‫Recorded Future تطلق مجموعة استخبارات الدفاع السيبراني الوطنية

30 منظمة وطنية للأمن السيبراني تستفيد من سحابة الاستخبارات الدفاع السيبراني العالمي

بوسطن، 10 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Recorded Future أكبر شركة استخبارات في العالم، اليوم عن إطلاق مجموعة استخبارات الدفاع السيبراني الوطنية لمنظمات الأمن السيبراني الوطنية والحكومات لحماية بنيتها التحتية الحيوية والمناطق ذات المهام الحرجة. بفضل أكثر من عقد من الذكاء البشري والآلي جنبًا إلى جنب مع مجموعة البيانات الأكثر شمولًا في الصناعة الخاصة، تتمتع Recorded Future برؤية فريدة للأولويات الوطنية المشتركة التي تحتاجها البلدان لتأمين بنيتها التحتية وأصولها وبياناتها.

“التحالفات هي واحدة من أقوى أسلحة الديمقراطية. إنه شيء لا يملكه المستبدون. الدعم المتبادل هو ما يجعلنا أقوياء. ومن مصلحتنا جميعا أن نرى قدرات الدفاع السيبراني ترتفع في جميع المجالات، مما يمكّن الحلفاء من الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن بعضهم البعض. وفي المنطقة الرمادية الجديدة من الصراع، تتصل جميع تهديداتنا. أنا فخور بأن Recorded Future قد لعبت دورًا رائدًا في المهمة الحيوية المتمثلة في مساعدة أصدقائنا على مساعدة أنفسهم وبالتالي جعلنا جميعا أقوى”. – السير أليكس يونغر، الرئيس السابق لجهاز MI6

يتطور نطاق الأمن القومي باستمرار بناء على الجهات الفاعلة المهددة التي تستهدف البلد، ونقاط الضعف التي تم تحديدها حديثًا والتي تؤثر على الأصول الحيوية، والمشهد الجيوسياسي. توفر سحابة الاستخبارات في Recorded Future بشكل فريد مركبًا شاملًا حيث تترك التهديدات علامات رقمية يمكن جمعها وتصنيفها ووضعها في سياقها وتسليمها مباشرة إلى الدفاعات التقنية. ثم يتم تمكين المحللين من التحقيق بسرعة في التهديدات الجيوسياسية والسيبرانية والتأثير على العمليات. أكثر من 30 منظمة وطنية للدفاع السيبراني وأكثر من 150 منظمة حكومية ودفاعية واستخباراتية وإنفاذ قانون في جميع أنحاء العالم تستفيد من استخبارات Recorded Future .

“مع تنوع وتصاعد التهديدات للبنية التحتية الحيوية والحكومات في جميع أنحاء العالم، أصبح الأمن السيبراني الآن أكثر من أي وقت مضى مسألة أمن قومي. وعلى هذا النحو، فإن الاستخبارات ضرورية لمواكبة التهديدات وفضح الخصوم. ومن خلال مجموعة المعلومات الاستخباراتية الجديدة من Recorded Future ، يمكن للحكومات تحديد التهديدات وتحديد أولوياتها مع التعاون واستخدام لغة مشتركة لجعل الدفاع السيبراني العالمي أقوى”. – يغال أونا، المدير العام السابق لمديرية الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية

تركز مجموعة استخبارات الدفاع السيبراني الوطنية المعلومات الاستخباراتية على صناعات ومجالات اهتمام محددة، مما يمكن المحللين والقادة من الإجابة بسرعة على متطلبات الاستخبارات، وإعداد تنبيهات في الوقت الفعلي، وإجراء تحقيقات عميقة. تشمل المجالات الحرجة للمهام التي تغطيها مجموعة استخبارات الدفاع السيبراني الوطنية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الحكومة، والمرافق، والطاقة وأنظمة التحكم الصناعية، والاتصالات، والانتخابات، والمالية، والدفاع، والصحة.

“يتطلب التقارب بين التهديدات – السيبرانية والجيوسياسية والحركية وعمليات التأثير – رؤية مركزية لمشهد التهديدات، وقد بنينا خبرة من العمل مع الحكومات ومنظمات الأمن القومي لأكثر من عقد من الزمان لإدارة مخاطرها من عالم من التهديدات – سواء كانت تهديدات إلكترونية ترعاها الدولة، أو الحرب المادية والقضايا الجيوسياسية، وحملات التضليل، أو حتى تعطيل سلاسل التوريد العالمية”. – الدكتور كريستوفر آلبرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Recorded Future

تعرف على المزيد حول مجموعة معلومات الدفاع السيبراني الوطنية واطلب عرضًا توضيحيًا لمنصة سحابة الاستخبارات في go.recordedfuture.com/demo .

نبذة عن شركة Recorded Future

Recorded Future هي أكبر شركة معلومات استخباراتية في العالم. توفر منصة المعلومات السحابية Recorded Future التغطية الأكثر اكتمالًا عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. ومن خلال الدمج بين جمع البيانات والتحليلات الآلية المتواصلة والمتغلغلة وبين التحليل البشري، تُقدِّم Recorded Future رؤية في الوقت الحقيقي للمشهد الرقمي الواسع، وتُمكِّن العملاء من اتخاذ إجراءات استباقية لتعطيل المنافسين والحفاظ على أمان موظفيهم، وأنظمتهم، وبِنيتهم التحتية. يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ولها مكاتب وموظفون في جميع أنحاء العالم، وتعمل شركة Recorded Future مع أكثر من 1400 شركة ومنظمة حكومية في أكثر من 60 دولة. اعرف المزيد على recordedfuture.com .