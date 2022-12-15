‫Zscaler Cloud Security تحول سوق الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — تستفيد أكبر البنوك والحكومة ومؤسسات النفط والغاز من Zsaler ، أكبر سحابة أمنية في العالم، لربط مستخدميها بالتطبيقات من أي مكان باستخدام أي جهاز. تحتوي سحابة Zscaler على أكثر من 150 مركز بيانات عالمي وتعالج أكثر من 250 مليار معاملة آمنة يوميا — أي 20 ضعف عدد عمليات بحث Google يوميًا!

مع تسارع التحول الرقمي في الشرق الأوسط، تتبنى الشركات والمؤسسات الحكومية بشكل متزايد الخدمات السحابية و تتحول من أمن الشبكات التقليدية إلى الأمن القائم على السحابة. لدى Zscaler أكثر من 100 عميل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البنوك المحلية الكبيرة وشركات النفط والغاز والمؤسسات الحكومية. ولدعم التحول الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، استثمرت الشركة بقوة في بناء بنيتها التحتية المحلية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت) والأشخاص بما في ذلك فرق المبيعات المتعددة (انظر الصورة) بالإضافة إلى وظائف الهندسة والدعم.

يقول لورانس موريسون، نائب الرئيس للأعمال في الشرق الأوسط: “هدفنا الرئيسي على مدار الـ 24 شهرًا القادمة هو الاستمرار في زيادة القيمة للعملاء من خلال مساعدتهم على تبسيط البنية التحتية الأمنية الخاصة بهم من خلال الاستفادة من سحابة الأمان الخاصة بنا لخفض التكاليف من خلال دمج منتجات النقاط، وزيادة تجربة المستخدم (مثل Microsoft 365 ) من خلال الاتصال مباشرة من خلال أسرع مسار وتحسين الأمان ضد برامج الفدية وفقدان البيانات من خلال الثقة المعدومة. لدينا الآن أكثر من 25 شخصًا مكرسين لأعمالنا في الشرق الأوسط، مع وجودي أنا وغالبية الفريق في دبي “.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1967448/Zscaler_Cloud.jpg