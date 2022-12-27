‫VAPORESSO يتطلع إلى الوراء في عام حافل من الجوائز

التقطت الشركة مجموعة من الدعايات على مدار العام في الداخل والخارج من السلطات الصناعية مثل جوائز تصميم موسى الأمريكية، وجوائز التصميم الألمانية، وجوائز ريد دوت، بالإضافة إلى جوائز تصميم CMF في الصين في العام السابق.

تعطي VAPORESSO الأولوية للمنتجات المبتكرة والموثوقة والأنيقة كجزء من مقترحها للقيمة “التحرك إلى ما بعد العادية” والفلسفة التي تركز على العملاء. تمت الإشادة بـ LUXE X لمظهرها الخيالي الاستثنائي، مما يسلط الضوء على ابتكار العلامة التجارية وأسلوبها، كما يرفع مستوى الصناعة لتصميم المنتجات والجماليات.

بناءً على جائزة ريد دوت الأخرى التي فازوا بها في العام السابق، فإن VAPORESSO XROS 2 هو منتج التدخين الوحيد في السوق الذي يوفر جائزة ريد دوت في عام 2022 للتصميم. في ديسمبر، منحت المؤسسة الشهيرة، مجلس التصميم الألماني، VAPORESSO إشارات خاصة لـ XROS 3 ، الإصدار المطور من XROS 2 ، وكذلك ZERO S و LUXE X ، مشيدًا بهم على ميزات التصميم المريحة.

اعترفت جوائز تصميم موسى الأمريكية المرموقة بـ VAPORESSO كشركة عالمية رائدة في التصميم الإبداعي في أكتوبر، ومنحت الشركة ست جوائز لتصميم المنتجات (اثنتان من الذهب لـ VAPORESSO LUXE X وصفر S ، وأربع فضية لـ XROS 3 و XROS NANO و GEN 200 و GEN 80 s ). في نوفمبر 2021، حظيت جهود VAPORESSO في التصميم بتقدير أقرب قليلًا إلى الوطن مع الفوز بجوائز تصميم CMF الصينية.

VAPORESSO ليس غريبًا عن الثناء على جهود التصميم. حصلت منتجات العلامة التجارية أيضًا على أكثر من 60 جائزة في أفضل قوائم منتجات التبخير في الوسائط الصناعية المختلفة. علاوة على ذلك، ظهرت أيضًا مراجعات إيجابية واسعة النطاق لـ XROS 3 و LUXE X و LUXE QS على مواقع وسائط التدخين الشهيرة، والتي كانت متجذرة في الصناعة كمحترفين لسنوات وتمتعت بسمعة عالية بين عشاق التدخين. حصلت XROS 3 و LUXE X على تقييمات شبه مثالية في عدد من المراجعات، وذكرت العديد من وسائل الإعلام البخارية أن LUXE QS هي واحدة من أفضل MTL Pods المتاحة اليوم.

وقال سيمون لاي، الرئيس التنفيذي لشركة VAPORESSO : “بالنسبة لشركة VAPORESSO ، فإن هذا العام من الجوائز هو بمثابة التقدير المطلق لجهودنا بينما نواصل الاستماع إلى صوت عملائنا”. “نحن ملتزمون بمواصلة طريقنا نحو الابتكار بينما نتطلع إلى خلق أفضل تجربة مستخدم مع الحرفية على أعلى مستوى.”

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