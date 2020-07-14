«دايفرسي» تعلن عن ضخ استثمارات كبيرة في أسواق الإمارات لإنتاج مطهرات «أوكسيفير» التي تقضي علي الفيروسات في ثوانٍ
اسطنبول, 14 يوليو / تموز 2020 /PRNewswire/ — شركة«دايفرسي» (Diversey) العالمية الرائدة في مجال منتجات النظافة والتطهير، قد أعلنت أنها ستشرع في إنتاج مجموعة مطهرات «أوكسيفير بلس» و«أوكسيفير إكسل» (Oxivir Plus/Excel) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد تحوّل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى جائحة في المنطقة وفي العالم أجمع؛ منظمة الصحة العالمية قد وضحت ان النظافة والتطهير أهم الوسائل […]Read More