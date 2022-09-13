‫Woolpert تربط بين الشركات والموارد الجغرافية المكانية لتشكيل Woolpert Africa

تجمع شركة Woolpert Africa بين خدمات رسم الخرائط والمسح والبيانات الخاصة Woolpert و Southern Mapping و AAM .

جوهانسبرج، 13 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — قامت Woolpert بدمج الموظفين والموارد والخبرة المحلية لشركتيها الجغرافيتين في إفريقيا، شركة Southern Mapping و AAM ، لتشكيل Woolpert Africa . سيوفر الفريق جمع البيانات الجغرافية المكانية ومعالجتها وإدارتها لدعم التطبيقات المشتركة في إفريقيا، بما في ذلك خدمات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة والبيئة.

استحوذ Woolpert على شركة Southern Mapping Company في عام 2019. يقع مقر شركة Southern Mapping ، وهي شركة تابعة لِـ Woolpert ، في جوهانسبرغ، وتتخصص في تقنيات التصوير الفائق الطيف والليدار والاستشعار عن بعد. شركة تابعة لِـ Woolpert ، وهي شركة لرسم الخرائط والمسح الضوئي ونظم المعلومات الجغرافية مقرها في أستراليا. انضم AAM إلى Woolpert في عام 2021. لديها مكاتب في جوهانسبرج وكيب تاون وموظفين في العديد من البلدان الأفريقية ودول الخليج.

قال جوزيف سيبي، نائب رئيس Woolpert الأول: “بشكل فردي، صنعت كل شركة من شركاتنا اسمًا لها في جميع أنحاء إفريقيا من خلال توفير خدمات جغرافية مكانية متطورة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات”. “معًا، نحن شركة رائدة في الصناعة تعيش وتعمل في جميع أنحاء القارة وتفهم كيفية ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا. فمعًا، نحن أكبر شركة جغرافية مكانية متكاملة الخدمات في إفريقيا “.

قدمت هذه الشركات أول نظام ليدار في إفريقيا وأول نظام فائق الطيف في جنوب إفريقيا. قام فريق Woolpert Africa برسم خرائط لأكثر من مليوني كيلومتر مربع من القارة، وعمل في أكثر من 45 دولة أفريقية، وأكمل أكثر من 1500 مشروع.

قال سكوت كاترا ، الرئيس التنفيذي لشركة Woolpert : “يتماشى هذا التوافق مع الموارد الإقليمية مع رؤيتنا الإستراتيجية لتوسيع التكنولوجيا والابتكار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا، مع منح الموظفين الفرصة للإبداع والتقدم”. “نحن متحمسون للغاية للإعلان عن إطلاق Woolpert Africa.”

عن شركة Woolpert

شركة وولبيرت شركة رائدة متخصصة في قطاعات الهندسة المعمارية والتصميمات الهندسية، وتقنيات الجغرافيا المكانية ( AEG ) والاستشارات الإستراتيجية، وتهدف الشركة إلى أن تصبح واحدة من أفضل الشركات في العالم في مجال عملها. نحن نبتكر داخل الأسواق وعبرها لخدمة العملاء من القطاعين العام والخاص والحكومي بشكل فعال في جميع أنحاء العالم. وتُعدّ الشركة واحدة من أفضل 150 شركة تصميمات عالمية طبقًا لتصنيف مجلة ENR ، وقد حصلت مؤخرًا على شهادة “أفضل بيئة عمل – Great Place to Work ” للعام السادس على التوالي، وتتبنى الشركة ثقافة النمو والشمول والتنوع والاحترام، وتعمل على تعزيزها في جميع فروعها. وقد تأسّست الشركة في عام 1911 في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وأصبحت أسرع الشركات العاملة في قطاعات AEG نموًا في أمريكا منذ عام 2015. وتضم الشركة أكثر من 1900 موظفً من 60 مكتبًا في أربع قارات. woolpert.com .

للتواصل الإعلامي: جيل كيلي، مديرة العلاقات العامة في شركة Woolpert ؛ هاتف رقم: ، بريد إلكتروني: jill.kelley@woolpert.com 937-531-1258