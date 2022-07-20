‫SURFORMA تطلق الرقائق الواقية من المقذوفات لتوزيعها على المستوى العالمي

Press Release

|

لحماية حياة من يعيشون في أوساط حضرية تنطوي على مخاطر مدنية

بورتو، البرتغال، 20 يوليو 2022 أطلقت Surforma في السوق العالمية منتجها CompactShield، وهو رقيقة مضادة للمقذوفات تُستخدم داخل الأوساط الحضرية التي تنطوي على مخاطر مدنية، مستهدفة بها الأسواق الأكثر احتياجًا لذلك المنتج لحماية الناس، ولاسيما في البلدان الواقعة في كتل إقليمية مثل أمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تؤكد شركة مجموعة Efanor، التي تمتلك مجموعة Sonae، أن الحل الجديد هو ثمرة 3 سنوات من البحوث والتطوير بالتعاون مع شركة Beyondcomposite، إذ يكتسب ذلك الحل ميزة كبيرة مقابل ما عداه من حلول قائمة، وبصفة أساسية فيما يتعلقبقابليته للتطبيق بوصفه حلاً زخرفيًا بحيث لا يحتاج سوى عنصرين: الحماية من المقذوفات والتصميم السطحي، فضلاً عن الميزات المتعلقة بالوزن والمتانة والسعر.

وفقًا لمواصفة المعهد الوطني للعدالة، رقم NJI 0108:01، تم تصنيع اللوح الجديد الواقي من المقذوفات CompactShield بصفة أساسية كمنتج مخصص لقطاع الإنشاءات (الأبنية العمومية ومراكز الشرطة والبنوك، … إلخ) وقطاع النقل (العربات المدرعة وحواجز سائقي الحافلات وحاويات الشحن، … إلخ)، وذلك بفضل خاصية الحماية التي يتمتع بها من المستويات الثالث (أ) IIIA، والثالث III، والرابع IV.

وفي هذا الصدد صرح ميغيل نوغيريا، رئيس Surforma التنفيذي قائلاً: “إنها ثورة تقنية تمكننا، بخلاف حماية حياة البشر، من إدخال العنصر الزخرفي ضمن حل واحد، ما يتيح تطبيقه بحيث تصبح له استخدامات مختلفة، أي في قطاعي النقل والإنشاءات.”

وأردف: “وعلى هذا النحو، شرعت الشركة في تنفيذ عملية تعديل مسار أعمالها على المستوى العالمي فيما يتعلق بمنتجاتها من الرقائق المصفحة ولبادات الحماية المضغوطة، على المستوى الهيكلي، بإدخال مواد خام جديدة، وعلى المستوى الفني، عن طريق الاستثمار في فئات جديدة مع تحسين الأداء.

ونستطيع، بفضل الاستراتيجية المبتكرة الجديدة التي تتبعها شركتنا ومخزوننا من المنتجات، تنمية المبيعات بنسبة 10% على مدى السنوات الخمس القادمة، ولاسيما عن طريق الصادرات، ما يثمر زيادة متوقعة في العمل قوامها 7 مليون يورو بحلول عام 2025.”

نبذة عن SURFORMA

تأسست الشركة في عام 1959 وأصبحت الشركة الأم لمجموعة Sonae، وهي شركة برتغالية متعددة الجنسيات تعمل في 62 دولة وتدير محفظة متنوعة من الأنشطة في مجالات الصناعة وأعمال التجزئة والخدمات المالية والتقنية ومراكز التسوق والاتصالات. وفي عام 2021، تجاوزت أرباح المجموعة من حركة المبيعات 8 مليار يورو.

انطلقت العلامة التجارية SURFORMA® في عام 2018، بفضل ما يربو على 60 عامًا من الابتكار والريادة في هذا القطاع، وبهدف تشكيل هويتها واحتلال مكانة مرموقة في إنتاج وتوزيع الرقائق المصفحة ولبادات الحماية المضغوطة وذلك بوصفها علامة تجارية تركز بصفة أساسية على قطاعات الأثاث والإنشاءات والديكور. تعمل الشركة في أكثر من 30 دولة على أراضي 5 قارات.

جهات الاتصال

ريكاردو رودريغز، الرئيس التنفيذي والمؤسس

00351 22 532 3550

rr@pressmediaonline.com