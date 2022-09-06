‫UL Solutions ومختبرات دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى القوات لتعزيز السلامة من الحرائق في الشرق الأوسط

نورثبروك، إيلينوي، 6 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — شركة UL Solutions ، الشركة الرائدة عالميًا في علوم السلامة التطبيقية، أعلنت اليوم عن تعاونها مع ذراع السلامة في مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في تعزيز السلامة من الحرائق في الشرق الأوسط. من خلال هذا التعاون، تصبح مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي المختبر الشريك الحصري لشركة UL Solutions في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين أصبحت UL Solutions الآن شريكًا استراتيجيًا وحصريًا يقدم خدمات التصديق المتعلقة بالحرائق لمختبرات دول مجلس التعاون الخليجي.

من خلال الجمع بين الخبرة في علوم السلامة ومعرفة الوصول إلى السوق والموارد العالمية التي تقدمها UL Solutions مع مهارة اختبار السلامة من الحرائق وكفاءة مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي، سيعزز التعاون الرحلة للحصول على شهادة المنتج لسوق الشرق الأوسط مع تحسين وصول العملاء إلى حل الاختبار المحلي. توفر مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي الحديثة لاختبار الحرائق قدرات واسعة تشمل مقاومة الحرائق واختبار الاحتواء وتفتيش المباني واختبار أظرف المباني والخدمات الاستشارية.

وسيشمل هذا التحالف الاستراتيجي أيضًا خدمات كهربائية لمفاتيح التبديل والمحولات والكابلات ذات الجهد العالي والجهد المنخفض، مما سيمنح عملاء التحالف أولوية في تأمين خدمات الاختبار والاعتماد.

تساعد مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي، التي يقع مقرها في الدمام، المملكة العربية السعودية، على تمكين التصنيع الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة المحيطة بها من خلال تقديم خدمات اختبار واعتماد عالمية وفعالة من حيث التكلفة للمساعدة في ضمان أعلى مستويات سلامة المعدات وموثوقيتها وكفاءتها.

وقال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة UL Solutions في الشرق الأوسط: “يمثل هذا التحالف الاستراتيجي التزامًا قويًا من كل مؤسسة بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من خدمات السلامة من الحرائق لتلبية المتطلبات التنظيمية الإقليمية والعالمية اللازمة”. “بالعمل مع مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي، نحن فخورون بتطبيق خبرتنا في علوم السلامة للمساعدة في تحويل تحديات السلامة إلى فرص عمل، والمساعدة في هندسة عالم أكثر أمانًا واستدامة. ونحن نتطلع إلى مساعدة الشركات المصنعة في المنطقة على تحقيق المزيد من السرعة في السوق والقدرة على إظهار التزامها بالسلامة من الحرائق لعملائها”.

وقال صالح العامري، الرئيس التنفيذي لمختبرات دول مجلس التعاون الخليجي: “نحن سعداء بالشراكة مع UL Solutions ومساعدة الشركات المصنعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأصحاب المصلحة فيها، على تعزيز موثوقية منتجاتهم وأنظمتهم وسلامتها من الحرائق في الشرق الأوسط”. “بالعمل مع UL Solutions ، نتطلع إلى توفير حلول اختبارية تؤدي إلى اعتماد المنتج، مما يساعد على رفع مستوى سلامة المبنى بشكل عام وتعزيز بيئات العيش والعمل الآمنة في منطقتنا .”

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر حلول يو أل لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

نبذة عن مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي

مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي هي مزود خدمة متكامل شامل للاختبار والفحص والاعتماد ( TIC ) مكلف بمساعدة عملائه في التغلب على تحديات إدارة الامتثال والخدمات الفنية في السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعتبر مختبرات دول مجلس التعاون الخليجي رمزًا معترفًا به للثقة في تمكين عملائها من الحصول على خدمات TIC المحلية عالية الجودة والمتوفرة بشكل استراتيجي على الأرض للتنقل وتحقيق أفضل معايير TIC في الفئة.

التواصل الإعلامي:

ستيفن بروستر

UL

‎+1.847.664.8425

ULNews@ul.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1889362/UL_Solutions.jpg