ربط المكافآت الرقمية بإمكانية الوصول إلى السوق المالية لتعزيز النمو المالي الذكي

الرياض، المملكة العربية السعودية, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — تفخر شركة سهم كابيتال بالإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع منصة ولاء ون، الرائدة في أسلوب الحياة المالي، وذلك بهدف تمكين عملاء ولاء ون من الوصول السلس إلى خدمات الاستثمار عبر المنصة الرقمية الخاصة بسهم كابيتال.

من خلال هذه الشراكة، سيتمكّن مستخدمو ولاء ون من “استثما ر نقاط الولاء المتجمعة لديهم مباشرة عبر منصة سهم، في خطوة تمثّل نقلة نوعية في توسيع نطاق وفائدة أنظمة المكافآت الرقمية. وتسعى الشراكة إلى تعزيز تجربة العميل بشكل عام، وتعزيز ثقافة الاستثمار الذكي، من خلال دمج حلول سهم الاستثمارية المبتكرة ضمن منظومة ولاء ون التي تركزعلى العميل.

وقال متحدث باسم شركة سهم

:“نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع ولاء ون. فهي تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا الاستثمارية وتحقيق رسالتنا في إتاحة الوصول لسوق المال أمام الجميع.”

وتعكس هذه الاتفاقية التزام سهم كابيتال المستمر ببناء شراكات تُعزز التمكين المالي، وتوفّر حلول استثمارية تقنية يسهل الوصول إليها، وتُلبي احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وبرزت سهم كابيتال كأسرع الشركات نموًا ضمن أعضاء السوق المالية السعودية. مستفيدة من تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية شاملة ومتكاملة عبر منصة واحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:https://www.sahmcapital.com/ar-sa

نبذة عن ولاء ون:

ولاء ون هي محفظتك الرقمية المتكاملة، تتيح لك جمع نقاط الولاء واستبدالها بمكافآت مميزة. استمتع بعروض حصرية، وخصومات، وقسائم تسوق، وأميال سفر مع أبرز شركات الطيران. كما يمكنك استثمار نقاطك أو تحويلها إلى أفضل برامج الولاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. تجربة سهلة، مجزية، ومريحة.

