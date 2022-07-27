Breaking News
 |  | 

Press Release

‫(sirar by stc) تحصد جائزة “شريك العام في الخدمات الأمنية المُدارة” في يوم الأمن من شركة Fortinet بالرياض

 |  Jul 27, 2022

الرياض، المملكة العربيةالسعودية27 يوليو 2022 /PRNewswire/ — فازت شركة sirar by stc، المزوّد الرائد في مجال الأمن السيبراني في المنطقة والتابعة لمجموعة stc بجائزة “شريك العام 2021 في الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) ” لمساهمتها القيمة في صناعة الأمن السيبراني.

sirar by stc wins Managed Security Service Provider Partner of the Year at Fortinet Security Day Riyadh

وبصفتها بارزة في مجال الأمن السيبراني، تقدم شركة sirar by stc مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي تساعد الشركات على إدارة المخاطر الرقمية بشكل احترافي، مع امتثالها التام للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتمكين رحلة التحول الرقمي الآمنة.

وكانت شركة Fortinet، الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، قد عقدت مؤخراً فعالية “يوم الأمن” في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض؛ حيث تمت دعوة كبار الشركاء والموزعين والعملاء الرئيسيين في المنطقة لحضور الفعالية. وفي خلال الحدث، أعلنت شركة Fortinet عن الفائزين بجوائز الشريك الأعلى، نظير إنجازاتهم المتميزة ومساهماتهم في مختلف المجالات.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1867617/sirar_stc.jpg

Advertisement

Calendar

July 2022
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Foreign Affairs


The iran News Gazette is mainly concerned with news and information about the Arab region and also covers international issues. Its main objective is to provide reliable and verified information on the Arab region for publishing on the digital landscape.

Legal Matters

Human Services