بانكوك، تايلاند 15 – Media OutReach Newswire – يوليو 2025 – أعلنت شركة PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR)، الشركة المسئولة عن قطاع منتجات التجزئة والمنتجات المعيشية في مجموعة PTT Group تحقيق أرباح قياسية عن الربع الأول لعام 2025، في إشارة إلى الزخم القوي الذي حققته من خلال التوسع العابر للحدود واستراتيجية دافعها المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في قطاعي الطاقة والمنتجات المعيشية.

أعلنت الشركة عن تحقيقها عائدًا بلغ 182.4 مليار بات تايلاندي عن هذا الربع مع ارتفاع صافي الربح إلى 4.38 بات تايلاندي – بزيادة قدرها 46% عن الأشهر الثلاث السابقة وبمعدل زيادة سنوية 17.6%. قفز الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاهتلاك (EBITDA) إلى 6.48 بات تايلاندي بزيادة ربع سنوية بنسبة 32.7% وزيادة سنوية بنسبة 5.0% مدفوعة بعائدات من شركاتها الدولية وشركاتها في قطاع المنتجات المعيشية بالإضافة إلى ضبط النفقات وزيادة هوامش الربح في القطاعات الرئيسية.

وتحقيق أرباح إجمالية أعلى للتر وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى لاسيما في لاوس والفلبين وكمبوديا ساعدت على زيادة الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاهتلاك (EBITDA) ليصل إلى 311 مليون بات تايلاندي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. زادت مرونة المستهلكين وقدرتهم على التكيف والتحكم بصورة أكثر حدة في التكاليف من هوامش الربح في قطاع المنتجات المعيشية لدى شركة OR. على الرغم من أن هوامش ربح شركة Mobility كانت مضغوطة بفعل توزيعات أقل – لاسيما في قطاع وقود الطائرات – إلا أن الأداء الإجمالي اعتمد بصورة كبيرة على خفض المصروفات الشخصية وتكاليف التعهيد.

كما حقق الاستثمار في الأسهم زيادة قدرة 657 مليون بات تايلاندي لتسهم في الحد الأدنى وتعزز بصورة أقوى محرك النمو المتنوع لدى الشركة.

وقد صرح السيد إم إل المدير التنفيذي لشركة OR قائلًا: يعكس الأداء في هذه الأشهر الثلاث مرونة نموذج الأعمال ووضوح توجهاتنا على المدى البعيد. فنحن نتوسع بهدف – إتاحة الجودة للناس والرخاء للمجتمع والعناية بالكوكب.

إطار عمل شركة OR هو محور إطار عمل هذه الاستراتيجية ألا وهي البشر – الأداء – الكوكب الذي يعزز منهجها في الاستثمار والإبداع والنمو الإقليمي.

توسع شركة EV Station PluZ المتمثل حاليًا في كافة مقاطعات تايلاند وعددها 77 مقاطعة يبرز التزام الشركة بسيارات صديقة للبيئة.. في نفس الوقت تواصل سلسلة شركة OR ذات الطابع المميز Café Amazon تحقيق النمو في كافة أرجاء جنوب شرق آسيا وعدد 391 منفذ خارج تايلاند ومبيعات بلغت أكثر من 112 مليون فنجان قهوة في الأشهر الثلاثة الأولى وحدها.

أعلن قطاع العمليات الدولية في شركة OR عن تحقيق أرباح سنوية بلغت 30.8% وزيادة في حجم المبيعات وزيادة في الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاهتلاك (EBITDA) بلغت 81.5%.تدير الشركة في الوقت الحالي 415 محطة PTT Stations و 391 منفذ بيع من منافذ Café Amazon في آسيا بما في ذلك كمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وماليزيا وعُمان والسعودية والبحرين واليابان.

وقد صرح السيد بيكثونغ قائلًا: الأمر لا يتعلق فقط ببيع الوقود أو القهوة. وإنما يتعلق بتشييد منصات تمكِّن الاقتصادات المحلية وتتبنى الشراكات وتحقق النمو المستدام على المدى البعيد.

تعكس هذه الاستراتيجية صدى فلسفة النمو لدى شركة OR، تحقيقهم النمو هو نمو لنا، والتي تؤكد على تمكين الشركاء المحليين كأساس للتوسع الدولي.

خارج قطاع الطاقة تواصل شركة OR تعزيز شركاتها في قطاع المنتجات المعيشية والشركات الرقمية. وقد ساهمت عملياتها في قطاعات أخرى بخلاف قطاع النفط في تحقيق زيادة في الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاهتلاك (EBITDA) بلغت 27.5% في الربع الأول من العام مدعومة بأداء قوي في قطاع التجزئة وقطاع المأكولات والمشروبات وقطاع منح حق الامتياز. تستثمر الشركة أيضًا في نماذج الاقتصاد الدائري والمنصات الرقمية والمنتجات المستدامة لتعزيز خلق القيمة على المدى البعيد.

على المدى البعيد تتطلع شركة OR لدخول قطاع البنوك الافتراضية والارتقاء بشبكتها الاقتصادية واسعة الانتشار وقاعدة بيانات العملاء الشاملة بهدف تقديم خدمات مالية شخصية يسهل الوصول إليها. ونحن ننظر إلى هذه الخطوة على أنها امتداد طبيعي لاستراتيجيتها لأن تصبح منصة حياتية يومية للمستهلكين.

وأن تظل مكانة الشركة الاقتصادية راسخة. وقد أكد تصنيف TRIS على التصنيف الائتماني لشركة OR عند AA+ بتوقعات مستقبلية راسخة للعام الثالث على التوالي، ما يعكس الانضباط المالي والديمومة الاستراتيجية.

تنطلق شركة OR متسلحةً بهذا الزغم بصورة أعمق نحو منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والأسواق الرئيسية الجديدة من خلال الجمع بين التوسع العضوي والشراكات والتحالفات الاستراتيجية. وطموح التحوُّل من منافس محلي إلى شركة إقليمية مستعدة للمستقبل في قطاعات الطاقة والتجزئة والاستدامة.

نبذة عن شركة OR

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) إحدى شركات الطاقة والتجزئة التايلاندية الرائدة لها نشاط في عشر دول. تمارس شركة OR نشاطها من خلال أربع مجموعات رئيسية هي: شركة Mobility Business، التي توفر حلول الطاقة من خلال شركة PTT Station وشركة PTT Lubricants وشركة PTT LPG وشركة EV Station PluZ وشركة Lifestyle Business وأهم شركاتها Café Amazon إحدى أكبر سلاسل القهوة في آسيا، بالإضافة إلى إدارات المتاجر والمشروعات، Global Business التي تحقق نموًا على مستوى العالم بأكثر من 415 محطة من محطات PTT Stations و 391 منفذ من منافذ Café Amazon و OR Innovation Business التي تعمل على تنمية الشركات الجديدة والحلول المستدامة من خلال التكنولوجيا والإبداع.