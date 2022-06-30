‫SmartX تطلق HCI Kit Community Edition: HCI مجاني مع دعم المجتمع

يسمح Community Edition للمستخدمين بتجربة الميزات الأساسية ل SmartX HCI ، بما في ذلك

· SMTX OS (Community Edition) الذي يوفر المحاكاة الافتراضية للحوسبة وتخزين الكتلة الموزعة بالإضافة إلى الشبكة والأمان.

– ELF : برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الأصلي الذي يحسن الأداء ويبسط العمليات والصيانة.

– ZBS : تخزين الكتلة الموزعة مع الموثوقية والأداء العالي الذي تم اختباره في الإنتاج عبر الخدمات المالية والصناعات الأخرى.

– Everoute : منتج الشبكة والأمن الذي يوفر التجزئة الدقيقة، وتأمين حركة المرور بين الشرق والغرب مع جدران الحماية الموزعة للأجهزة الافتراضية.

· CloudTower (Community Edition) الذي يوفر إدارة متعددة المجموعات، قادرة على إدارة المجموعات عبر مراكز البيانات باستخدام نظام أساسي موحد واحد.

تم تصميم Community Edition لأي شخص مهتم بتجربة HCI ، ويمكن تثبيته للتعلم أو التقييم أو الاستخدام بسهولة دون أي تكلفة. يمكن لعشاق HCI الحصول على خبرة عملية ورؤية كيف يحقق HCI البساطة والمرونة والكفاءة. يمكن للمستخدمين النهائيين الذين يفكرون في منتجات HCI مقارنتها مع البدائل الأخرى وإجراء اختبار إثبات المفهوم، قبل اتخاذ قرار؛ يمكن لمهندسي تكنولوجيا المعلومات نشره من أجل التطوير والاختبار، بدءا من نطاق صغير.

تثبيت ونشر Community Edition بسيط للغاية. يمكن نشره على خوادم x86 التجارية السائدة. تستغرق العملية برمتها حوالي 2 ساعة*، ويمكن للمستخدمين التحقق من الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة والإرشادات على الموقع الرسمي .

يقدم Community Edition إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا، وقبل انتهاء صلاحيته، يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على ترخيص دائم مجاني للمجتمع. كما يدعم SmartX المستخدمين للتبديل إلى الإصدارات التجارية بسلاسة لفتح قدرات أكثر تقدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى مجتمع SmartX على Slack ، للحصول على الدعم من خبراء المجتمع، وتبادل الأفكار والتعليقات مع المتخصصين في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الموزعة والسحابة.

موارد إضافية:

SmartX HCI

HCI Kit Community Edition

دليل التثبيت والنشر

مواصفات نظام التشغيل SMTX

مواصفات CloudTower

ملاحظات:

*2 ساعة هو تقدير وعرضة للتغيير في التثبيت الفعلي والنشر.