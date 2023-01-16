‫Trescon، زعيمة الأحداث التجارية العالمية، تعين نافين بهارادواج كرئيس تنفيذي للمجموعة

يتماشى هذا التعيين الرئيسي مع رؤية Trescon 2025 للنمو العالمي والمشاريع الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة وبنغالورو، الهند16 يناير/كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — عينت Trescon ، المنظمة العالمية لأحداث الأعمال والاستشارات، نافين بهارادواج، المحترف الشهير في الصناعة، كرئيس تنفيذي لمجموعتها لقيادة Trescon والكيانات التجارية المرتبطة بها مثل قمة البلوكتشين العالمية ( WBS ) – أطول سلسلة لقمة البلوكتشين في العالم؛ و IIFF – المعرض الدولي للاثاث والديكور الداخلي في الهند؛ و Demandify – توليد الطلب على العمل بين الشركات والمساعدة الرأسية لوسائل الإعلام في توسيع نطاق الحملات والاستراتيجيات التسويقية لشركات التكنولوجيا على مستوى العالم. سيركز نافين على تنمية الأحداث التجارية الحالية لِـ Trescon في مجال التكنولوجيا الناشئة مثل البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والكون الفوقي (الميتافرس) والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني في أسواق جديدة مع وضع تصور وإطلاق خطوط أعمال جديدة على سبيل الأولوية.

“إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بنافين في عائلة Trescon. ستساعد خبرته الناجحة ومعرفته الواسعة من صناعات التكنولوجيا والأحداث في تسريع نمونا في الأسواق الدولية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. كما سنعمل معًا على إطلاق خطوط أعمال جديدة كجزء من رؤية Trescon 2025 والتي سندعمها أنا ونافين، بدعم من فريق الإدارة الخاص بنا،” قال محمد سليم، الرئيس المؤسس لشركة Trescon .

ينضم نافين إلى Trescon كمهندس علوم كمبيوتر مؤهل ولديه شغف للتسويق والمبيعات والشراكات والفعاليات والخطابة العامة، بخبرة تزيد عن 15 عامًا في الإستراتيجية وقيادة الأقسام والشراكات الإستراتيجية وتطوير السوق الجديد وإدارة الأحداث بدورة كاملة. شغل عدة مناصب مليئة بالتحديات خلال حياته المهنية، بما في ذلك العمل كرئيس تنفيذي للنمو في Spire Solutions – وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومدير الفعاليات والشراكات للأعمال الفرنسية Naseba حيث تم اعتماد فعالياته من قبل العديد من القادة الوطنيين.

وفي حديثه عن تعيينه، قال نافين: “أنا متحمس ويشرفني أن تتاح لي الفرصة لقيادة فريق موهوب للغاية يضم أكثر من 250 موظفًا من Trescon وقمة البلوكتشين العالمية ( WBS ) و Demandify والمعرض الدولي للاثاث والديكور الداخلي في الهند ( IIFF ). هدفنا الجماعي هو ضمان نجاح رؤيتنا 2025 من خلال مساعدة الزملاء على إطلاق العنان لإمكاناتهم، ورفع علامتنا التجارية، واختراق أسواق جديدة، وبناء مصادر دخل بديلة تكمل إعدادنا الحالي وتعالج التحديات السائدة في الأسواق/القطاعات المختلفة التي نعمل فيها.”

تتحدى رؤية Trescon 2025 الوضع الراهن لصناعة الأحداث وتركز على تنمية كل من العلامة التجارية والأعمال من خلال بناء القدرة الداخلية لإطلاق أعمال جديدة خارج مساحة الأحداث. تم تصميمها من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد سليم والرئيس التنفيذي للمجموعة نافين بارادواج، وقادها فريق عمل خاص من نائب رئيس مجلس الإدارة ميثون شيتي، والمدير الإداري سوارنافو روي، ومدير العمليات أنيل كومار، ومدير العمليات في المجموعة مادهوكار دودا، ومسؤول تنفيذي للمجموعة سانجيف سينغ، ورئيس قسم العمليات فيجاي والتر، ومدير التسويق شاراث رافي.

عن شركة Trescon

Trescon هي شركة استشارات وأحداث تجارية عالمية تقدم مجموعة واسعة من خدمات الأعمال لقاعدة عملاء متنوعة. من خلال الفهم العميق لحقائق ومتطلبات الأسواق النامية التي نعمل فيها – نحن نسعى جاهدين لتقديم منصات أعمال مبتكرة وعالية الجودة لعملائنا.

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رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، Trescon

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