نشرت شبكة CGTN مقالاً يسلط الضوء على دعوة الصين لدول مجموعة BRICS للدفاع عن التعددية. يعرض هذا المقال أبرز مقترحات الرئيس Xi Jinping بشأن التعددية والانفتاح والتعاون خلال قمة BRICS الافتراضية. كما يشدد على مبادرة الحوكمة العالمية باعتبارها خارطة طريق نحو حوكمة عالمية أكثر عدلاً، بدعم دولي.

بكين, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — 2025 موّل New Development Bank (NDB) التابع لمجموعة BRICS أكثر من 100 مشروع خلال العقد الماضي في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتنمية الرقمية، بإجمالي قروض بلغ نحو 40 مليار دولار. ويتجاوز البنك مجرد الأرقام، ليجسد مثالاً قويًا على ما يمكن أن تحققه الاقتصادات الناشئة عند توحدها، بتحويل رؤيتها المشتركة إلى نتائج ملموسة.

لا يقتصر البنك على كونه مجرد مؤسسة مالية، بل يُعَدّ ركيزة أساسية للتعاون بين دول BRICS، بدعم شخصي من الرئيس الصيني Xi Jinping. وخلال زيارته لمقر NDB في شنغهاي مطلع هذا العام، سلّط Xi الضوء على الأهمية الأوسع نطاقًا للمؤسسة، واصفًا إياها بأنها “مبادرة رائدة من أجل وحدة الجنوب العالمي وتنميته الذاتية”، ومؤكدًا أنها تعكس التوجه الأوسع نطاقًا نحو إصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها.

ولقد امتدّت روح التعاون هذه لتشمل قمة BRICS الافتراضية التي عُقِدت يوم الاثنين. وفي كلمة ألقاها عبر اتصال بالفيديو من بكين، حثّ Xi دول BRICS، بصفتها في طليعة دول الجنوب العالمي، على العمل بروح BRICS القائمة على الانفتاح والشمول والتعاون المفيد للجميع، والدفاع المشترك عن التعددية ونظام التجارة متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين دول BRICS، وبناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك للبشرية.

وخلال القمة، طرح Xi ثلاثة مقترحات لتعزيز التعاون بين دول BRICS: التمسك بالتعددية للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين؛ والتمسك بالانفتاح والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة لحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي؛ والتمسك بالتضامن والتعاون لتعزيز التآزر من أجل التنمية المشتركة.

كما جدّد تأكيده على مبادرة الحوكمة العالمية (GGI)، التي طُرحِت لأول مرة في قمة Shanghai Cooperation Organization الأسبوع الماضي، مشددًا على أنها تهدف إلى “تحفيز العمل العالمي المشترك من أجل نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافًا”.

التعددية هي الركيزة الأساسية

يُعَدّ التمسك بالتعددية الركيزة الأساسية من بين المقترحات الثلاثة.

جدّد الرئيس Xi التأكيد على أن ممارسة التعددية هي المسار الأساسي للحوكمة العالمية، وهو مبدأ يتماشى بشكل وثيق مع المبادئ التوجيهية الخمسة لمبادرة الحوكمة العالمية (GGI): الالتزام بالمساواة في السيادة، والامتثال لسيادة القانون الدولي، وممارسة التعددية، وتبنّي النهج المرتكز على الشعوب، والتركيز على اتخاذ إجراءات عملية.

صرّح الرئيس الصيني يوم الاثنين قائلاً: “يُخبرنا التاريخ أن التعددية هي الطموح المشترك للشعوب والاتجاه السائد في عصرنا. ينبغي علينا اتباع مبدأ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة من أجل المنفعة المتبادلة، وحماية النظام الدولي القائم على منظمة United Nations في جوهره، والنظام الدولي المرتكز على القانون الدولي، لترسيخ أسس التعددية.”

أشار كذلك إلى خطوات عملية لدعم التعددية، تتمثل في: تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية لزيادة تمثيل دول الجنوب العالمي وإعلاء صوتها؛ إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية لتعبئة الموارد بفاعلية في مواجهة التحديات المشتركة؛ والحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مرتكز على World Trade Organization، مع التصدي لكافة أشكال الحمائية.

لقد حظيت مبادرة الحوكمة العالمية (GGI) والتزام الصين الراسخ بالتعددية بدعم دولي واسع النطاق. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، Antonio Guterres، إن مبادرة الحوكمة العالمية (GGI) “مرتكزة على التعددية، وتؤكد أهمية حماية النظام الدولي القائم على منظمة United Nations في جوهره، والنظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي.”

وشدّد أيضًا شركاء مجموعة BRICS بدورهم على أهمية هذه المبادرة.

كما أشار Celso Amorim، كبير مستشاري الرئيس البرازيلي، إلى أنّه في ظل الوضع الحالي الذي تتجاهل فيه بعض الدول القواعد الدولية وتسيء استخدام التعريفات الجمركية وتقوّض النظام التجاري متعدد الأطراف، بات تعزيز التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي ودول BRICS أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أكد أنّ مقترح الصين بشأن مبادرة الحوكمة العالمية (GGI) ينطوي على قيمة كبيرة في تعزيز هذا التعاون.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-09/China-calls-on-BRICS-countries-to-jointly-defend-multilateralism–1Gwe5gisPoA/p.html

جهة الاتصال: CGTN [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9526560