أبرمت شركة DHL Express UAE وMeydan Free Zone شراكة لتعزيز خدمات الشحن العالمية للشركات الإماراتية. تقدم هذه الاتفاقية خدمات لوجستية مبسّطة، وأسعارًا مخفضة، ودعمًا متخصصًا، بما يتماشى مع هدف دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة وريادة الأعمال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — وقّعت DHL Express UAE، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الدولية السريعة، اتفاقية استراتيجية مع Meydan Free Zone الرقمية بالكامل والحائزة على عدة جوائز، بهدف تعزيز قدرات الشحن الدولي للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقّع الاتفاقية، التي أُبرمت رسميًا في مقر Meydan Free Zone، كلٌّ من السيد Mahmoud Haj Hussein، المدير الإقليمي لشركة DHL Express UAE، والسيد Mohammad Bin Humaidan Al Falasi، مدير إدارة تراخيص المناطق الحرة في Meydan Free Zone.

يتيح هذا التعاون للشركات العاملة في Meydan Free Zone وصولًا سلسًا إلى شبكة DHL اللوجستية العالمية، التي تغطي أكثر من 220 دولة ومنطقة. وتشمل الاتفاقية أسعار شحن تفضيلية، وإرشادات جمركية متخصصة، وحلول توصيل قابلة للتوسّع، ودعمًا لوجستيًا مخصصًا، تهدف جميعها إلى تسهيل التجارة الدولية وتسريع نمو الأعمال التجارية عالميًا.

تدعم هذه الشراكة أجندة دبي الاقتصادية الأوسع نطاقًا لتعزيز ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار. ومن خلال معالجة التحديات اللوجستية الرئيسية، ستعود هذه المبادرة بالنفع بشكل خاص على القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا، مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتصنيع وتجارة التجزئة. كما ستستفيد شركات التجارة الإلكترونية، على وجه الخصوص، من خدمات DHL في التوصيل، وأدوات التتبع الآلي، وحلول التوصيل النهائية المُحسّنة التي ترتقي بكفاءة العمليات وتُحسّن رضا العملاء.

إلى جانب الخدمات اللوجستية، تتيح الشراكة لرواد الأعمال الوصول إلى واحدة من أكثر منظومات الأعمال جاهزيةً للمستقبل في دبي. تستفيد الشركات التي تندرج ضمن الكيانات المؤهلة في Free Zone من إعفاء ضريبي كامل بنسبة 0%، ودعم مؤكد لفتح حسابات مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة أكثر من 2,500 نشاط مرخص في قطاعات متعددة. توفر المنطقة الحرة أيضًا هياكل شركات ذات مسؤولية محدودة لحماية المسؤولية الشخصية، وباقات مرنة بنظام الدفع حسب النمو، وأمن بيانات حائز على شهادة ISO، ودعمًا فنيًا متواصلاً من الخبراء، وكل ذلك يُدار من خلال منصة رقمية بالكامل حائزة على عدة جوائز.

صرّح السيد Mahmoud Haj Hussein، المدير الإقليمي لشركة DHL Express UAE في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تفخر DHL Express بكونها جزءًا من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شراكتنا مع Meydan Free Zone تُعزز التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خبراتنا اللوجستية الرائدة، وخدمات التوصيل الدولي السلسة، والدعم المُصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتها.”

وأضاف السيد Mohammad Bin Humaidan Al Falasi، مدير إدارة تراخيص المناطق الحرة في Meydan Free Zone قائلاً: “في Meydan Free Zone، نلتزم بتوفير بيئة تُمكِّن الشركات من الانطلاق والتوسّع بسهولة. تُوفر هذه الشراكة مع DHL Express لحاملي تراخيصنا الأدوات اللوجستية اللازمة للتوسّع دوليًا والمنافسة على الساحة العالمية. تُمثّل هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في سعينا لبناء مجتمع أعمال ذكي، ومرن، ومترابط عالميًا.”

تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية DHL الأوسع نطاقًا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) الطموحة عالميًا من خلال حلول لوجستية متخصصة وخبرة متخصصة في قطاعات محددة، بدءًا من الامتثال عبر الحدود ووصولاً إلى خدمات التوصيل النهائية، تُقدّم DHL مجموعة متكاملة من الخدمات التي تُمكِّن رواد الأعمال من تحسين سلاسل التوريد والوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة. وتعزيزًا لهذه الخدمات، تُمكِّن رخصة Fawri الممنوحة من Meydan Free Zone الشركات من بدء أعمالها في أقل من 60 دقيقة، مُرسيةً بذلك معيارًا جديدًا للسرعة والسهولة في تأسيس الشركات. توفر هذه الشراكة منظومة متكاملة مُصمّمة لضمان الكفاءة والمرونة والانتشار العالمي.

تسهم هذه الشراكة، من خلال دمج القدرات اللوجستية المتقدمة في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للنمو التجاري المستدام والقائم على الابتكار.

نبذة عن DHL – شركة الخدمات اللوجستية العالمية

تُعَد DHL العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية. تقدم أقسامنا المختلفة في DHL مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية، التي تشمل توصيل الطرود محليًا ودوليًا، وحلول الشحن والتوصيل للتجارة الإلكترونية، والشحن الدولي السريع، والنقل البري والجوي والبحري، إضافةً إلى إدارة سلاسل التوريد الصناعية. ومع ما يقرب من 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، تربط DHL الأفراد والشركات بأمان وموثوقية، مما يعزز تدفقات التجارة المستدامة على المستوى العالمي. تتبوأ DHL مكانة راسخة “كشركة خدمات لوجستية رائدة عالميًا” بفضل حلولها المتخصصة للأسواق والصناعات الناشئة، بما في ذلك التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والسيارات، وتجارة التجزئة.

DHL هي جزء من DHL Group، التي حققت إيرادات بلغت حوالي 84.2 مليار يورو في عام 2024. تعتمد المجموعة على ممارسات تجارية مستدامة، مع التزام تجاه المجتمع والبيئة، مما يعزز إسهاماتها الإيجابية على الصعيد العالمي. تهدف DHL Group إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050.

نبذة عن Meydan Free Zone:

تُعَد Meydan Free Zone من أكبر المناطق الحرة الرقمية وأكثرها تطورًا في العالم، وتتميز بموقع استراتيجي يبعُد 15 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، ويقع مقرها الرئيسي في فندق Meydan المرموق. وتشتهر المنطقة بمنصتها الشاملة الحائزة على جوائز، مما يُمكِّن الشركات من إطلاق أعمالها وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسرعة وسهولة ومرونة من دبي إلى العالم.

معلومات جهة الاتصال:

Marium Jawaid

DHL Express UAE

مدير الاتصالات

البريد الإلكتروني: [email protected]

Anisha Sagar

Meydan Free Zone

رئيس قسم التسويق والاتصالات

رقم الهاتف: 5697 210 55 971+

البريد الإلكتروني: [email protected]

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