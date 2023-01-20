‫Seragon تعلن عن RESTORIN®، المغذي المضاد للشيخوخة الأكثر تقدمًا حتى الآن

إيرفين، كاليفورنيا, 20 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة Seragon Biosciences اليوم عن إطلاق RESTORIN®، وهو مغذي متقدم للشيخوخة الصحية. يدمج RESTORIN سلسلة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع من جامعة هارفارد و Mayo Clinic و Scripps Research لتعزيز مستويات النيكوتيناميد الأدينين الخلوية (NAD+) وتعزيز التحفيز التحليلي.

على مدى عقود، بسبب طبيعة الشيخوخة المعقدة كان أمام العلماء العديد من الحلول غير المكتشفة في مجال وقف الشيخوخة. وقد حددت أحدث الأبحاث أن مضادات الشيخوخة و NAD + هي التقنيات الرئيسية لمواجهة هذا التحدي. RESTORIN هو مضاد للشيخوخة معزز لـ NAD + ذات إطلاق محكوم. كما أنها تستخدم تقنية الإطلاق المستهدف SERC من Seragon التي تستخدم مركبات محبة للماء ومحبة للدهون ونظام توصيل معوي يستجيب للأس الهيدروجيني لتعزيز التوافر البيولوجي للمكونات.

يحتوي RESTORIN على سلسلة من أشكال الملكية من مضادات الشيخوخة، وسلائف NAD + ، ومركبات تنشيط السرتوين ( STACs ). مضادات الشيخوخة هي جزيئات تستهدف الخلايا الشائخة – الخلايا التي تعزز الشيخوخة وتساهم في تدهور الأعضاء. NAD + هو أنزيم يحافظ على الحياة ويعزز استقلاب الطاقة الخلوية وسلامة الحمض النووي وهو وقود للسيرتوين – بروتينات طول العمر الحيوية للصحة الخلوية.

“هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن هذه الجزيئات لها تأثير إيجابي على الشيخوخة والظروف الصحية المرتبطة بالشيخوخة، ولكن حتى الآن، لم يتمكن أحد من دمجها بنسبة مثالية لتحقيق تأثير تآزري”، هذا ما قاله ديفيد براون، الحاصل على الدكتوراه، وهو عالم كبير في Seragon الذي ساعد في تطوير RESTORIN . “لقد تمكنا من تطوير أشكال متقدمة من هذه الجزيئات وسلسلة من التركيبات المعقدة لمكافحة الشيخوخة، وذلك باستخدام أفضل العلوم لدينا. هذا حقًا يغير قواعد اللعبة”.

أظهرت عقود من الأبحاث أن مستويات NAD + تنخفض بشكل كبير مع التقدم في السن، مما يزيد من تعرضنا لعدد لا يحصى من الحالات الصحية المرتبطة بالعمر بدءًا من مرض السكري إلى التنكس العصبي. تجديد مستويات NAD + أمر بالغ الأهمية لإحباط الشيخوخة. ومع ذلك، فقد كان من الصعب تعزيز NAD + بشكل فعال على المستوى الخلوي من خلال التناول عن طريق الفم.

“في مجال الشيخوخة، فإن القضية الحاسمة التي يجب حلها هي كيفية تقديم سلائف NAD + بطريقة تعزز NAD + الخلوية بشكل أفضل لتحقيق شيخوخة أكثر صحة”، هذا ما قاله الدكتور براون. “نعتقد أن RESTORIN قد حققت أفضل أداء في فئتها في هذا الصدد، وهو ما يمثل اختراقًا حقيقيًا. خاصة عندما تفكر في الدراسات الحديثة التي تظهر أن زيادة NAD + يمكن أن تجعل العلاجات المناعية ضد السرطان أكثر فعالية، فمن المثير للغاية أن تكون جزءًا من هذا التطور.”

وأضاف: “من المثير للغاية أن نرى أبحاث الشيخوخة تتقدم بطرق لمساعدة الناس على التقدم في السن بشكل أبطأ وأفضل وأكثر صحة”.

يتوفر RESTORIN للمستهلكين حصريًا من خلال موقعه الرسمي على الويب، www.restorin.com.

نبذة عن Seragon Biosciences

Seragon Biosciences، Inc. ، ومقرها في إيرفين، كاليفورنيا، هي شركة صيدلانية بيولوجية قائمة على الأبحاث مكرسة لتحسين صحة الإنسان والحيوان من خلال العلوم المبتكرة. تلتزم Seragon Biosciences بتطبيق أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الشيخوخة والتمثيل الغذائي والعلاج الجيني والمعلوماتية الحيوية. من نهاية البحث إلى المنتجات الاستهلاكية والتطبيقات السريرية، تسعى Seragon جاهدة لجلب الناس إلى أهم الاختراقات في الطب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.seragon.com.

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