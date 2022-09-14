‫Sutherland تعيّن خالد بن عبدالله الصالح نائباً أول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انضم الصالح، المدير التنفيذي السابق لشركة Accenture ، إلى Sutherland لدفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

روشستر، نيويورك، 13 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Sutherland ، شركة التحول الرقمي تقودها الخبرة التي مقرها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم عن انضمام خالد بن عبد الله الصالح إلى الشركة كنائب أول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA ). يمتلك الصالح 22 عامًا من الخبرة في مساعدة العملاء على تشكيل مبادرات التحول الرقمي وتنفيذها، وهو مسؤول عن قيادة الاستراتيجية والتنفيذ لسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتنامي.

استثمرت Sutherland في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار العشرين عامًا الماضية وهي ملتزمة بتسريع توسعها في هذا السوق. يستمر سوق الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط في النمو بسرعة، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى 19.20٪ مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2025.

قال ديليب فيلودي، الرئيس التنفيذي لشركة Sutherland : “يسعدنا أن نرحب بخالد في Sutherland “. “إن خبرته الواسعة في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي المعرفي ومنصات التكنولوجيا الرقمية والهندسة وثروة من الخبرة الصناعية التي تخدم المؤسسات الرائدة في العالم لأكثر من 35 عامًا، ستساعد في تسريع تنفيذ رؤيتنا واستراتيجيتنا للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

في الآونة الأخيرة، شغل الصالح منصب المدير العام في Accenture, CMT business في الشرق الأوسط. قبل انضمامه إلى Accenture ، كان المدير العام لشركة SAP في المملكة العربية السعودية، والمدير الإقليمي لشركة HPE Software في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقلد مناصب قيادية أخرى في مجال الأعمال في Oracle و CA Technologies . وهو خريج كلية هارفارد للأعمال، برنامج القيادة التنفيذية العليا، وعضو مجلس إدارة نادي HBS لدول مجلس التعاون الخليجي. الصالح هو أيضًا مرشد للأكاديمية الرقمية السعودية ومشروع 1932، الذي يهدف إلى تمكين جيل الشباب الناشئ من القادة في المملكة العربية السعودية.

قال خالد الصالح: “يسعدني الانضمام إلى Sutherland ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تحويل الأعمال الرقمية، والتي تجمع بين الأشخاص والتكنولوجيا لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس”. “توفر تجربتنا في الابتكار المشترك مع العملاء والشركاء عبر الصناعات، من خلال فريقنا من المتخصصين في المجال العالمي وموارد التفكير التصميمي الإبداعي، قيمة فريدة للمساعدة في تشكيل وتنفيذ إستراتيجيتهم الرقمية. نحن نتطلع إلى المساهمة في طموح المنطقة للتحول الرقمي السريع في مختلف القطاعات إلى جانب تعزيز خلق فرص العمل المحلية ومواءمتها مع رؤية 2030.”

نبذة عن Sutherland

Sutherland هي شركة تحول رقمي قائمة على الخبرة. مهمتنا هي تقديم تجارب مصممة ومهندسة بشكل استثنائي للعملاء والموظفين. لأكثر من 35 عامًا، قمنا برعاية عملاء عملائنا، وتقديم نتائج قابلة للقياس وتسريع النمو. تم بناء منتجاتنا ومنصاتنا الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي باستخدام بروتوكول الإنترنت والأتمتة القوية. نحن فريق من المهنيين العالميين، فعالين من الناحية التشغيلية، ومترابطين ثقافياً، وملتزمين تجاه عملائنا وتجاه بعضنا البعض. نسميها Sutherland الواحدة.

للتواصل الإعلامي:

Sutherland للعلاقات العامة

جيم كاميرون

SutherlandPR@teamlewis.com