلة والإقراض باستخدام الرموز المميزة للصندوق جنبًا إلى جنب مع الأصول المشفرة التقليدية.

سيتكون الصندوق من ثلاث فئات رمزية، كل منها يستثمر في ETF واحد من Blackrock أو PIMCO . ستدير Ondo الصندوق، حيث تعمل Clear Street كوسيط رئيسي وحافظ مؤهل للأوراق المالية، و Coinbase كوصي مؤهل للعملات المستقرة، و NAV Consulting كمسؤول للصندوق، و Richey May كمدقق حسابات الصندوق.

حول Ondo Finance

تتمثل مهمة Ondo في توفير منتجات وخدمات استثمارية على مستوى المؤسسات ومدعومة بتقنية البلوكتشين. تمتلك Ondo ذراعًا تقنيًا يطور تكنولوجيا التمويل اللامركزية بالإضافة إلى ذراع إدارة الأصول الذي ينشئ ويدير الصناديق الرمزية.