‫Smart Ship© Hub، منصة B2B (SaaS) الرقمية البحرية التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ترفع جولة ما قبل السلسلة بقيمة 2.5 مليون دولار بقيادة مشاريع Ideasprising Capital وStartupXseed

سنغافورة، 5 أغسطس 2022 / PRNewswire / — يعد Smart Ship Hub(SSH) منصة رقمية جاهزة لنشر الخدمات اللوجستية البحرية العالمية. تعطل SSH الصناعة البحرية كما فعلت إلكترونيات الطيران في صناعة الطيران. بناءً على الطلب، توفر SSH “منصة موحدة ومصدرًا واحدًا للحقيقة” لمالكي السفن ومشغلي السفن والأطراف المستأجرة وشركات التأمين البحري وسلطات الموانئ. وتخدم المنصة السفن التجارية والسفن البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والصنادل النهرية وسفن الصيد.

وعلى الرغم من أن النقل البحري العالمي هو أكبر وسائط النقل، فإنه يعاني من أوجه قصور تشغيلية، ومن عدم وضوح الرؤية، ومن الشفافية التي تؤدي إلى تسربات تجارية. ويركز مالكو السفن ومشغلوها ووكالات الاستئجار وشركات التأمين الآن على عمليات أكثر ذكاءً مدعومة بالتكنولوجيا لضمان “وقت تشغيل السفينة العالي، والجدارة البحرية وإمكانية التنبؤ” مع الأنظمة الرقمية.

توفر إدارة الأسطول “من السفينة إلى الشاطئ” التي تعتمد على SSH باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة تكاليف تشغيلية كبيرة مع تعزيز كفاءة الرحلات. تساعد المنصة الرقمية في التنبؤ بوقت تعطل الآلات المحتملة، والأعطال، وتحديد انحرافات الأداء، وطرق السفن لتحسين الرحلة وأداء السفن. SSH’s ” Marine Insights ” هي منصة بيانات بحرية ضخمة فريدة من نوعها توفر معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ وتنبيهات ذكية واستشارات أداء للأسطول بأكمله باستخدام ملايين السجلات.

ويستطيع عملاء مؤسسة الضمان الاجتماعي العالمية تحقيق هدفهم المتمثل في “الحد الأدنى من صيانة الأعطال” و “الاستخدام الأمثل للوقود” و “البقاء في حالة امتثال تام بما في ذلك بالنسبة للانبعاثات” و ” تحسين التكاليف إلى أقصى حد مع الصيانة القائمة على الظروف” ومستوى أعلى بكثير من “التحكم في الرحلات “. تتمثل خاصية “استشارات الأداء” في تقليل عدد الحوادث لهذه السفن مع توفير تكاليف الصيانة والوقود. تساعد الشركات البحرية الجاهزة في المستقبل في إنشاء نظام بيئي متصل: السفن المتصلة، والخدمات المشتركة (الطرق، والسعة، والمشتريات) ونموذج “الدفع لكل استخدام” مع SSH الرقمي.

تضيف جوي باسو، مؤسسة Smart Ship Hub : “ستلعب المنصات الرقمية دورًا أساسيًا في تعطيل عمليات الإرث البحري. تتراجع تدريجيًا تدفقات العمل غير الفعالة والإرثية في السفن والشاطئ إلى الإدارة الآلية عن بُعد. ستسمح لنا عملية جمع الأموال هذه بنقل المزيد من القيمة لعملائنا على مستوى العالم. سيكون لدى العملاء الآن مركز أداء أسير بجزء بسيط من التكلفة التي يتكبدونها اليوم. يمكن لمالكي السفن ومشغليها وأطراف الميثاق الحصول على ترقية رقمية لرأس المال “الصفري”، مما يسمح لهم بإلغاء حظر رؤوس أموالهم وترقية المزيد من السفن”.

نبذة عن Ideaspring Capital

“تسعد شركة Ideaspring Capital أن تكون جزءًا من نمو Smart Ship Hub ورحلتها نحو أن تكون المنصة الرقمية المفضلة للشركات البحرية العالمية. بصفتنا شركة رأس مال استثماري، فإننا نركز على المنظمات التي تهتم بإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والتعلم العميق وتحليلات البيانات الضخمة و AR و VR والأمن السيبراني ورؤية الكمبيوتر وقد رأينا أن SmartShip تستفيد من هذه التقنيات من خلال منصتها ذات المستوى العالمي. نحن معجبون جدا بالفريق والمنتج” يقول ناغاند دوراسوامي، الشريك الإداري، شركة Ideaspring Capital .

نبذة عن StartupXseed

“ StartupXseed هو صندوق قطاعي لا أدري مع استثمارات من SaaS إلى الفضاء ( Tech) ، بما في ذلك مجالات الأمن السيبراني، و Semicon ، والذكاء الاصطناعي/ ML ، والطائرات بدون طيار، والشركات الناشئة الجديدة على الحدود في الهند مع تركيز عالمي. إن Smart Ship Hub هي شركة في مرحلة النمو المبكر، ونحن معجبون بشكل خاص بمنتجاتها وقاعدة عملاء الماركيز التي تم تطويرها عالميًا في فترة زمنية قصيرة جدًا.” هذا ما قاله رافي ثاكور، الشريك المعين في شركة StartupXseed

تتمتع SmartShip بميزة فريدة تتمثل في فريق مروج قوي من المحترفين البحريين الناجحين ومقر سنغافورة وفريق تقني قوي. نحن سعداء لأننا عقدنا شراكة تشغل المجال البحري العالمي: BV Naidu ، الشريك الإداري في شركة StartupXseed .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1864898/Smart_Ship_Hub_1.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1864899/Smart_Ship_Hub_Logo.jpg