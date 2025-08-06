الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 8 أغسطس 2025 – شركة Dusit International توقِّع عقدًا مع مجموعة الغدير لإدارة منتجع dusitD2 في الأحساء – وهو منتجع راقي جديد في قلب واحة الأحساء، الموقع الذي اعترفت به منظمة اليونسكو موقعًا تراثيًا عالميًا، في قلب واحة الأحساء في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

وقد أقيمت مراسم التوقيع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ منطقة الأحساء. الصورة (من اليسار): السيد شادي الغنيمي والسيد عمر الغنيمي (من شركة الغنيمي للهندسة المعمارية (El Ghoneimi Architects) والسيد إلياس معلوف – مساعد نائب رئيس إدارة الخدمات التقنية و التطوير لشركة Dusit International في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و اوروبا، الشيخ باسم الغدير – رئيس مجلس إدارة مجموعة الغدير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود – محافظ منطقة الأحساء، والسيد نايف الماضي – مدير قطاع الاعمال – صندوق التنمية السياحي، والسيد أسامة الحطامي – نائب رئيس مجلس إدارة – قسم الضيافة بشركة دوست السعودية، والسيد جيلز كريتالاز- رئيس قسم العمليات بشركة Dusit International، والسيد خالد الحطامي – رئيس مجلس إدارة دوست السعودية (Dusit Saudi).

وقد أقيمت مراسم التوقيع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ منطقة الأحساء، وحضره نخبة من أصحاب المقام الرفيع منهم السيد نايف الماضي مدير أعمال صندوق التنمية السياحي، والشيخ باسم الغدير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الغدير، والسيد جيلز كريتالاز، رئيس قسم العمليات بشركة Dusit International.

يقع منتجع dusitD2 بالأحساء على بُعد ثلاثين دقيقة بالسيارة من مطار الأحساء الدولي وتسعين دقيقة من الدمام وسط أراضٍ محاطة بأشجار النخيل والمناظر الجبلية الخلابة. يتيح المنتجع 120 جناحًا فسيحًا تتراوح من غرفة نوم واحدة وحتى الأجنحة التي تضم ثلاث غرف نوم، لكل منها شرفة خاصة وحمام سباحة، توفر إحساسًا متزايدًا بالخصوصية والاستجمام.

المنتجع من تصميم شركة الغنيمي للهندسة المعمارية (El Ghoneimi Architects) ومقرها القاهرة، المخطط العمراني للمنتجع مستوحى من جمال الصحراء الخالد، والجبال المجاورة ورمزية أشجار النخيل الواهبة للحياة.

سيستمتع الزوار بمجموعة شاملة من الخدمات الفخمة منها مركز صحي بغرف علاج خاصة، ومناطق تأمل ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا والعلاج الشامل وصالة حفلات فخمة مساحتها 1500 متر مربع وحديقة فسيحة لإقامة المناسبات وحفلات الزفاف واجتماعات الشركات واللقاءات الاجتماعية وغرف اجتماعات على درجة عالية من التجهيز لرجال الأعمال ومطعم لتناول الطعام على مدار اليوم، ومقهى للتجمعات يقدِّم طعامًا شهيًا خفيفًا وحمام سباحة كبير في الهواء الطلق وبه حمام سباحة مجاور للأطفال ونادي مخصص للأطفال يتيح أنشطة تفاعلية في بيئة محفزة وآمنة.

المنتجع محاط بكنوز ثقافية وبيئية مثل جبل القارة ومتنزه جواثا وسوق القيصرية التاريخي يقع المتنزه في موقع رائع مناسب ليكون بمثابة منفذ للمسافرين المحليين والمسافرين من أنحاء العالم الساعين لتجارب هادفة وإقامة غامرة وسط أكبر واحة في العالم.

وقد صرح السيد جيلز كريتالاز – رئيس قسم العمليات بشركة Dusit International قائلًا: يعكس توقيع هذا العقد المهم التزامنا الاستراتيجي بجلب علامة Dusit التجارية الشهيرة الفريدة من نوعها لكرم الضيافة والروعة المستوحاة من الثقافة التايلندية للوجهات الرئيسية الكبرى في جميع أنحاء العالم والتزامنا بتحقيق أهمية وقيمة مستدامة للمجتمعات التي تعمل على خدمتها. نحن سعداء بالتعاون مع مجموعة الغدير بهدف إنشاء وجهة تحتفي بتراث الأحساء الثري وجمالها الطبيعي وتوفير إتاحة استجمام لا مثيل له وفخامة عصرية وتصميم يعتمد عليه وتجارب لا تنسى للضيوف من جميع الأعمار.

من المقرر افتتاح منتجع dusitD2 بالأحساء في سنة 2027، ما يؤكد التزام Dusit International بالتوسع المتواصل في الشرق الأوسط حيث تدير الشركة في الوقت الحالي تسع فنادق في الشرق الأوسط وتواصل استكشاف فرص إتاحة تجارب ضيافة شاملة في المنطقة. وهذا ثاني فندق يحمل اسم Dusit في المملكة العربية السعودية عقب الافتتاح القادم لمنتجع Dusit Princess Al Majma’ah المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي.