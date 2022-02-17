‫ ThinkMarkets تؤمن حزمة تمويل من أجل تنمية رأس المال بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من Mars Growth

لندن، 17 فبراير 2022 /PRNewswire/ — تُسِر شركة ThinkMarkets أن تعلن عن التأمين الناجح مؤخرًا لحزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي والتي ستُمِكنها من تحقيق نمو سريع عبر مبادرات الأعمال الجديدة القائمة والمثيرة في عام 2022

وصرح السيد نعمان أنيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ThinkMarkets، تعليقًا على حزمة التمويل، قائلًا: “لقد تعزز نمونا الاستثنائي في السنوات الأخيرة بزيادة كبيرة في المنتجات المتاحة على منصة تداول الأصول المتعددة الرائدة في العالم.وتُعد طموحاتنا في الاستمرار في التوسع السريع راسخة في خطط التوسع الجغرافي القوية والتطورات الكبيرة في المنتجات الجديدة لصالح احتياجات عملائنا في مجال التداول وإدارة الثروات في عالم استثماري لا حدود له على نحو متزايد.وتوفر حزمة التمويل هذه، المدعومة من كبار المستثمرين المؤسسيين، لأعمالنا السيولة اللازمة من أجل توسيع نطاقها بسرعة بما يتماشى مع أهداف نمو أعمالنا.لذلك، أتوجه بالشكر لجميع المستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر، وأتطلع إلى تقديم ThinkMarkets لعدد متزايد من المشاركين في التداول العالمي وإدارة الثروات”.

قدمت شركة Mars Growth، التي تتمثل في مجموعة Liquidity Group وصندوق مشترك للمشاريع المشتركة تابع لشركة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة، حزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.وأُكمِلت هذه التسهيلات باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المبتكرة Liquidity Analytics من مجموعة Liquidity Group وتم تقديمها إلى ThinkMarkets بواسطة ARC Investments التي يقع مقرها في سنغافورة.

“لقد كان من دواعي سرورنا العمل مع نعمان أنيس وفريقه الرائع في ThinkMarkets من أجل تزويدهم بالتمويل اللازم لمواصلة التوسع السريع في أعمالهم في مجال التكنولوجيا المالية”.صرح بذلك رون دانيال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Liquidity Group.

نُبذة عن شركة ThinkMarkets :

ThinkMarkets هي شركة تداول مبتكرة متعددة الأصول عبر الإنترنت تسمح بالوصول إلى كل شيء من الأسهم والتشفير والعملات الأجنبية والمزيد من تلك الأشياء.ونعمل على إزالة حدود الاستثمار والتداول من خلال توفير الوصول السريع والسهل إلى مجموعة واسعة من الأسواق في جميع أنحاء العالم من خلال بصمتنا الجغرافية العالمية.وتستخدم الشركة أحدث التقنيات من أجل توفير أفضل الأسعار، وسرعة التنفيذ، كما تقدم الشركة خدمة متفوقة للمتداولين طوال رحلة تداولهم.كما تحافظ ThinkMarkets على شروط تداول تنافسية بما في ذلك فروق الأسعار المنخفضة، والعمولات المنخفضة التي تصل إلى صفر عمولة، ومجموعة من أنواع الحسابات المختلفة التي تأخذ في الاعتبار تفضيلات عملاء محددين واحتياجاتهم.توفر ThinkMarkets إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب مقرها الرئيسي في لندن وملبورن، ومراكزها في آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، واليابان.

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