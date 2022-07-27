‫(sirar by stc) تحصد جائزة “شريك العام في الخدمات الأمنية المُدارة” في يوم الأمن من شركة Fortinet بالرياض

Press Release

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الرياض، المملكة العربيةالسعودية, 27 يوليو 2022 /PRNewswire/ — فازت شركة sirar by stc، المزوّد الرائد في مجال الأمن السيبراني في المنطقة والتابعة لمجموعة stc بجائزة “شريك العام 2021 في الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) ” لمساهمتها القيمة في صناعة الأمن السيبراني.

وبصفتها بارزة في مجال الأمن السيبراني، تقدم شركة sirar by stc مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي تساعد الشركات على إدارة المخاطر الرقمية بشكل احترافي، مع امتثالها التام للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتمكين رحلة التحول الرقمي الآمنة.

وكانت شركة Fortinet، الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، قد عقدت مؤخراً فعالية “يوم الأمن” في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض؛ حيث تمت دعوة كبار الشركاء والموزعين والعملاء الرئيسيين في المنطقة لحضور الفعالية. وفي خلال الحدث، أعلنت شركة Fortinet عن الفائزين بجوائز الشريك الأعلى، نظير إنجازاتهم المتميزة ومساهماتهم في مختلف المجالات.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1867617/sirar_stc.jpg