‫Shanghai Electric تقفز إلى المرتبة 40 على قائمة ENR لأفضل 250 مقاولًا دوليًا لعام 2022

شنغهاي، 9 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — صعدت Shanghai Electric إلى المركز 40 في قائمة أفضل 250 مقاولًا دوليًا لعام 2022 والتي أصدرتها شركة Engineering News-Record (ENR) ، وهي نشرة أكاديمية مشهورة عالميًا للأخبار والتحليل والتعليقات و بيانات عن صناعة الهندسة والبناء العالمية.

احتلت الشركة المرتبة 51 في العام الماضي، وارتفعت بسرعة إلى هذا المركز الأعلى في القائمة في فترة قصيرة فقط. تعتبر قائمة ENR السنوية، التي تعتبر على نطاق واسع كمقياس الصناعة، تصنيفًا مؤثرًا للغاية وموثوقًا يعكس بشكل شامل الاتجاهات التي تحدث عبر سوق الهندسة الدولي على مدار العام.

تصنف القائمة شركات البناء في العالم على أساس الإيرادات الناتجة عن مجموع المشاريع التي يشاركون فيها. صنعت Shanghai Electric القائمة بفضل 11 مشروعًا دوليًا رئيسيًا، بما في ذلك منشأة ومراحل الطاقة الكهروضوئية الحرارية (PV-T) 5 من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، منجم ثار بلوك 1 المتكامل للفحم في باكستان، محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز في بانشيفو، صربيا، منشأة للطاقة الشمسية في قبرص بالإضافة إلى محطات طاقة في روبشا، بنغلاديش ومحافظة واسط العراق.

بالإضافة إلى ذلك، احتلت الشركة المركز الثالث بين شركات هندسة الطاقة المملوكة للدولة في الصين في القائمة، بزيادة مركز واحد عن العام الماضي، بينما احتلت المرتبة بين العشرة الأوائل في القائمة الإقليمية لسوق الشرق الأوسط.

على الرغم من التأثير المستمر لوباء COVID-19 في عام 2021، حققت Shanghai Electric العديد من الإنجازات الرئيسية من خلال التغلب على التحديات غير المسبوقة ومواصلة تنفيذ مشاريعها الخارجية، مما يضمن النمو المستمر للإيرادات من المشاريع مع المساهمة بشكل كبير في صعود الشركة. الترتيب في قائمة ENR .

تضمنت الإنجازات توصيل الشبكة للمنطقة 1 من منشأة PV-T التابعة للشركة في دبي ووحدات التوربينات الغازية في Pancevo ، والتسليم المؤقت للمنطقة A في المرحلة 5 من مجمع دبي للطاقة الشمسية، والاختبار الهيدروليكي للغلايات في محطة Thar للطاقة، توصيل محطة الطاقة الكهروضوئية في منجم ثار للفحم بشبكة الطاقة في بنغلاديش (شبكة تعتمد حاليًا بشكل مفرط على الوقود الأحفوري)، وصب الخرسانة لقاعدة توربينات روبشا البخارية.

في عام 2022، تم إدراج 79 شركة صينية من البر الرئيسي في القائمة، مما جعل الصين الأولى في العالم من حيث عدد الشركات التي احتلت الترتيب. أربعة منهم منخرطون في قطاع هندسة الطاقة، بالإضافة إلى Shanghai Electric ، ومن بينهم شركة Power Construction Corporation في الصين ( PowerChina) ، ومجموعة هندسة الطاقة الصينية ( Energy China ) والمؤسسة الوطنية الصينية لصناعة الآلات. كما تم تصنيف Shanghai Electric ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة الإقليمية إلى جانب PowerChina و Energy China و China State Construction Engineering Corporation و China Railway Construction Group Corporation .

وفقًا لقائمة ENR ، أظهر سوق إنشاء البنية التحتية العالمية انتعاشًا في عام 2021. ارتفعت عائدات التعاقدات المجمعة لأفضل 250 شركة بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 547.2 مليار دولار العام الماضي، في حين انخفضت المبيعات الدولية المجمعة للشركات بنسبة 5.4% لتصل إلى 397.9 مليار دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بانخفاض 11.1% في عام 2020. من بين 236 شركة دخلت القائمة لمدة عامين متتاليين في عامي 2021 و 2022، شهدت 62.3% زيادة في حجم المبيعات الدولية.

قامت جميع الشركات الـ 250 الكبرى ببناء كفاءات مميزة في أسواقها الإقليمية. وعلى وجه الخصوص، واصل المقاولون الصينيون دورهم القيادي في إفريقيا (بحصة 59.3%) وآسيا (55.3%) والشرق الأوسط (40%). في عام 2021، بلغ حجم الأعمال من أعمال إنشاءات النقل ضمن أفضل 250 دولارًا أمريكيًا 132.17 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 33.2 في المائة من الإجمالي، يليه بناء المساكن، والبتروكيماويات وهندسة الطاقة، مع إجمالي مبيعات لأنواع الأعمال الأربعة التي تشكل 80.1% من إجمالي المبيعات. المجموع.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة شنغهاي الكهربائية المحدودة (SEHK: 2727, SSE: 601727) هي شركة مصنعة للمعدات الراقية على مستوى عالمي، وتركز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية لتوفير حلول أنظمة خضراء وذكية من الدرجة الصناعية. ولها وجود عالمي في صناعات مثل الطاقة الجديدة، والطاقة النظيفة الفعالة، والأتمتة الصناعية، والأجهزة الطبية، وحماية البيئة.