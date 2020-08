TCL présente son tout dernier processeur intelligent à l’IFA 2020, sur le thème #SwitchOnPossibility

Découvrez le mode de vie AIxIoT de TCL fort de perfectionnements intelligents, l’aperçu saisissant d’appareils électroménagers connectés et intelligents et les très attendues annonces de parrainage

HONG KONG, 24 août 2020 /PRNewswire/ — TCL Electronics (1070.HK), un acteur prépondérant du secteur mondial des téléviseurs et une société de produits électroniques grand public de premier plan ayant lancé en 2020 une panoplie de téléviseurs QLED pour insuffler de l’intelligence grâce aux innovations technologiques, participera à la conférence de presse mondiale IFA 2020 et présentera son tout dernier processeur audiovisuel intelligent parmi une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents et des parrainages très attendus sur le thème « Switch on Possibility » (« Ouvrir des perspectives »).

TCL est une marque d’électronique grand public en plein essor grâce à ses solutions de téléviseurs de pointe, ses barres de son primées, ses produits MDA intelligents et ses dispositifs mobiles prisés, portée par sa stratégie AIxIoT. TCL continue de s’améliorer et de repousser les limites de ses technologies d’affichage et de son, pour offrir aux utilisateurs une expérience de divertissement absolue de façon mieux connectée et plus attrayante. TCL élève une fois de plus le niveau et dévoilera un processeur audiovisuel intelligent lors de la conférence de presse mondiale IFA 2020, le 3 septembre 2020, où elle sera au cœur de l’attention des médias et des industriels.

Kevin Wang, le PDG de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics, a déclaré : « À l’IFA 2020, nous verrons la puissance de la technologie intelligente en tant qu’outil permettant de rassembler, d’éduquer et le partage en ces temps difficiles. Le secteur s’est développé et ajusté au grand public à mesure que nous découvrions des moyens nouveaux et innovants de rester connectés. Nous nous appliquons à fournir les meilleurs produits et services intelligents aux utilisateurs du monde entier. »

Les déclarations de TCL à l’IFA 2020 seront faites au Messedamm 22, 14055 Berlin et diffusées en direct sur le site https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html

Conférence de presse mondiale de TCL à l’IFA 2020 :

Date : 3 septembre 2020

Heure : de 13 heures à 13 heures 45 (HAEC)

En direct de : Messedamm 22, 14055 Berlin et sur le site https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d’électronique grand public en plein essor et un acteur majeur du secteur mondial des téléviseurs. Fondée en 1981 en Chine, elle exerce aujourd’hui ses activités sur plus de 160 marchés du monde entier. D’après Sigmaintell, TCL se classait 2ème, en 2019, sur le marché mondial des téléviseurs en termes de volume de vente. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux produits audio, en passant par les appareils électroménagers intelligents.

