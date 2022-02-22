‫RELEASE 12 الجديد من SPARK™ CLEAR ALIGNERS يمنح الأطباء مزيدًا من التحكم والمرونة والفعالية في حالة الإعداد وتخطيط العلاج

تعزيز التخيل البصري الجذري للمريض، وتحسينات سريرية ملحوظة

بري، كاليفورنيا، 22 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Ormco Corporation، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تقويم الأسنان، اليوم عن إصدار Spark Clear Aligners Release 12 ، الذي يقدم تحسينات سريرية رائدة في الصناعة، وتحسين المنتجات، وتحسين تخطيط الحالات لإعطاء الأطباء المزيد من المرونة والكفاءة والتحكم.

وتشمل تلك التطبيقات:

التخيل البصري الجذري باستخدام ملفات CBCT DICOM المقدمة لتخطيط العلاج بدقة*

المقدمة لتخطيط العلاج بدقة* إضافة توربو عضة خلفي ( Posterior Bite Turbos ) أسنان الضرس والأسنان الضاحكة والأضراس للمساعدة في الحالات السريرية التي تتطلب فتح عضة خلفي*

) أسنان الضرس والأسنان الضاحكة والأضراس للمساعدة في الحالات السريرية التي تتطلب فتح عضة خلفي* خيارات أوسع في المواد مع توفر كل من TruGEN ™ أو TruGEN XR لـ Spark 10 و Spark 20 من أجل ضمان دقة أكبر في الإنهاء*

™ أو لـ و من أجل ضمان دقة أكبر في الإنهاء* ترقيات لبرنامج Approver من Spark وبوابة الطبيب للمساعدة في تحسين العلاج والتخطيط وممارسة الاتصالات*

صرح اريك كونلي، رئيس شركة Spark وقسم تقويم الأسنان الرقمي قائلًا: “التحسينات في Spark Release 12 تعطي أطباء تقويم الأسنان المزيد من الأسباب لاختيار Spark Clear Aligners لممارستهم ومرضاهم. لقد ثبت أن Spark تحقق أداء أفضل من العلامة التجارية الرائدة في مجال المحاذاة مع توفير وضوح فائق ومقاومة للبقع”.

الزبائن متحمسون للتدفق المستمر للابتكارات القادمة من Spark.

صرح الدكتور جون وارفورد، قائلًا: “تتفوق Spark Aligners باستمرار على أجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة الأخرى التي استخدمتها في الماضي. تؤدي حركات الأسنان الأكثر قابلية للتنبؤ في Spark إلى تحسينات أقل وأوقات علاج أقصر. كما تركز Spark على الاحتياجات السريرية لأطباء تقويم الأسنان، وتنفذ بسرعة ابتكارات جديدة لتزويد الأطباء بتجربة مثالية لأجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة”.

تتضمن ابتكارات Spark™ Aligners في تخطيط حالات Release 12 والتحسينات السريرية وتحسينات تجربة المستخدم ما يلي:

التخيل البصري الجذري لتخطيط العلاج الدقيق

82% من أطباء Spark يتفقون على أن التخيل البصري الجذري هو عامل رئيسي لضمان حركة أسنان يمكن التنبؤ بها.1 مع Spark Release 12، يمكن للأطباء الآن تقديم ملفات DICOM إلى فريق Spark Design لضمان أن يتم وضع الجذور المعروضة في برنامج Spark Approver على وجه التحديد على جذور في ملفات DICOM. يمكن للأطباء أيضا استيراد فحوصات CBCT بسهولة مباشرة إلى برنامج Spark Approver من موقع الويب.* بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Spark Release 12 لتقديم تشخيص أكثر شمولا وتخطيط العلاج من خلال إدخال ثلاثة إعدادات مسبقة جديدة لـ CBCT: الجلد، والبشرة الشفافة، والعظام والأنسجة الرخوة.*

كما صرح الدكتور بيل ديشينجر: “Spark هو نظام لأجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على توفير علاقات جذر وعظام. والعمل في ثلاثة أبعاد لجميع التشريح سيسمح لنا بتقديم أفضل علاج تقويم للأسنان تم إجراؤه على الإطلاق”.

التحسينات السريرية الإضافية

توربو العضة الخلفي (Posterior Bite Turbos)، كانت متوفرة سابقًا فقط على الأضراس، وهي متوفرة الآن للضواحك. ستساعد هذه الميزة في تخفيف التطفل في الأضراس أثناء تصحيح العضة الأمامية المفتوحة أو العضة المتقاطعة أو غيرها من الحالات التي تتطلب فتح العضة الخلفية. تم اختبار توربو العضة الخلفي من Spark بصرامة ولا تحتاج إلى روابط أو حشو مركب.* بالإضافة إلى ذلك، سيتم الآن تغيير موقع تدرجات العضة تلقائيًا مع تقدم العلاج لتعزيز الارتباط بين تدرجات العضة والأسنان طوال فترة العلاج.*

صرح الدكتور مايكل ديباسكال، قائلًا: “أحب أن أبقي الأمور بسيطة، وقد ساعدني Spark بسهولة وكفاءة في تصحيح كل من العضات الأمامية المفتوحة والعضات المتقاطعة دون إجراءات إضافية تتجاوز تقويم الأسنان”!

تحسين المنتج من أجل التحكم والمرونة

يتوفر TruGEN XR الآن للحالات الأولية من Spark 10 و Spark 20 (كان TruGEN XR متوفرًا في السابق فقط لحالات التحسين). يُعد TruGEN XR أكثر صلابة قليلاً وبالتالي يقدم حلاً مثاليًا للإنهاء والتحسينات والحالات محدودة المراحل.*

يتمتع كل من TruGEN و TruGEN XR باحتفاظ أكثر استدامة لقوة الأسنان* ومقاومة فائقة للبقع* وصفاء* ومساحة سطح ملامسة للأسنان أفضل من ماركة أجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة الرائدة.*

وهذا ما صرح به الدكتور ديشينغر: “TruGEN XR هو سلك الإنهاء الخاص بي في العلاج بأجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة. باستخدام الأقواس والأسلاك، نفضل استخدام أسلاك أكثر صلابة في مراحل إنهاء العلاج. في العلاج بأجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة، لم نمتلك هذه القدرة أبدًا حتى الآن. يمنحني TruGEN XR، بخصائصه الأكثر صلابة بعض الشيء، التحكم الذي أبحث عنه في إنهاء التفاصيل الصغيرة لكل حالة”.

برنامج Spark Approver وتحسينات بوابة الحالة لسير العمل الفعال

يوافق 75% من الأطباء في Spark على أن برنامج Approver الخاص بشركة Spark يوفر تجربة مستخدم أفضل لأنه أسهل وأسرع في الاستخدام من برامج العلامة التجارية الرائدة في مجال التقويم.2 سيسهل Release 12 على الأطباء وموظفيهم استخدام برنامجنا وبوابة الحالة والتشاور مع فريق تخطيط العلاج Spark. تتضمن التحسينات الجديدة:*

تصوير المنظر وملاحظات الطبيب الخاص : يمكن للأطباء التقاط مناظر محدودة للنموذج ثلاثي الأبعاد وإرسالها في برنامج Spark Approver ، جنبًا إلى جنب مع ملاحظاتهم، لتسهيل التواصل بين الطبيب والمصمم. يمكّن برنامج Spark Approver الأطباء أيضًا من إدخال ملاحظات الحالة الخاصة وحفظها، والتي توفر تذكيرات بالعلاج لتحسين سير العمل.

: يمكن للأطباء التقاط مناظر محدودة للنموذج ثلاثي الأبعاد وإرسالها في برنامج ، جنبًا إلى جنب مع ملاحظاتهم، لتسهيل التواصل بين الطبيب والمصمم. يمكّن برنامج الأطباء أيضًا من إدخال ملاحظات الحالة الخاصة وحفظها، والتي توفر تذكيرات بالعلاج لتحسين سير العمل. دعم جديد للأجهزة الممسوحة ضوئيًا : سيعرض برنامج Spark Approver المرفقات والأزرار والحافظات الثابتة والأقواس الممسوحة ضوئيًا. بمجرد المسح الضوئي، يتم عرض الأجهزة في ملف PDF الخاص بالمعالجة للتمييز بين المرفقات الحالية والجديدة أثناء الربط.

: سيعرض برنامج المرفقات والأزرار والحافظات الثابتة والأقواس الممسوحة ضوئيًا. بمجرد المسح الضوئي، يتم عرض الأجهزة في ملف الخاص بالمعالجة للتمييز بين المرفقات الحالية والجديدة أثناء الربط. تحسين أداء برنامج Spark Approver : يتميز النموذج ثلاثي الأبعاد الذي جرى ترقيته بحركات أكثر استجابة ودورانًا أسرع للحصول على أداء أكثر سلاسة.

يتميز النموذج ثلاثي الأبعاد الذي جرى ترقيته بحركات أكثر استجابة ودورانًا أسرع للحصول على أداء أكثر سلاسة. لوحة الأجهزة المساعدة المعاد تصميمها : : يسمح التصميم المبسط للأطباء بإضافة مساعدين مختلفين بسهولة وتغيير الخيارات وفقًا لخطة العلاج المطلوبة.

: يسمح التصميم المبسط للأطباء بإضافة مساعدين مختلفين بسهولة وتغيير الخيارات وفقًا لخطة العلاج المطلوبة. ميزة Spark Approver الجديدة – تستدعي المشكلات المحتملة مع المرفقات:: يوفر برنامج Spark Approver الآن معلومات مفصلة عندما يكتشف أي مشكلات محتملة في تضارب المرفقات أو مشكلات التقارب مع خط القطع.

قال الدكتور مايكل ديباسكال: “منذ أن كنت أعمل مع Spark، أظهرت العلامة التجارية تفانيًا هائلاً في مهنتنا، وابتكار منتجاتها باستمرار بناءً على تعليقات وأهداف أطباء تقويم الأسنان. لقد منحني هذا تحكمًا كاملاً وتخصيصًا لـ Spark Aligners لتلبية جميع احتياجات مرضاي”.

لمزيد من المعلومات حول منتج Spark Aligner وتحسينات البرنامج، يرجى زيارة www.ormco.com/Spark أو تواصل مع ممثلي المبيعات التابعين لك. يمكن العثور على معلومات حول Spark Release 12 هنا .

نبذة عن نظام أجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة Spark™ Clear Aligner

تم تصنيع أجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة Spark™ بواسطة شركة Ormco™، الشركة العالمية الرائدة في مجال منتجات تقويم الأسنان المبتكرة، التي تتمتع بـ 60 عامًا من الخبرة في تقويم الأسنان والبحث والتطوير ومعايير التصنيع العالية. ساعدت شركة Ormco الأطباء في رسم أكثر من 20 مليون ابتسامة في أكثر من 130 دولة.

تم تصميم برنامج Spark Approver لمنح الأطباء مزيدًا من التحكم والمرونة، بينما توفر تقنية التقويم المتقدمة من Spark ومواد TruGEN™ احتفاظًا أكثر استدامة بالقوة وتلامسًا أفضل مع السطح مع الأسنان*. يتميز نظام Spark Aligner أيضًا بأنه أكثر وضوحًا وراحة*، وبقعًا أقل من العلامة التجارية الرائدة لأجهزة الاستقامة الشفافة القابلة للإزالة*؛ وهذا قد يكون السبب في أن 100% من المرضى الذين شملهم الاستطلاع مؤخرًا قالوا إنهم يوصون بجهاز Spark Aligners لصديق.*

*البيانات متوفرة لدى Ormco™

1بناءً على استطلاع شملت 67 طبيبًا من أطباء Spark الذين وافقوا على 100 حالة من Spark أو أكثر. البيانات متوفرة.

2بناءً على استطلاع شملت 61 طبيبًا من أطباء Spark الذين وافقوا على 100 حالة من Spark أو أكثر. البيانات متوفرة.

الأطباء Warford و Dischinger وDePascale هم مستشارون مدفوعون الأجر لشركة Ormco. الآراء الواردة في هذه المادة هي آراء الأطباء. يجب على الأطباء السريريين استخدام تقديرهم المهني في علاج مرضاهم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1749424/Spark_Release_12___Posterior_Bite_Turbos.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1749425/Spark_Release_12_Bite_Ramps.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1749426/Spark_Release_12___CBCT.jpg