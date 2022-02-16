‫Oracle Red Bull Racing تداول الصفقات الى مستوى اعلى بينما BYBIT تنضم الى الادارة

Press Release

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تنضم منصة bybit المتطورة لتبادل العملات المشفرة كشريك رئيسي للفريق.

تقوم الاتفاقية متعددة السنوات بتثبيت Bybit كأفضل حليف للفريق خلف الراعي الرسمي.

تمثل هذه الصفقة أكبر صفقة سنوية من قبل غزوة العملات المشفرة في الرياضة.

يشمل التعاون برامج مشاركة المعجبين من خلال الأصول الرقمية و برنامج التغير الأيجابي.

– Media OutReach ميلتون كينيز ، إنجلترا ، 16 فبراير 2022 – يسر Oracle Red Bull Racing الإعلان عن شراكة مع منصة Bybit الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة ، مما يوفر قوة الاقتصاد الرقمي للفريق ، في اتفاقية متعددة السنوات ستشهد مشاركة Bybit دور الشريك الرئيسي للفريق.

تأسست في مارس 2018 ، نمت منصة العملات المشفرة بشكل كبير وتضم الآن أكثر من ستة ملايين مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم وكجزء من الاتفاقية الجديدة ، ستنضم Bybit أيضًا إلى المسؤولية كشريك تبادل العملات المشفرة الحصري لشركة Oracle Red Bull Racing.

سيؤدي هذا التعاون أيضًا إلى توسيع مهمة Oracle Red Bull Racing لزيادة مشاركة المعجبين ، مع تولي Bybit دور شريك إصدار Fan Token وشريك حاضنة التكنولوجيا. سيشهد ذلك أن تبادل العملات المشفرة لا يدعم الفريق فقط بتوزيع مجموعات الأصول الرقمية المتزايدة ، بل سيشهد أيضًا مشاركة Bybit و Oracle Red Bull Racing في الترويج لمهن STEM وتقديم الترميز إلى جماهير جديدة. تتمثل روح Bybit الأساسية في دعم المستوى التالي من الابتكار والموهبة وتطوير التكنولوجيا – والذي يتماشى مع طموحات Oracle Red Bull Racing الخاصة بينما يطور الفريق ويوسع مجمع Red Bull Technology في ميلتون كينز.

سيتم دفع رسوم الشراكة بمزيج من النقود و عملة BIT , BitDAO للحكم المحلي.

BitDAO هي واحدة من أكبر المنظمات المستقلة اللامركزية في العالم (DAO) التي .تدعم بناة الاقتصاد اللامركزي حتى تسمح لحاملي عملة BIT بالتصويت على جميع المقترحات لتعزيز التقنيات التي تقدم طرقًا جديدة تمامًا للأشخاص للعمل والمشاركة والتعامل معًا.

قال كريستيان هورنر ، رئيس فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ والمدير التنفيذي: “يسعدني أن أرحب بمنصة Bybit في الفريق. من المناسب أيضًا أننا مع دخولنا جيلًا جديدًا من منافسات الفورمولا 1 في عام 2022 ، مع فلسفة جديدة متطورة ومن المحتمل أن تغير قواعد اللعبة من السيارات التي تنتقل إلى الحلبة ، فإن شريكنا Bybit موجود أيضًا في طليعة التكنولوجيا. لتشارك شغف الفريق في التواجد في طليعة الابتكار التكنولوجي ، لضبط وتيرة المنافسة وتعطيل الوضع الراهن. ويتحالف مع ذلك التزام Bybit بإحياء تجربة المعجبين في الفورمولا 1 من خلال الابتكار الرقمي. هذه أيضًا مهمة أساسية للفريق وستساعدنا مساعدة Bybit على بناء اتصال أعمق وأكثر غامرة وفريدًا مع الفريق للجماهير في جميع أنحاء العالم “.

قال بن زو ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: “يلهمنا شغف Oracle Red Bull Racing الذي لا يلين ومرونة الشجاعة. غير الفريق اللعبة بنفس الطريقة التي غيرت بها الأصول الرقمية النظام المالي العالمي. بصفتنا شركة تبادل صغيرة ، فإننا نتواصل مع Oracle Red Bull Racing في صميم قيمنا – لا يهم العمر ، وليس للتسلسل الهرمي أي أهمية ، والإرث ليس ما يتم تمريره إليك ولكن ما تصنعه. الثور أو الدب ، كل شخص لديه الفرصة لأخذ الحرية المالية بأيديهم في فجر الاقتصاد الرقمي. لقد وجدت Bybit روحنا الحميمة والتناغم التام بين السرعة والأمان والموثوقية هو كل ما يبحث عنه مستخدمونا على منصتنا. أصبحت لحظة على الحلبة ممكنة من خلال العمل الدؤوب لإتقان الهيكل والمحرك والحرفية والسعي الدؤوب لسائقي السباق لتحقيق الدقة والتركيز في لعبة مليئة بالإثارة “.

Bybit عن

Bybit هي منصة للعملات المشفرة تم إنشاؤها في مارس 2018 لتقديم منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تقدم الشركة خدمات تداول الأسهم والمشتقات المبتكرة عبر الإنترنت ، ومنتجات التعدين والرهن ، بالإضافة إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم ، وتسعى جاهدة لتكون البورصة الأكثر موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة. بصرف النظر عن Red Bull Racing ، ترعى Bybit أيضًا فرق الرياضات الإلكترونية مثل NAVI و Alliance و Astralis و Virtus.pro ؛ نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ونادي كرة القدم الياباني أفيسبا فوكوكا.

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