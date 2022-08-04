‫SpaceChain يعين Cliff Beek لقيادة التوسع العالمي والولايات المتحدة كرئيس تنفيذي

تتضمن خطط Beek البناء على نجاح الشركة في تكامل تقنيات space و blockchain ، وتوسيع خطوط الإنتاج وإنشاء مقر عالمي في الولايات المتحدة

واشنطن، 4 أغسطس 2022 / PRNewswire / — SpaceChain أعلن اليوم عن تعيين Cliff Beek في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة جهود التوسع العالمية لـ space كمقدم حلول للخدمة. سيكون Beek مسؤولاً عن تخطيط نمو الشركة على المدى الطويل وتوسيع بصمتها العالمية من خلال الاستفادة من موقعها القيادي الأول في دمج تقنيات space و blockchain ، والقدرات المثبتة في بنيتها التحتية اللامركزية ومنصتها في المدار. سيتولى المؤسسون المشاركون زي تشنغ دور ومسؤوليات الرئيس التنفيذي عند الانتقال بينما يظل جيف غارزيك الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة ( CTO ).

Beek هو مدير تنفيذي بارع يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 25 عامًا في توفير القيادة والتوجيه الاستراتيجي لشركات التكنولوجيا التقدمية، ولديه خبرة في إدارة الشركات المدعومة بالأسهم، لا سيما تلك الموجودة في قطاعات الفضاء الجوي والأمن السيبراني والاستخبارات الدفاعية والبنية التحتية السحابية. وفي الآونة الأخيرة، كان رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لشركة Cloud Constellation Corporation ، وهي شركة مقرها لوس أنجلوس طورت أول منصة عالمية لأمن بيانات الأقمار الصناعية للحكومات والمؤسسات المالية.

تشمل أولويات Beek الفورية لـ SpaceChain البناء على نجاح الشركة وموقعها الرائد في دمج الحمولات المحددة بالبرامج لتطوير تطبيقات blockchain في المدار، بالإضافة إلى زيادة الوعي ورأس المال في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) من خلال استهداف مستثمري الأسهم الخاصة والبائعين الاستراتيجيين الذين لديهم تقارب مع الفضاء و blockchain و fintech .

سيتم إنشاء مقر عالمي جديد في الولايات المتحدة لتسريع التوسع العالمي واستكمال العمليات الإقليمية الحالية لـ SpaceChain في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ( UK ). وتشمل المواقع المحتملة للمقر العالمي واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو ومدينة نيويورك. يرى Beek إمكانات هائلة في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها SpaceChain حاليًا، وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يخطط لتعزيز الحوار والعلاقات مع المشاركين في الصناعة، وتطوير النمو الاستراتيجي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط Beek لتوسيع خط إنتاج SpaceChain والعروض الفريدة على مدى الأشهر القادمة، من خلال تعزيز قدرات الشركة التي أثبتت جدواها في تخصيص العقد الفضائية لضمان الحراسة والعقود الذكية ومعاملات الأصول الرقمية؛ والعمل عن كثب مع الشركات المصنعة والمطورين لتصميم ودمج الحمولات المدعومة بالـ blockchain على مجموعات الأقمار الصناعية.

قال Cliff Beek : “بعد أن شهدت نموهم الملحوظ منذ اليوم الأول وتقاسمت نفس الرؤية الموحدة مع المؤسسين المشاركين، أشعر بالإطراء والشرف لكوني قادرًا على قيادة الفصل التالي من النمو لـ SpaceChain حيث تتطلع الشركات الحديثة إلى الفضاء لحل المشكلات وإجراء التجارة”. “أتطلع إلى تعزيز تراث SpaceChain وسمتها المميزة كشريك مفضل بين الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الفضاء كمنصة لابتكار الأعمال والميزة غير العادلة.”

وقال زي تشنغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SpaceChain : “إن خبرة Cliff القيادية الواسعة ومسيرته المهنية البارزة في الشركات عالية النمو تجعله المرشح المثالي لتولي منصب الرئيس التنفيذي مع دخول SpaceChain مرحلة جديدة من النمو والتطوير”. “إن خبرته العالمية وخلفيته المتعددة الثقافات في حل المشكلات ستثبت أنها قيّمة أثناء انتقاله بـ SpaceChain إلى المستوى التالي.”

نبذة عن SpaceChain

تأسست SpaceChain في أواخر عام 2017، أنشأت أول منصة قمر صناعي لتوفير رعاية آمنة، ومعاملات الأصول الرقمية، ونشر العقود الذكية، وتسهيل البنية التحتية المالية اللامركزية (“ DFI “) على عقد الفضاء. تهدف SpaceChain إلى تحقيق أمان متقدم والوصول العالمي، ودمج الحمولات المحددة بالبرمجيات في تطبيقات blockchain المتقدمة في المدار. ولدى SpaceChain حاليًا فروع شبكية حية تعمل على الأقمار الصناعية وعلى متن محطة الفضاء الدولية. أثبتت SpaceChain نجاحًا تجاريًا ونجاحًا في النشر لتنفيذ البعثات الفضائية وهي الآن على استعداد لالتقاط نمو عالٍ وقيمة عالية. لمزيد من التعليمات، تفضل بزيارة www.spacechain.com .

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