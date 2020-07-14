لندن، 14 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — ستستضيف صحيفة خليج تايمز “Khaleej Times” المرموقة التي تصدر في دبي في السادس عشر من يوليو/ تموز ندوة إلكترونية “webinar” تحت عنوان “سانت كيتس ونيفيس: القوة والتعافي من خلال الجنسية عن طريق الاستثمار”. وسيشارك مجموعة من الضيوف المتميزين من الدولة الكاريبية التي تتكون من جزيرتين، التي ابتكرت هذا البرنامج، حيث يتحدثون عن […]