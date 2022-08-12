‫Webb Fontaine تعلن عن إطلاق النافذة الوطنية الواحدة للنيجر (NNSW) لتعزيز التجارة 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، , 12 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — احتفلت Webb Fontaine وغرفة تجارة وصناعة النيجر، إلى جانب شركائها، بإطلاق منصة النافذة الواحدة الوطنية للنيجر من خلال حفل أقيم في غرفة التجارة والصناعة في النيجر. وستعزز منصة النافذة الواحدة التجارة الخارجية وتزيد من إيرادات النيجر، مع تحسين السرعة والكفاءة الإجمالية للتجارة.

وجرى هذا الحدث بحضور يايي دجيبو، ممثلًا لمكتب رئيس جمهورية النيجر، والعقيد ديوري هاماني من المديرية العامة للجمارك، وعثمان ماهامان، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في النيجر.

تم إنشاء NNSW بموجب المرسوم رقم 2021-210/ PRN/MF/MC/PSP في 26 مارس 2021 ، مدعومًا بتقنية Webb Fontaine ، فهي توفر نظامًا بيئيًا للتجارة بدون اتصال وبدون نقدًا وبدون أوراق مما يقلل من وقت وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية للتجار النيجريين وتمكينهم من المنافسة عالميًا.

منصة NNSW قادرة على دمج عمليات متعددة تتعلق بالتشغيل السلس للتجارة والجمارك التي تشمل المنظمات الحكومية والخاصة. تمكن المنصة تجار النيجر من التواصل إلكترونيًا مع العديد من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في التجارة الدولية للحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات والمستندات التجارية الأخرى اللازمة للتجارة الدولية.

بدأ تطوير منصة NNSW في عام 2021 وهي تعمل الآن مع أول وحدة للتخليص المسبق.

“يشرفنا أن نكون الشريك التكنولوجي الرسمي للنيجر، حيث نعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة لتنفيذ النافذة الوحيدة للتجارة. وستساعد أحدث تقنيات Webb Fontaine على تحويل البيئة التجارية في النيجر، وتحديث وتبسيط جميع العمليات التجارية، مع زيادة الثقة بين أصحاب المصلحة”.

سامي الزياني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Webb Fontaine

ويمكن للمجتمع التجاري في النيجر الآن تنفيذ عمليات التخليص الجمركي عبر الإنترنت، بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. توفر المنصة نقطة دخول واحدة لجميع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور في النيجر.

“يتمثل هدف Webb Fontaine ومهمته في مساعدة وتدريب المجتمع التجاري على استخدام منصة NNSW الجديدة، وسيفتتح قريبًا مركزًا للإنترنت لزيادة تعزيز اعتماد المنصة الجديدة”.

علي كريم أليو، المدير الإداري لشركة Webb Fontaine النيجر

“إن النافذة الوطنية الواحدة للنيجر هي ترقية طال انتظارها من شأنها أن تعزز مكانة النيجر كشريك تجاري وتعزز أيضا تجارتها الدولية. أصبح نزع الطابع المادي عن الإجراءات التجارية أكثر أهمية في عالم ما بعد COVID حيث سلطت الجائحة الضوء على أن سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يمكن أن تتحمل العبء الأكبر من الأزمة العالمية وتخلق أزمة جديدة في أعقابها. إنه من الضروري للنيجر أن تعمل جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات الأخرى وتنمية تجارتها، ويمثل تطوير منصة NNSW خطوةً هامة لهذا الهدف. يسعدني انضمام النيجر إلى حركة التجارة العالمية”.

عثمان ماهامان، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في النيجر

يمكن الوصول إلى NNSW هنا guce.gouv.ne/en/

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