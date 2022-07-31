‫PARAMOUNT تعيّن باميلا كوفمان لقيادة الأعمال الدولية كرئيسة ومديرة تنفيذية للأسواق الدولية والمنتجات والخبرات الاستهلاكية العالمية

نيويورك, 30 يوليوز/تموز 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Paramount Global اليوم عن تعيين باميلا كوفمان، رئيسة المنتجات الاستهلاكية العالمية والتجارب في شركة Paramount، رئيسة ومديرة تنفيذية للأسواق الدولية ومنتجات وتجارب المستهلكين العالمية، سارية المفعول على الفور. هذا المنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا يقدم تقاريره إلى بوب باكيش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Paramount، ويعكس إستراتيجية Paramount المستمرة لعولمة عملياتها. قرر رافاييل أنيكينو ترك الشركة في منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشبكات Paramount الدولية، الاستوديوهات والبث.

من خلال دورها الموسع، ستكون كوفمان مسؤولة عن دفع النمو المستمر للأعمال الدولية لشركة Paramount وضمان قوة عمليات الشركة الدولية عبر القارات الست، بما في ذلك شبكات البث والكابلات والبث المباشر والاستوديوهات والقدرات التجارية للشركة. كما ستعمل عن كثب مع فريق القيادة الدولي لشركة Paramount ، بالإضافة إلى المحتوى العالمي ومنظمة البث للقيام بذلك، بما في ذلك المساعدة في توجيه النشر الدولي المستمر لـ Paramount + و Pluto TV . ستحتفظ كوفمان بمسؤولياتها الحالية في الإشراف على منظمة المنتجات الاستهلاكية والخبرات العالمية التي تقدر بمليارات الدولارات.

قال باكيش: “كانت بام القوة الإستراتيجية وراء نمو وتوسيع بعض الامتيازات والممتلكات العالمية الأكثر شهرة في مجال الترفيه”. “إنها قائدة مجربة وموثوق بها وذات رؤية حوّلت منظمة المنتجات الاستهلاكية لدينا من خلال دفع الابتكار والعمل كشركة عالمية. بام مؤهلة بشكل فريد لقيادة أعمالنا الدولية حيث نقوم بتوسيع وتنويع بصمتنا العالمية وتسريع تحول Paramount للعمل بنهج عالمي حقيقي “.

وأضاف باكيش: “أود أن أتقدم بالشكر إلى رافاييل أنيكينو على الدور الحاسم الذي لعبه في بناء أعمال Paramount الدولية وتوسيع بصمتنا العالمية. أنا ممتن للتفاني الذي أظهره طوال 25 عامًا في Paramount وأتمنى له التوفيق في المستقبل”.

قالت كوفمان: “يشرفني أن أتولى هذا الدور في مثل هذا الوقت المحوري لأعمال Paramount الدولية”. “أعرف بشكل مباشر القوة العالمية لمحفظة علامتنا التجارية، وأتطلع إلى العمل مع بوب والفريق الدولي المذهل بينما نواصل متابعة استراتيجية النمو العالمية الخاصة بنا، والاستثمار في شراكات رئيسية، وتعزيز دفعنا نحو منصات الهواتف المحمولة والرقمية في الأسواق الجديدة، والعمل كفريق واحد على مستوى العالم “.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تولت كوفمان منصب رئيس المنتجات والتجارب الاستهلاكية العالمية لشركة Paramount ، حيث أشرفت على تطوير المنتجات والأعمال في جميع أنحاء العالم والتسويق وتخطيط الامتياز والاستراتيجية الإبداعية ومبيعات التجزئة ورؤى المستهلك لجميع العلامات التجارية في المحفظة. في أقل من عام، قادت كوفمان التحول في أعمال المنتجات الاستهلاكية، وتوحيد المنظمة من خلال وضع القوة الكاملة لنظام Paramount البيئي وراء الملكية الفكرية الأكثر قيمة. لقد أدى التزامها بالتحول والابتكار وبناء العلامة التجارية إلى بعض من أكثر الشراكات الرائدة في تاريخ الشركة، بما في ذلك التعاون المتطور ذات العلامات التجارية المشتركة مع أكبر الأسماء في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت كوفمان مسؤولة أيضًا عن أول موقع للتجارة الإلكترونية المباشر للمستهلك لشركة Viacom في عام 2019 – The SpongeBob Shop – ومنذ ذلك الحين قادت التوسع إلى أعمال تجارية إضافية مباشرة إلى المستهلك عبر الإنترنت للبضائع المرتبطة بالعديد من برامج CBS و Showtime ، بما في ذلك مبادرات قائمة بذاتها مماثلة لعلامات تجارية مثل Star Trek و South Park و MTV .

عملت كوفمان قبل تعيينها كرئيسة للمنتجات والتجارب الاستهلاكية العالمية، كرئيسة للمنتجات الاستهلاكية ورئيسة التسويق في Nickelodeon حيث كانت مسؤولة عن بناء بعض امتيازات Nickelodeon التي لا تنسى بدءًا من PAW Patrol إلى SpongeBob SquarePants ، ورعايتها من خلال مهمة حملات الدعم والاحتفالات الهامة.

قبل انضمامها إلى Nickelodeon في عام 1997، شغلت كوفمان مناصب في Turner International و Equity Marketing و Gray Advertising . حصلت على بكالوريوس الآداب في الاتصال العام من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة وحصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من الجامعة الأمريكية في عام 2019. تعتبر كوفمان مدافعة ملتزمة عن المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول، وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة Rock and Roll Hall of Fame ، وكذلك Bottomless Closet ، وهي منظمة غير ربحية تعد النساء للنجاح في مكان العمل، ومركز Pace للعدالة النسائية.

نبذة عن شركة Paramount :

Paramount Global هي شركة إعلامية وترفيهية عالمية رائدة تنشئ محتوى وتجارب متميزة للجماهير في جميع أنحاء العالم. مدفوعة بالاستوديوهات الشهيرة والشبكات وخدمات البث، تشمل محفظة Paramount من العلامات التجارية الاستهلاكية CBS و Showtime Networks و Paramount Pictures و Nickelodeon و MTV و Comedy Central و BET و Paramount + و Pluto TV و Simon & Schuster وغيرها. تقدم Paramount الحصة الأكبر من جمهور التليفزيون الأمريكي وتفتخر بواحدة من أهم مكتبات الصناعة وأكثرها شمولاً لعناوين التليفزيون والأفلام. بالإضافة إلى تقديم خدمات البث المبتكرة ومنتجات الفيديو الرقمية، توفر الشركة إمكانات قوية في حلول الإنتاج والتوزيع والإعلان.

لمزيد من المعلومات حول Paramount ، يرجى زيارة www.paramount.com ومتابعة ParamountCo على منصات التواصل الاجتماعي.

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